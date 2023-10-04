دبي، الإمارات العربية المتحدة: شارك سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، كمتحدث رئيسي في الجلسات النقاشية لمؤتمر ومعرض طاقة المناطق (LATAM2023) الذي انعقد في "Cartagena" بكولومبيا تحت شعار "حلول مستدامة لأمريكا اللاتينية ومناطق البحر الكاريبي"، بحضور ممثلين من وزارتي المناجم والطاقة، والبيئة والتنمية الإقليمية في كولومبيا، حيث حضر افتتاح المؤتمر والمعرض سعادة سالم راشد العويس السفير الإماراتي لدى جمهورية كولومبيا بالإضافة الى جمعيات ومنظمات مختلفة كالجمعية الكولومبية لتكييف الهواء والتبريد (ACAIRE) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والسفارة السويسرية في كولومبيا والجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) برئاسة روب ثورنتون الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية.

خلال فعاليات اليوم الأول وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شارك سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، والمستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مبادرة "تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة" في حلقة نقاشية بعنوان "نظرة عامة عالمية حول طاقة المناطق" بمشاركة ممثلين من جامعة لوسرن للعلوم التطبيقية والفنون في سويسرا (HSLU) و Enwave للطاقة في كندا وكالة الطاقة المستدامة -ASE في تشيلي، ومن مشروع طاقة المناطق في كولومبيا حيث تولى توماس ستيتر الخبير الدولي في طاقة المناطق ومستشار (SECO) في السفارة السويسرية في كولومبيا ادارة الجلسة.

وخلال حلقة النقاش، تناول الرئيس التنفيذي لإمباور بحماس التحديات البيئية الملحة التي تواجه العالم اليوم، وشدد على أهمية تبني حلول موفرة للطاقة مثل تبريد المناطق لمكافحة تغير المناخ. كما ألقى الضوء على أهمية تبريد المناطق في منطقة الشرق الأوسط إذ تصل نسبة استهلاك الطاقة لتبريد المساحات والمباني 70%، وإن تبريد المناطق يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على هذه الطاقة (الكهرباء)، مما يقلل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بوسائل التبريد التقليدية. ومن جهة أخرى أشار بن شعفار الى أن دبي تتمتع بقدرة تبريد إجمالية تبلغ حوالي 2 مليون طن تبريد، وإنها تمثل نموذجًا عالميًا في تنفيذ خطة طاقة المناطق حيث وضعت الحكومة هدفاً طموحاً يتمثل في التوسع والتشجيع على تبني حلول تبريد مستدامة للمناطق والسعي للوصول إلى 40% بحلول عام 2030. تعتبر إمباور أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وهي في طليعة المساهمين في تحقيق أهداف دبي المستدامة، حيث تقوم بتزويد عدة مشاريع ضخمة ومختلفة في دبي بخدمات تبريد المناطق من خلال استخدام أنظمة وتقنيات التحكم المتقدمة وكذلك استخدام المياه المعاد تدويرها في عمليات تبريد الاجهزة لتوليد طاقة تبريد المناطق والذي تمثل 25%، لتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر، حيث بلغت نسبة القدرة الموصلة للشركة أكثر من 1.5 مليون طن تبريد.

حظيت ورقة عمل بن شعفار بتفاعل واسع من المشاركين خلال الجلسة النقاشية حيث شدد بن شعفار امام قادة عالميين بارزين وصناع قرار في قطاع الطاقة بالمنطقة، أنه من المهم العمل على زيادة الاستثمار في أنظمة الطاقة والبنية التحتية بالإضافة الى تسريع وتيرة العمل للانتقال إلى مستقبل منخفض البصمة الكربونية ومواصلة العمل على توسيع رقعة نشاط تبريد المناطق في كل دول العالم لتمكين المجتمعات من الاستفادة القصوى من مكاسبها الاقتصادية والاجتماعية والصحية وحمايتها للموارد ومحافظتها على المناخ وعلى بيئة سليمة للأجيال القادمة.

#بياناتحكومية

- انتهى -