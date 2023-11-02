الشارقة، الإمارات العربية المتحدة - شاركت مجموعة ألِف، الشركة الرائدة في تطوير مجتمعات ووجهات وتجارب نمط الحياة الرائدة في الشارقة، في معرض التوظيف لكليات التقنية العليا 2023، الذي جرى تنظيمه في المجمع الرياضي بحرم الكلية بالشارقة، اليوم الأربعاء، الموافق 1 نوفمبر الجاري.

وقامت المجموعة، بإجراء مقابلات فورية مع الطلبة المواطنين، من منطقة الإمارات الشمالية، مما أتاح للمرشحين فرصة للانضمام إلى كادرها الوظيفي. كما عرضت المجموعة، في جناحها بالمعرض، جميع المشاريع القائمة، إضافة إلى كافة الفرص الوظيفية المتاحة.

وقالت مجموعة ألِف: "تأتي مشاركتنا بالمعرض انطلاقاً من التزامنا بالتوطين وجهودنا المستمرة للتواصل مع المواهب المحلية، ونحن نؤمن بالكفاءات الوطنية ونكرس جهودنا لتوفير فرص للنمو الوظيفي داخل الشركة".

وأضافت: "لدينا إيمان راسخ بالثروة البشرية في مجتمعنا، ونهدف إلى توفير بيئة مثالية للازدهار في حياتهم المهنية. ويمثل هذا المعرض فرصة للقاء نظرائنا، والتواصل والتعاون من أجل تعزيز قطاع العقارات في المنطقة".

ويعدّ معرض التوظيف لكليات التقنية العليا 2023، الذي جاء تحت شعار "خطوتك الاستباقية نحو وظيفة المستقبل"، منصة بارزة للطلاب والخريجين لاستكشاف الفرص الوظيفية مع المؤسسات الرائدة. وتشمل قائمة رعاة الحدث، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومركز إكسبو الشارقة، ودائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة.

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