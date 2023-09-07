

تسلط الشركة الضوء على إنجازاتها المعتبرة والتقدم الملحوظ في الالتزام بإزالة الكربون من أسطولها

جدة، المملكة العربية السعودية: أنهت شركة البحري الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، مشاركتها الناجحة بصفة راعٍ ذهبي في مؤتمر استدامة الصناعة البحرية 2023. عُقد المؤتمر في مدينة جدة بتنظيم من الهيئة العامة للنقل وبرعاية كريمة من معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، واستمر على مدى ثلاثة أيام بين 4 و 6 سبتمبر 2023 الجاري.

خلال فعاليات المؤتمر، انضم المهندس خالد الحماد، رئيس قطاع البحري لإدارة السفن، إلى مجموعة من رواد قطاع النقل البحري، إذ شارك متحدثاً في اليوم الأول للمؤتمر خلال جلسة نقاشية بعنوان "التقنيات الجديدة والوقود البديل". وتطرّق المهندس الحماد خلال الجلسة إلى الدور المحوري للبحث والتطوير في مجال الوقود البديل، كما أكّد على التزام البحري بدعم مبادرات الاستدامة في القطاع البحري على الصعيد الدولي. وتشمل الإنجازات في هذا الإطار، تحسين معدلات استهلاك وقود الأسطول وتطوير تقنيات تفاعلية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتي من شأنها تعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتعكس مشاركة "البحري" في مؤتمر استدامة الصناعة البحرية التزامها الراسخ في دعم جهود الاستدامة ضمن قطاع النقل العالمي. وتسعى الشركة بحزم إلى خفض انبعاثات الكربون بواقع 50% بحلول عام 2050، معتمدة في ذلك على استراتيجيات مبتكرة لتعظيم كفاءة استخدام الطاقة في أسطولها.

وفي خطوة هامة لتعزيز التعاون مع المنظمة البحرية الدولية والهيئة العامة للنقل، وقّعت البحري مذكرة تفاهم استراتيجية مع الجهتين بهدف إطلاق وتنفيذ مبادرة "Next Wave of Seafarers"، الأولى من نوعها على مستوى العالم والتي تهدف إلى تدريب البحارة الجدد. وتؤكّد هذه الخطوة على الجهود الدؤوبة التي تبذلها البحري والهيئة العامة للنقل لتعزيز مكانة المملكة الرائدة في المجال البحري العالمي. وتهدف هذه المبادرة إلى سد الفجوة في عدد البحارة المدربين وذلك من خلال خلق إطار تعاوني مع المنظمة البحرية الدولية والدول الأعضاء والشركات العالمية في مجال النقل البحري، إذ تتمثل مشاركة البحري كشريكاً في هذا البرنامج.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، كرّمت كلّ من المنظمة البحرية الدولية والهيئة العامة للنقل قبطان وطاقم ناقلتها "إن سي سي نجم" تقديراً لجهودهم البطولية في إنقاذ 35 شخصاً كانوا على وشك الغرق بعد تعطل قاربهم في مضيق ملقا بالقرب من البحر الأحمر والمنطقة المجاورة للساحل الماليزي، كما تسلموا رسالة شكر من المنظمة البحرية الدولية تثميناً لشجاعتهم وتفانيهم في هذه العملية.

أُقيم مؤتمر استدامة الصناعة البحرية 2023 على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "الابتكار من أجل مستقبل أخضر"، بهدف تسليط الضوء على جهود المملكة العربية السعودية ومشاريعها المتعلقة بحماية البيئة البحرية، وتأكيداً على دورها الرئيسي والمحوري في القطاع البحري.

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