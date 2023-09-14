المنامة، البحرين: تعلن إنفورما ماركتس، فتح باب التسجيل لزوار معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية وذلك عبر الموقع الإلكترونيhttps://bit.ly/45LCWe3. المعرض يفتح أبوابه مجاناً للزوار في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023 في مركز البحرين العالمي للمعارض، في الصخير.

ينظم معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية شركة إنفورما ماركتس، والتي تعمل على إنشاء منصات ومعارض لمختلف الصناعات والأسواق المتخصصة لتوفر فرصاً تجارية وآفاق جديدة للابتكار والنمو.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال محمد إبراهيم، المدير التنفيذي للمعارض في إنفورما ماركتس: “يسعدنا أن نعلن عن فتح باب التسجيل لزوار معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية. نسعى دوما لإرضاء عملائنا ولتقديم تجربة استثنائية وأجواء لا تُضاهى. يستضيف المعرض مجموعة منتجات فاخرة من أكثر العلامات التجارية المرموقة في جميع أنحاء العالم ".

يعد معرض الجواهر العربية من أكبر وأرقى المعارض للمجوهرات في الشرق الأوسط، ويمتد على مساحة 54000 متر مربع، ليتيح للزبائن فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من العلامات التجارية الرائدة في صناعة المجوهرات والساعات الفاخرة المحلية والدولية لتلبية مختلف الاذواق. وسيضم هذا المعرض المرتقب ما يتجاوز 650 علامة تجارية رائدة في صناعة وتصميم المجوهرات والساعات الفاخرة التي تنتمي لأكثر من 30دولة، منها مركز البحرين للمجوهرات ومجوهرات آسيا وغيرها من العلامات التجارية الرائدة في المجال.

سيقام معرض العطور العربية معرض العطور العربية الذي يُعد أول معرض للعطور الفاخرة على مستوى المملكة على مساحة تزيد عن 2,900 متر مربع. سيضم مجموعة من العلامات التجارية المرموقة ومنها متجر الحواج، شركة وجوه (FACES)، صانع العطور جنيد، الرصاصي لصناعة العطور وغيرها العديد. بالإضافة الى مجموعة واسعة من أحدث المنتجات ومجموعاتها محدودة الإصدار حصرياً في معرض العطور العربية، مستقطباً محبي العطور محلياً وإقليمياً وعالمياً.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: https://www.jewelleryarabia.com/ و https://www.scent-arabia.com/

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نبذة عن معرض الجواهر العربية:

يُقام معرض الجواهر العربية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وهو أكبر وأرقى معرض للمجوهرات والساعات في الشرق الأوسط تنظمه شركة "إنفورما ماركتس - Informa Markets".

تأسست عام 1992 ويتم عرض التصاميم الكلاسيكية والمعاصرة، ومجموعة كبيرة من المجوهرات والساعات المصنوعة باحترافية عالية، والأحجار الكريمة، وأدوات الكتابة الفنية والدقيقة، والاكسسوارات الفاخرة وغيرها من أنحاء العالم.

يفتح المعرض أبوابه هذا العام في 5 قاعات مع ميزات جديدة تماماً تشمل غرفة لكبار الشخصيات للتعارف والاسترخاء. علاوة على ذلك، تم تخصيص منطقة لساعات اليد لعشاق الساعات وهواة جمع الساعات. بالإضافة الى ذلك، يعود جناحRising Stars مجددا لإعطاء فرصة لمصممي المجوهرات الشباب لعرض تصاميمهم. كما يعود "سوق الذهب" البحريني التقليدي مرة أخرى بعد النجاح الباهر لسنة 2022. وأخيراً، سيتم عقد برنامج حواري شامل حصرياً لعشاق المجوهرات هذا العام في معرض الجواهر العربية على مسرح Diamond Dialogues.

كما يستضيف مجموعة متنوعة من ورش العمل المبتكرة والبرامج الأخرى كجزء من هدفها لتصبح منصة تعليمية رائدة لعشاق المجوهرات. ستقدم أكاديمية دبي للتصميم عددًا من الدورات التدريبية طوال فترة الفعالية، وسيتم تنظيم برنامج حوارات حصرياً لعشاق المجوهرات هذا العام في معرض المجوهرات العربية.

ستقام النسخة 31 من معرض الجواهر العربية في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023 في القاعات 3،5،6،7،8 في مركز البحرين العالمي للمعارض الجديد. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.jewelleryarabia.com

نبذة عن معرض العطور العربية:

معرض العطور العربية يُعد أول معرض للعطور الفاخرة على مستوى المملكة والذي سيقام بجانب معرض الجواهر العربية، والذي تنظمه "إنفورما ماركتس - Informa Markets". وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض بالصخير في الفترة من ١٤ إلى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣. سيقام على مساحة تزيد عن 2,900 متر مربع، يستقطب معرض العطور العربية محبي العطور، حيث يعرض مجموعة واسعة من العطور المُميزة والفاخرة من منطقة الخليج العربي وأنحاء العالم، تشمل العطور الفريدة من نوعها والعود، والعطور المنزلية، والبخور، والشموع.

نبذة عن شركة إنفورما ماركتس:

يتم تنظيم معرض الجواهر العربية من قِبل شركة "إنفورما ماركتس - Informa Markets". وتعمل الشركة على إنشاء منصات ومعارض لمختلف الصناعات والأسواق المتخصصة لتوفر لها فرصًا تجارية وآفاق جديدة للابتكار والنمو. وتضم محفظة الشركة أكثر من 550 حدثًا دوليًا وعلامة تجارية بالعديد من الأسواق والقطاعات، ومنها قطاع الرعاية الصحية وصناعة الأدوية والبنية التحتية والبناء والعقارات والأزياء والملابس، وكذلك قطاع الضيافة وقطاع المأكولات والمشروبات والصحة والتغذية ومجالات متنوعة أخرى. ومن خلال تنظيم المعارض وتوفير حلول المحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات، تُوفر شركة إنفورما ماركتس للعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم فرص للمشاركة واكتساب المعارف والتجارب وتنفيذ الأعمال التجارية معًا. وبصفتها المُنظِّم الرائد للمعارض على مستوى العالم، تهدف الشركة لتعزيز نجاح ونمو مجموعة متنوعة من القطاعات المتخصصة، بحيث تمهد لها وسائل جديدة للازدهار طوال العام. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.informamarkets.com