

الدوحة، قطر – 30 أكتوبر 2023: حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على ثماني جوائز مرموقة ضمن فئات جوائز الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الإسلامية في حفل توزيع جوائز أفضل بنك رقمي في العالم لعام 2023 الذي تنظمه مجلة غلوبال فاينانس.

أقيم الحفل في سكوير مايل في قاعة البنوك بلندن، وحضره كلٌّ من السيد كونستانتينوس كونستانتينيدس، مدير عام المجموعة الاستراتيجية والرقمية، والسيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة في المصرف، وقد تسلما الجوائز نيابة عن المصرف.

وقد حصل المصرف على ثماني جوائز مرموقة، بما في ذلك أفضل بنك رقمي للأفراد في قطر، تصميم لتجربة المستخدم في قطر والشرق الأوسط، أفضل بنك رقمي إسلامي في قطر، وأفضل ابتكار وتحول رقمي في قطر، وأفضل عروض للمنتجات رقمياً في قطر، وأفضل إدارة لأمن المعلومات ومكافحة الاحتيال في قطر، وأفضل تسويق وخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في قطر.

تؤكد هذه الجوائز على جهود المصرف في توفير خدمات وتجارب رقمية متقدمة. وبالاعتماد على استراتيجية الابتكار التي تركز على العملاء، يسعى المصرف دائماً إلى التطوير، كما تقدّر هذه الجوائز التزام المصرف المستمر بتقديم حلول رقمية مميّزة. وباستخدام أحدث التقنيات الحديثة، يضمن المصرف تجربة مصرفية سلسة، ويحافظ على مكانته باعتباره مثالاً يحتذى في الابتكار والخدمات المصرفية الرقمية.

وعلى رأس قائمة هذه التكريمات، يأتي تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز، والذي يضم أكثر من 150 خدمة. وقد شهد التطبيق إعادة تصميم جذرية كانت الأولوية فيها لتجربة المستخدم وسهولة استخدام الخدمات، مما جعله القناة المصرفية المفضلة للعملاء. ويعد التطبيق منصة رقمية شاملة تلبي مختلف احتياجات العملاء المصرفية.

وتعليقاً على الحصول على هذه الجوائز، قال السيد دينوس كونستانتينيدس، مدير عام المجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف: "نحن فخورون بحصولنا على تكريم مجلة غلوبال فاينانس تقديراً لجهودنا في تقديم حلول رقمية شاملة ومتخصصة. ويبرز هذا التقدير نجاحات المصرف في تحقيق أولوياته الاستراتيجية ويزيد من التزامنا بالمحافظة على مستوى الابتكار الحالي، والسعي إلى تحقيق مزيد من الإنجازات. إننا نستثمر في تطوير فرق عملنا متعددة المهارات، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتوسعة مجموعة الحلول الرقمية لدينا".

وأضاف: "إن بنيتنا التحتية الحديثة والتزام زملائنا قد ساعدانا على تقديم خدمات تنافسية على المستويات المحلية والإقليمية. وفي الوقت الحالي، جميع الخدمات الرقمية متاحة للعملاء من خلال قنواتنا بما في ذلك الحصول على التمويل أو بطاقة ائتمان أو فتح حساب جديد. لقد غيرت منتجاتنا المبتكرة حلول الدفع في قطر بشكل كبير. سنواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتزويد عملائنا بخدمات عالمية المستوى وتجربة مصرفية سلسلة".

وتعد جوائز غلوبال فاينانس على نطاق واسع من أكثر الجوائز المرموقة عالمياً في القطاع المصرفي، وتمنح تقديراً لأفضل الممارسات وتكرم المؤسسات ذات الأداء الاستثنائي والابتكار والريادة في مختلف الفئات الفرعية التي تركز على العملاء بما في ذلك أفضل تصميم لتجربة المستخدم، وأفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الجوال وأفضل ابتكار وتحول رقمي. ويتم اختيار البنوك بناءً على معايير رئيسية مثل استراتيجيتها لجذب العملاء الرقميين، والنجاح في الترويج للعروض الرقمية، ونمو قاعد العملاء الرقميين، وتنوع المنتجات والخدمات، والمزايا المتحققة من المبادرات الرقمية وتصميم مواقع الالكترونية/تطبيقات الجوال وسهولة استخدامها.

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