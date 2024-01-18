مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: سجلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان رقماً قياسياً وحافلاً بعدد الشراكات الاستراتيجية خلال العام 2023، لتعكس التزامها الراسخ بدعم وتمكين أصحاب الهمم، وتحسين جودة الحياة ودعم الشمول الاجتماعي، عبر سلسلة من الاتفاقيات مع المؤسسات الرائدة.

وجسدت الشراكات الإستراتيجية عمق التزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتوفير حلول سكنية مبتكرة وخدمات اجتماعية وثقافية متطورة، وتمكين أصحاب الهمم من العيش بكرامة واستقلالية، تعكس رؤية المؤسسة لمجتمع يسوده التكافؤ في الفرص والاحترام المتبادل.

وقال السيد محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، معلقاً على هذه الانجازات: "نجحنا في عام 2023، في توقيع عدد من الشراكات الإستراتيجية التي تعكس رؤيتنا لمجتمع أكثر شمولية وتكاملًا. ونؤمن، في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بقوة الشراكات كأداة للتغيير الإيجابي، خاصةً في تحسين حياة أصحاب الهمم. فهذه الشراكات التي أبرمناها خلال عام واحد إنّما هي خطواتنا نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية لدولتنا، وتعزيزًا لمكانتنا كمؤسسة رائدة في دعم وتمكين جميع فئات المجتمع."

وتبرز شراكة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مع شركة "دي. أيه. أس. أس. سليوشنز" كمحطة مهمة تسلّط الضوء على الجهود المبذولة لتوفير حلول سكنية مبتكرة تلبي احتياجات أصحاب الهمم، مما يضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية. وتشمل هذه الجهود التركيز على تصميمات تعتمد معايير سهولة الوصول والراحة، مما يعزز جودة الحياة لهذه الفئة الهامة من المجتمع.

وتعمل المؤسّسة مع "نادي دبي لأصحاب الهمم"، على تعزيز دمج فئة أصحاب الهمم في المجتمع من خلال دعم الأنشطة الرياضية والثقافية. وتركز هذه الشراكة على بناء بيئة داعمة تمكّنهم من المشاركة والمساهمة في المجتمع بفعالية.

وتسعى المؤسسة في إطار شراكتها مع مركز أمنيات، نحو تطوير مبادرات مبتكرة في مجال الإسكان، تركز على الاستدامة وتلبية الاحتياجات الخاصة لأصحاب الهمم، عبر تعزيز البحث وتطوير حلول تسهم في تحسين الحياة وتدعم مستقبلًا مستدامًا للأجيال المقبلة.

وتعمل المؤسسة أيضاً عبر شراكتها مع الاتحاد العالمي للمعاقين، على تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وتطوير برامج تعليمية ومبادرات تؤكد على أهمية الدمج والدعم المجتمعي. حيث تسعى هذه الاتفاقية إلى خلق بيئة متكاملة تضمن حصول أصحاب الهمم على جميع حقوقهم والتمتع بحياة كريمة ومستقلة.

وأضاف السيد محمد الشحي: "لا يقتصر التزامنا في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان حدود فقط بتوفير الحلول السكنية؛ بل نسعى بكلّ ما أوتينا من عزم للمساهمة في بناء مجتمع يتسم بالشمولية والاحترام المتبادل. فكل شراكة نبرمها، تحمل في طياتها رؤية لمستقبل هدفه الدمج الكامل لأصحاب الهمم في قطاع الإسكان وكذلك جميع جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية. فنحن نؤمن بأن كل فرد في مجتمعنا يحمل قيمة لا تقدر بثمن، ومن واجبنا تمكينهم ليحققوا إمكاناتهم الكاملة."

وتضاف هذه الشراكات إلى سجلّ مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرئيسية. وتدعو المؤسسة الجمهور إلى زيارة موقعها الرسمي على الإنترنت www.mbrhe.gov.ae لمعرفة المزيد عن خدماتها والجهود المستمرة التي تبذلها لتطوير قطاع الإسكان في دبي.

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حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسّسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية تلبي احتياجات المتعاملين من مواطني إمارة دبي، وتقدم مجموعة من الخدمات بما فيها الخدمات الإسكانية، والمالية، والتكميلية للقطاع الهندسي، والاستعلامية، والخدمات الذكية وخدمات الموظفين. وتلتزم المؤسّسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتّميز، وتسعى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى توفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة ووضع السياسات المرنة وعقد الشراكات الإستراتيجية والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.