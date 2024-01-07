تعد الاستدامة وحلول التسوق المبتكرة والمساحات العائلية المفتوحة في الهواء الطلق والعروض العالمية من بين الإنجازات البارزة التي أحدثت تحولًا في تجربة التسوق والترفيه

الدوحة، قطر – 7 يناير 2023: يحتفل دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الأولى للتسوق والمطاعم والترفيه في قطر، بعام حافل بالإنجازات المتميزة، ويستعد لعام جديد أكثر نجاحًا.

وفاز دوحة فستيفال سيتي بجائزتين مرموقتين من جوائز قطر للسياحة 2023، "التميز في الخدمات - المول" و"الحلول الذكية المتميزة - الحلول المبتكرة في الاستدامة". وتعد هذه الجوائز بمثابة شهادة على التزام دوحة فستيفال سيتي بالتميز في خدمة العملاء ونهجه المبتكر تجاه الاستدامة، مما يعزز مكانته كمؤسسة رائدة في قطاعي التجزئة والترفيه في قطر.

ومن بين العديد من الإنجازات، أثبت دوحة فستيفال سيتي أنه الوجهة المثلى للاستمتاع بتجارب ترفيهية حصرية لا مثيل لها. وقدم المول لضيوفه عروضًا وفعاليات عالمية مثل عرض سبايس جام بالتعاون مع ورانر بروس وإيفنت بوكس.

وفي وقت لاحق من العام، تم إطلاق ذا فيلاج، الامتداد الخارجي الذي يوفر للعائلات مساحة فريدة تقدم أنشطة تناسب جميع الأعمار. ومن أبرز الفعاليات التي شهدتها ذا فيلاج عرض "نجوم الغابة في مدغشقر"، وهو عرض تفاعلي نابض بالحياة يضم شخصيات محبوبة من سلسلة أفلام مدغشقر. هذا العرض، الذي يجمع بين الموسيقى والرقص، وفر للجميع أجواء احتفالية، وأتاح الفرصة لالتقاط الصور الرائعة، مما يوفر تجربة مثيرة في الغابة مناسبة للأطفال من جميع الأعمار. بالإضافة إلى ذلك، استقبلت ذا فيلاج زوارها بهبوط منطاد الهواء الساخن مما أدى إلى أجواء رائعة.

وتعليقًا على هذه الإنجازات المميزة، قال روبرت هال، المدير العام: "كان هذا العام بمثابة شهادة على التزامنا بالابتكار والمشاركة المجتمعية والاستدامة. لقد حرصنا على الوفاء بشعارنا "هنا مكاني، هذا خياري". وأود أن أغتنم هذه الفرصة ونحن نختتم عامًا ناجحًا آخر لأشكر زوارنا وشركاءنا وموظفينا وفريقنا على الدعم المتواصل، وعلى هذا العام الناجح. ونتطلع إلى عام 2024. وأنا على يقين من أننا سنستمر في تقديم المزيد من التجارب التي لا تنسى لأهل الدوحة".

وقدم دوحة فستيفال سيتي بالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي وماستركارد بطاقة هدايا حصرية، ترتقي بتجربة التسوق إلى آفاق جديدة، بطريقة الدفع غير النقدية السلسة وهي متاحة في أكثر من 500 متجر. ويمكن شراء البطاقة من جميع مكاتب خدمة العملاء المنتشرة في المول، مما يسهل المعاملات ويفتح الأبواب أمام عالم من العروض الحصرية. ويمكن لحاملي بطاقات الهدايا الاستفادة من العروض الخاصة عبر مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم والوجهات الترفيهية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يتطلعون إلى شراء الهدية المثالية أو المشاركة في تجربة تسوق بأسعار مناسبة.

ويعد إطلاق المول الافتراضي من أبرز الإنجازات في عام 2023، وهو أول مول رقمي على الإطلاق في قطر، ويمثل تجربة رائدة عبر الإنترنت تعيد تعريف مشهد التسوق. ويوفر المول الافتراضي للعملاء منصة غامرة وتفاعلية تعمل على سد الفجوة بين المتاجر التقليدية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت.

أما فيما يتعلق بمجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، قام المول بدعم عدد من الشراكات مع مختلف الكيانات لرفع مستوى الوعي حول قضايا متنوعة مثل مرض السكري والسرطان. وبالتعاون مع منظمات مثل وزارة الصحة العامة ومركز حمد الطبي، من بين جهات أخرى، قام المركز التجاري بمبادرات لتعزيز الوعي المجتمعي لصحة أفضل. وتجدر الإشارة إلى المول قد تعاون مع مؤسسة حمد الطبية لتحسين الوصول إلى رعاية الطوارئ، وتعاون كذلك مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية في شهر التوعية بمرض السكري، مما أسهم في تحقيق الرفاهية العامة للمجتمع.

لمزيد من المعلومات حول دوحة فستيفال سيتي، يرجى الاتصال بالرقم 4444 4035 أو زيارة https://www.dohafestivalcity.com/home/

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