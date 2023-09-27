بيع كامل مساحة العرض المخصصة للدورة العشرين من معرض أوتوميكانيكا دبي 2023، بمشاركة أكثر من 1,921 عارض من 61 دولة واستقبال أكثر من 45,000 زائر

تتصدر الاستدامة والكفاءة جدول الأعمال كجزء من منطقة الابتكار في مجال التنقل Innovations4Mobility، والتي ستفتتحها المهندسة موزة النعيمي، مديرة الإنتاج والطلب لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يعود معرض أوتوميكانيكا دبي، المعرض التجاري الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع خدمات المركبات ما بعد البيع، للانعقاد مجدداً في دورته العشرين المميزة يوم الإثنين المقبل.

سيشغل المعرض الذي سيقام في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل، 14 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيتم عرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة أمام جمهور عالمي واسع.

سيستقبل معرض أوتوميكانيكا 2023، الذي تنظمه ميسي فرانكفورت، أكثر من 1,921 عارضًا من أكثر من 61 دولة وسيضم 20 جناحًا دولياً رسمياً، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الزوار 45,000 زائر، حيث تعد الدورة الـ 20 للمعرض مركزًا رئيسيًا للتواصل لمجتمع خدمات المركبات ما بعد البيع في منطقة الشرق الأوسط معتمداً بذلك على النجاح القياسي الباهر الذي حققته الدورة السابقة من المعرض، حيث شكل المتخصصون والمهنيون والمديرون ما يقرب من ثلث زوار معرض العام الماضي بنسبة (32%).

وستتصدر الاستدامة والكفاءة جدول الأعمال في منطقة الابتكار في مجال التنقل Innovation4Mobility المخصصة، لاستكشاف مركبات الوقود البديلة، وتقنيات القيادة والرقمنة والاتصال والبنية التحتية الذكية، حيث سيتم افتتاح هذه الجلسة من قبل المهندسة موزة النعيمي، مديرة الإنتاج والطلب في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستقدم من خلالها لمحة عامة عن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنقل المستقبلي في يوم افتتاح المعرض.

وبهذه المناسبة، قال محمود غازي بيليكوزن، مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي: "شهد العقدان الماضيان نمواً هائلاً في قطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق السيارات في الشرق الأوسط وحده إلى 704 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025، حيث يعد معرض أوتوميكانيكا دبي كمنصة مثالية فريدة من نوعها لتوسيع شبكة العلاقات في المنطقة وعقد الشراكات الجديدة وتعزيز التوسع في السوق.

وأضاف بيليكوزن قائلاً: " سجل معرض أوتوميكانيكا دبي في العام الماضي، أكبر نسبة حضور على الإطلاق، مع توقعات بتسجيل حضور أكبر في دورة هذا العام، حيث يمكن للزوار التعرف على العديد من الفعاليات الجديدة التي تم إضافتها حديثاً إلى المعرض، بما فيها كلاً من: منطقة الابتكار في مجال التنقل Innovation4Mobility ومؤتمر تكنولوجيا مواد التشحيم، وكلاهما يؤكد على تركيزنا الرئيسي على الاستدامة لدورة عام 2023 من المعرض".

وسيتم انعقاد مؤتمر تكنولوجيا مواد التشحيم في اليوم الأول من المعرض، والذي يقع في منطقة بت ستوب 3 في ساحة المركز التجاري، وهو مخصص لاستكشاف كيف يمكن لسوق إضافات مواد التشحيم أن يحقق أهدافه البيئية، وهي مسألة ذات أهمية خاصة تماشياً مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة

وستكون أبرز فعاليات اليوم الثاني من المعرض، هو انعقاد حفل جوائز أوتوميكانيكا دبي، التي أصبحت الآن في دورتها الثالثة احتفالاً بالتميز والابتكار في صناعة المركبات، حيث وصل الآن عدد المرشحين المتأهلين للتصفيات النهائية إلى 30 مرشحاً تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم موقرة مؤلفة من نخبة من أبرز حكام الصناعة العالميين والإقليميين، وتتضمن دورة هذا العام من المعرض أيضًا العديد من فئات الجوائز الجديدة، تشمل كلاً من: جائزة "أفضل مشروع للتحول الرقمي"، وجائزة "أفضل منتج رقمي، وجائزة "أفضل شركة ناشئة للعام" وجائزة تقدير خاصة سيتم الإعلان عنها خلال حفل توزيع الجوائز، كما زاد الاهتمام بشكل ملحوظ في دورة هذا العام من المعرض بقسم "النساء في قطاع السيارات".

كما سيتم انعقاد مؤتمر فعالية أفريكونيكشنز الشهيرة خلال اليوم الثالث من معرض أوتوميكانيكا دبي 2023، حيث تم تصميم هذه المنصة لربط المشترين من قارة أفريقيا بالموردين العالميين، إذ أصبحت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكثر جاذبية لصناعة السيارات العالمية في أوقات ركود أسواق المبيعات وزيادة اللوائح القانونية في الأسواق المتشبعة، حيث ستناقش الجلسة الافتتاحية لهذه الفعالية الفرص المستقبلية في سوق خدمات السيارات الإفريقية النامية.

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نبذة عن معرض أوتوميكانيكا دبي:

معرض أوتوميكانيكا دبي، هو أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط، سيقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي من 2 الى 4 أكتوبر 2023. يعمل أوتوميكانيكا دبي كحلقة وصل رئيسية للأسواق التي يصعب الوصول إليها والتي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.