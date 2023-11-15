دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في النسخة الـ11 من "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات"، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم. ويضم فريق الهيئة المشارك في جميع ألعاب البطولة 44 موظفة موهوبة ومتدربة على أعلى المستويات.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تولي الهيئة أهمية خاصة للمشاركة الدائمة في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي تحمل اسم حرم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لدور سموها الجوهري في تشجيع المرأة على تبني نمط حياة صحي، بما يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، الهادفة إلى زيادة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل 71% من السكان. وفي إطار مسؤوليتنا المجتمعية، والتزامنا بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الرياضة جزءاً من ثقافة المجتمع الإماراتي، تحرص الهيئة على توفير بيئة عمل إيجابية وصحية، وتنمية القدرات البدنية والذهنية للموظفين والموظفات."

بدورها، قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: "ندعم موظفات الهيئة لتحقيق التوازن بين حياتهن العملية والاجتماعية والشخصية، وتعزيز سعادتهن وصحتهن ولياقتهن البدنية. ونتمنى لموظفات الهيئة المشاركات في "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات" 2023 التوفيق، واعتلاء منصات التتويج، وتسجيل صورة مشرّفة لروح الفريق الواحد والتعاون الوطيد."

وتقام "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات" من 9 إلى 20 نوفمبر وتتضمن 7 ألعاب رياضية هي: البولينج، والجري، سباق الدراجات الهوائية، والبادل، والريشة الطائرة، والرماية، وتحدي الحواجز.

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