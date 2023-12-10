جدة، المملكة العربية السعودية: أعلن برنامج جدة التاريخية عن تنظيم فعاليات بمنطقة البلد، تنطلق بالتزامن مع منافسات مباريات كأس العالم للأندية FIFA المملكة العربية السعودية 2023™️.

وكان برنامج جدة التاريخية قد حصل على حقوق الرعاية كوجهة ثقافية رسمية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™️، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى، بمشاركة عدد من الأندية العالمية. وجاء ذلك في إطار تحقيق أهداف برنامج جدة التاريخية بتعزيز قطاع السياحة وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الوعي بالتراث الثقافي للمنطقة المسجلة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتحت شعار "انزل البلد" يرحب برنامج جدة التاريخية بالجميع، للقدوم إلى البلد والاستمتاع بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة الترفيهية المصاحبة للبطولة التي تتناسب مع جميع الأعمار، ومشاهدة المباريات على شاشات كبيرة، وذلك في موقعين هما حديقة بحيرة الأربعين، وبرحة العيدروس (بجوار مدرسة الفلاح).

كما أعلن البرنامج عن بدء التسجيل لحضور الفعاليات التي ستشهدها منطقة البلد بالتزامن مع إقامة البطولة العالمية والتي تستضيفها مدينة جدة في الفترة من 12-22 ديسمبر 2023، ويمكن للراغبين بحضور الفعاليات التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.ticketmx.com/ar/d/4813/fifa-club-fan-zone-in-zone-al-balad

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