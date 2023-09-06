عجمان، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية سمو الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، افتتح سعادة محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، اليوم النسخة الثالثة من معرض عجمان للطوابع والعملات.

يرحب المعرض بجميع عشاق جمع الطوابع وعشاق التاريخ والجمهور العام للاستمتاع بالكنوز التي يقدمها. وسيكون المعرض مفتوحًا يوميًا في السوق الصيني بعجمان، بوابة H، من 6 إلى 10 سبتمبر 2023، من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، مما يتيح للجميع فرصة كبيرة لاستكشاف التاريخ الغني والمقتنيات الرائعة المعروضة في المعرض.

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/