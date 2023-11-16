دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستكشف نخبة من الباحثين والعلماء والمختصين العالميين خلال الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية 2023، أحدث التطورات العلمية والتقنية في مجال خلايا البيروفسكايت الشمسية والخلايا العضوية وغير العضوية والهجينة، إضافة إلى طرق اختبار الألواح الشمسية الكهروضوئية للتأكد من موثوقيتها ومناسبتها لمناخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحقيق الأداء الأمثل في مختلف الظروف المناخية.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023، في مركز دبي التجاري العالمي. ويعد المؤتمر أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال أنظمة الطاقة الشمسية. ويركز المؤتمر على جميع مجالات الأنظمة والأجهزة والمواد الكهروضوئية، والتقنيات المستقبلية، وموثوقية الأنظمة الكهروضوئية والتنبؤ لتقييم أدائها. كما يغطي المؤتمر العمليات التشغيلية للأنظمة الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة، وتكامل الشبكة، وجميع الميادين التي من شأنها تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل على تحقيق التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ المكانة العالمية لإمارة دبي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة. ويشكّل المؤتمر زخماً إضافياً لقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تحفيز الابتكار والبحوث والتطوير، وعرض أحدث الابتكارات والبحوث والاكتشافات العلمية في مجال الطاقة الشمسية، واستقطاب العلماء والباحثين والمستثمرين وكبار المتحدثين العالميين لتبادل المعارف والرؤى ومناقشة أهم الأفكار وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي من شأنها تسريع تطوير قطاع الأنظمة الشمسية الكهروضوئية، وتحقيق العائد المتوقع على الاستثمار لجميع المعنيين على طول سلسلة القيمة."

البيروفسكايت والمواد العضوية وخلايا الطاقة الشمسية

تركز الأوراق البحثية المشاركة في المؤتمر على أبرز التطورات العلمية والتقنية في مجال خلايا البيروفسكايت الشمسية والخلايا العضوية وغير العضوية والهجينة، حيث تعد مواد البيروفسكايت أحدث المواد التي يتم تطويرها لاستخداماتها في الأجهزة الإلكترونية البصرية والخلايا الشمسية لما لها من خصائص مميزة. ويستكشف المؤتمر آفاق هذه التقنيات الناشئة والمواد الحديثة لتطوير خلايا شمسية منخفضة التكلفة وخفيفة الوزن، ومرنة وصديقة للبيئة، إلى جانب قدرتها على الجمع بين الكفاءة والاستقرار.

تقدم مواد البيروفسكايت وتطوير الخلايا الشمسية

يشهد المؤتمر مناقشة سبل تعزيز موثوقية تقنية خلايا البيروفسكايت الشمسية، والأشواط التي تم قطعها لزيادة قدرتها على التحمل وتحسين استقرارها، علاوة على الدراسات الأساسية حول عمليات التدهور على نطاق النانو، وتصميم خلية البيروفسكايت واختبارها، وتقنيات التصنيع وتقييم سلسلة العمليات وتقييم دورة الحياة، والتقدم السريع لمواد البيروفسكايت الهاليدية العضوية وغير العضوية.

الخلايا الشمسية العضوية والخلايا الشمسية الصبغية

يناقش العلماء والباحثون والخبراء المشاركون في المؤتمر التقدم الذي تم إحرازه في تطوير الخلايا الشمسية العضوية النقية والخلايا الشمسية الصبغية، وتقنيات تحسين المواد، واستخدام جزيئات الفوليرين وغير الفوليرين ومواد جديدة لنقل الشحنات وتصاميم الخلايا، فضلاً عن تصنيع الخلايا الشمسية واختبارها.

الخلايا الشمسية الهجينة عالية الأداء / الخلايا الشمسية متعددة الوصلات

يسلط المؤتمر الضوء على إثبات المفاهيم التجريبية والنظرية المتعلقة بتطوير الخلايا الشمسية الهجينة وخلايا البيروفسكايت متعددة الوصلات بالكامل، والمفاهيم الجديدة في تصنيع الخلايا الشمسية واختبارها وتنفيذ الوحدات الكهروضوئية.

موثوقية وحدات التقنية الكهروضوئية والأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يركز المؤتمر على سبل إطالة عمر الأنظمة الكهروضوئية في الظروف الجوية القاسية، والارتقاء بقدرتها على التحمّل، وتقنيات مواجهة عوامل التلوث والتآكل في المناطق التي يزداد فيها وجود الغبار ودرجات الحرارة العالية، لضمان إنتاج الطاقة بشكل موثوق وفعال.

المواد الكهروضوئية وتحمّل الوحدات وطرق الاختبار المسرِّعة

يناقش المؤتمر أحدث التقنيات والممارسات المتخصصة في خفض معدلات تدهور الوحدات الكهروضوئية ومكوناتها، عند تعرضها لدرجات حرارة عالية ودورات حرارية ورطوبة والضوء فوق البنفسجي والضغوط الكهربائية والميكانيكية. ويركز المؤتمر على الدراسات والأبحاث المتعلقة بتشغيل وصيانة الأنظمة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحقيق الأداء الأمثل.

التجارب الميدانية للأنظمة الكهروضوئية؛ توصيف الموثوقية: تقنيات الفحص في المختبرات وفي الميدان التطبيقي

يستعرض المؤتمر الأرقام والإحصائيات الخاصة بتحديات الأنظمة الكهروضوئية، وتقنيات تحليل البيانات الميدانية وآليات التدهور المرصودة، وتأثير الأعطال الكهربائية والميكانيكية، ونماذج معدلات التدهور، ودراسات السلامة والتشغيل في النظام الكهروضوئي، والأداء الميداني المتوقع مقابل الفعلي ونماذج التشغيل على المدى الطويل لمحطات الأنظمة الكهروضوئية. كما يطرح المؤتمر تحليل الدراسات الميدانية لأنظمة الطاقة الشمسية وطرق تحليل البيانات والفحوصات التجريبية وتنبؤات إنتاج الطاقة وأفضل الممارسات والرؤى التقنية/الاقتصادية في عمليات وصيانة الأنظمة الكهروضوئية.

تأثير وتخفيف التلوث على أنظمة الكهروضوئية

يطرح المؤتمر الدراسات حول العوامل الأساسية لتحسين أداء محطات الأنظمة الكهروضوئية، والتنبؤ بمعدلات التلوث باستخدام تقنيات أرضية وتقنيات معتمدة على الأقمار الصناعية، وطرق تقييم معدلات التلوث وحلول التنظيف والمواد المستخدمة لمقاومة التلوث والتخفيف من آثاره، وخطط الصيانة. كما يسلط المؤتمر الضوء على الدراسات المتخصصة في الفيزياء الأساسية لتشكّل الغبار الملوّث ونمذجة تأثيره على أداة محطات الطاقة الشمسية.

موثوقية الوحدة والنظام الكهروضوئي في الاقتصاد الدائري

يولي المؤتمر أهمية خاصة لتطوير ممارسات الاقتصاد الدائري للوحدات الكهروضوئية ومكوناتها وأنظمتها. ويقدم المؤتمر دراسات وأوراق بحثية حول كيفية تحديد دائرية الأنظمة الكهروضوئية ومكوناتها، وطرق قياسها. ويركز المؤتمر على تأثير موثوقية ومرونة الأنظمة الكهروضوئية على دائريتها وعلى إطالة دورة حياتها المفيدة، وتحسين الصيانة والعمليات التشغيلية، وعمليات إصلاحها، وإعادة تجديدها، وإعادة تمكينها. كما يناقش المؤتمر اختبارات السلامة والأداء للمكونات والأنظمة التي تم إصلاحها، وتطوير سلاسل إمداد دائرية لخفض الهدر في جميع المراحل، ابتداءً من التصنيع، وانتهاءً بالعمليات التشغيلية.

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عن مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023. ويعد هذا المؤتمر أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية.

يتزامن المؤتمر مع معرض تكنولوجیا المیاه والطاقة والبیئة (ویتیكس) ودبي للطاقة الشمسیة 2023، الذي تنظمه الهيئة ويعد أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

وتكتسب الدورة الأولى من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023. ويشكّل هذا التزامن زخماً إضافياً لجمع أبرز صنّاع القرار والمسؤولين والخبراء والباحثين العالميين في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة تحت سقف واحد، إضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والممارسات والتجارب المبتكرة في هذه المجالات.