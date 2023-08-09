دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، مشاركتها في "مؤتمر هواوي السنوي للمطورين" والذي عُقد مؤخراً في منطقة بحيرة سونغشان في مدينة دونغقوان الصينية. ونظم المؤتمر شركة "هواوي"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية، حيث ركز على الابتكار التقني عبر مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتطبيقات السحابية الأصلية.

وأكدت مشاركة شركة "نخيل" في "مؤتمر هواوي للمطورين 2023"، التزامها تجاه السوق الصيني، وتفانيها في تقديم تجارب استثنائية للعملاء الصينيين، تماشياً مع وعد هويتها المؤسسية "نبني لينعم الناس بالرخاء"، كما تعزز من التزامها للحياة الذكية والمجتمعات المستقبلية والابتكار الرقمي.

وبهذه المناسبة، قالت رشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة "نخيل": "قمنا خلال مشاركتنا في ’مؤتمر هواوي للمطورين‘ باستعراض ابتكارات "نخيل" التكنولوجية، كما أتاح لنا المؤتمر فرصة التواصل مع أصحاب الرؤى وقادة الأعمال الآخرين العاملين في المجال، فضلاً عن إمكانية استكشاف المزيد من الفرص للتعاون والابتكار في المجال الرقمي في المستقبل".

وقد استعرضت شركة "نخيل" أحدث تقنياتها الرقمية المتطورة في جناح مخصص لها خلال المؤتمر، وأتاحت للزوار فرصة الاستمتاع بتجارب واقع معزز تفاعلية أخذتهم في رحلة غامرة عبر التصميمات الداخلية لمشاريعها وأطلعتهم على معلومات مفصّلة حولها بما في ذلك "كومو ريزيدنسز"، المشروع الحصري الجديد في "نخلة جميرا" والذي يقدم تجارب معيشية فاخرة، و"بالم بيتش تاورز"، المكون من أبراج سكنية والذي يمزج بين الأناقة والفخامة، و"فندق ومساكن ريكسوس"، المشروع الجديد على الواجهة البحرية في "جزر دبي" والذي يوفر أسلوب حياة راقٍ.

واستعرضت شركة "نخيل" أيضاً في جناحها خريطة تفاعلية أتاحت للزوار استكشاف محفظة مشاريعها المنتشرة جميع أنحاء دبي، ويشار إلى أن الشركة تمتلك وتدير "سوق التنين" في دبي، الإمارات العربية المتحدة، والذي يعد أكبر مركز تجاري للمنتجات الصينية في العالم خارج الصين، والذي يبلغ طوله 1.2 كيلومتر، ويضم أكثر من 3،500 متجر، وافتتح عام 2007.

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