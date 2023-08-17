فتح باب التسجيل في المزاد الذي سيستمر حتى 14 سبتمبر 2023

سجل مزاد الشركة خلال الربع الثاني مشاركة أكبر عدد من الجهات حتى الآن، مما يعكس النمو المستمر لمخطط شهادات الطاقة النظيفة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، عن فتح باب التسجيل في مزاد الربع الثالث لشهادات الطاقة النظيفة، في أبوظبي، والذي سيستمر حتى يوم 14 سبتمبر 2023.

يأتي المزاد القادم بعد نجاح المزاد الأخير في تسجيل مشاركة مجموعة كبيرة من الشركات حتى الآن، حيث شهد مزاد شهادات الطاقة النظيفة إقبالا غير مسبوق من مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع تبريد المرافق، والذكاء الاصطناعي، وتعليم قيادة السيارات، الأمر الذي يؤكد مواصلة نمو هذا المخطط وانتشاره لأهميته في تمكين مختلف الصناعات من تعزيز مبدأ الاستدامة في عملياتها الرئيسية.

وفي هذا السياق، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: " إن الإقبال غير المسبوق من المشاركين في مزاد الربع الثاني، يعد دليلًا واضحا على النجاح المستمر لهذا المخطط في تعزيز أهداف إزالة الكربون من استهلاك الكهرباء. شهد هذا المخطط المبتكر نتائج بارزة محطما أرقاماً قياسية هذا العام، على نحو يؤكد المساعي الحثيثة لتمكين الدولة من تحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد التي تتطلع إليها. نظرًا للتأثير المستمر لظاهرة التغير المناخي على المجتمعات، فهذا هو الوقت الأنسب لتعمل فيه الشركات على تقليل بصمتها الكربونية، إذ سيساعد المخطط إلى جانب مزادات شركة مياه وكهرباء الإمارات لشهادات الطاقة النظيفة على تسريع تحقيق مستقبل الحياد المناخي. إننا نثق بقدرة مخطط شهادات الطاقة النظيفة على استمرارية النجاح، وأود أن أشجع جميع الجهات على التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الثالث لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للتغير المناخي".

وتعد شركة مياه وكهرباء الإمارات الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتشغيل المزاد لمخطط شهادات الطاقة النظيفة في إمارة أبوظبي. ويعزز هذا البرنامج المبتكر جهود الاعتماد على استخدام الطاقة النظيفة، ويسهم في دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وفي تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، من خلال تمكين الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها من تتبع وتوثيق استهلاك الطاقة النظيفة وإزالة الكربون عن عملياتها.

يجدر الإشارة إلى أن مخطط شهادات الطاقة النظيفة، والصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، هو الأداة الوحيدة المعتمدة في أبوظبي الذي يتيح إمكانية التوثيق من أن الكهرباء المستهلكة صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية أو النووية. بالإضافة إلى ذلك، توفر شهادات الطاقة النظيفة للجهات المشاركة ميزة تنافسية من خلال امتلاك شهادات تتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، وتوثّيق أوراق اعتمادها الخضراء.

للمشاركة في المزاد المقبل لشهادات الطاقة النظيفة الذي سيُقام في 14 سبتمبر القادم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.ewec.ae/ar/CleanEnergyCertificates أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في شركة مياه وكهرباء الإمارات عبر البريد الإلكتروني: CleanEnergyCertificates@ewec.ae

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نبذة حول شركة مياه وكهرباء الإمارات

تقود شركة مياه وكهرباء الإمارات عمليات التخطيط وتوقع الطلب وشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وتؤدي الشركة دورها بصفتها المورد الوحيد للمياه والكهرباء التي تنتجها شركات الإنتاج المستقل، مما يضمن تحقيق التوازن على المدى القصير والطويل بين العرض والطلب لشركات التوزيع. وشركة مياه وكهرباء الإمارات EWEC شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع لإماره ابوظبي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae.

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