استعرضت "هايبرباي" بوابة الدفع الإلكترونية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحدث حلولها وخدماتها المبتكرة للمدفوعات خلال مشاركتها في معرض "سيملس السعودية 2023".

أقيم المعرض في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات يومي 4 و5 سبتمبر 2023، متيحاً منصةً لمشاركة الشركة خبراتها في قطاع التكنولوجيا المالية الذي يسجِّل نمواً متسارعاً. وخلال مشاركتها في "سيملس السعودية 2023"، قامت "هايبرباي" مع طيفٍ واسع من المشاركين والحضور باستعراض أحدث اتجاهات قطاع المدفوعات، والتحديات والفرص الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، وسلَّطت "هايبرباي" الضوء على حلولها المبتكرة التي تعيد رسم ملامح قطاع التكنولوجيا المالية وترتقي بتجارب العملاء، وجاءت هذه المشاركة تماشياً مع التزامها بدفع عجلة الابتكار، وإحداث نقلةٍ شاملة في عالم التمويل من خلال حلول الدفع المبتكرة.

وأبرمت "هايبرباي" على هامش المعرض ثلاث شراكات استراتيجية مع كل من "بنك الجزيرة" و"عزم" و"بايمنتولوجي"، في خطوة نوعية ضمن مساعي الشركة لتعزيز حضورها في السوق المحلي، حيث وقَّعت الشركة اتفاقية مع بنك الجزيرة خلال مراسم توقيع أقيمت أثناء المعرض، ما يعكس التزام الشركة القوي بإعادة تعريف الخدمات المالية. وبموجب هذه الشراكة ستوظف "هايبرباي" مجموعةً متنوعة من حلول التكنولوجيا المالية المتطورة لتوفير قنوات دفع مبتكرة تمهد الطريق لإحداث تحولٍ في منظومة الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية. وجاء إبرام الشراكة مع "عزم"، الشركة الرائدة في مجال تقنية المعلومات، ترجمةً للهدف المشترك للمؤسَّستين والمتمثل في تعزيز حلول التقنية المالية الموجهة للشركات، وتوفير خدمات الدفع المتكرر لقطاع الشركات، وزيادة كفاءة الدفع متعدد القنوات. وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة الشركات على تحسين تجارب العملاء من خلال جعل عمليات الدفع أكثر سهولة وأماناً، كما تسعى الشراكة إلى تشكيل صناعة مالية تكون أكثر أماناً وانسيابية من خلال الدخول في عصر من منتجات التكنولوجيا المالية المتطورة للشركات. كما عززت "هايبرباي" من شراكتها مع "بايمنتولوجي"، الشركة الرائدة في حلول الدفع، من أجل تعزيز القدرات الابتكارية لخدماتها، حيث من المتوقع يؤدي هذا التعاون بينهما إلى توفير حلول دفع جديدة ترتقي بتجارب العملاء وتضع معايير جديدة ضمن القطاع.

وقال مهند عبويني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هايبرباي": "يسرنا أن نشارك في معرض سيملس السعودية 2023، أحد أبرز وأضخم الفعاليات التي تسلِّط الضوء على أحدث الابتكارات في قطاعات المدفوعات والتقنية المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية وخدمة توصيل الطلبات والتسويق الرقمي. ويأتي تواجدنا في هذا الحدث في إطار التزامنا بالتميز والجودة والابتكار، وتقديم أفضل حلول الدفع في قطاع التكنولوجيا المالية بما يسهل عمليات الدفع، ويعزز رضا العملاء ويرتقي بتجربتهم."

وأضاف عبويني: "عرضنا خلال هذا الحدث منظومتنا المتكاملة من الخدمات المالية المبتكرة والآمنة، والتي نهدف من خلالها إلى تقديم مفهومٍ جديد لعمليات الدفع. وشكَّل سيملس السعودية 2023 منصةً رائدة لإبراز منهجياتنا في معالجة مُختلف التحديات، وتقديم الرؤى والمعلومات حول تقنيات الدفع الرقمية السائدة، ومشاركة خبرتنا في مجال التكنولوجيا المالية، والتواصل مع العديد من اللاعبين الرئيسيين والشركاء المحتملين. وسنواصل التزامنا بتطوير تعاوننا وشراكاتنا لتحقيق الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا المالية، ورسم الملامح المستقبلية لهذا القطاع."

وباعتبارها شركةً رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، تقدم "هايبرباي" حلول دفع متطورة للعملاء والشركات على امتداد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتساعد "هايبرباي" الشركات على تَلَقي المدفوعات من العملاء بسرعة وأمان وسلاسة بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على خدمة العملاء بتميز. وتشمل منظومة الحلول التي تتيحها الشركة المدفوعات عبر الإنترنت؛ والمدفوعات عبر الهاتف المحمول؛ وحلول نقاط البيع؛ والخدمات ذات القيمة المضافة في مجالات تحليلات البيانات وإدارة رد المبالغ المدفوعة والحماية من الاحتيال. وتأتي مشاركة الشركة في "سيملس السعودية 2023" تماشياً مع رسالتها المؤسَّسية في تسريع وتيرة تحول قطاع المدفوعات وتعزيز القيمة المضافة المتاحة للعملاء.

ويعتبر "سيملس السعودية" أحد أكبر المعارض في هذا المجال على مستوى المنطقة، وقد استقطب في نسخته للعام 2023 الخبراء ورواد الأعمال والمستثمرين وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم، للتواصل ومشاركة خبراتهم لتحديد آفاق النمو. وشهد المعرض على مدار يومين أكثر من 20000 من الحضور، ومشاركة 500 عارض و450 متحدث من جميع أنحاء المنطقة. وتمت خلال الحدث مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والبلوك تشين، والمدفوعات الرقمية، والأمن السيبراني. كما تضمن جدول أعمال سيملس السعودية 2023 كلماتٍ رئيسية وحلقات نقاش، وورش عمل ومعارض كشفت عن أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات.

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