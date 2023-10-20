عُقِد المؤتمر العالمي لتطوير المسارات 2023 في إسطنبول، وهو حدث عالمي رائد، اجتمع فيه قادة الطيران للتعاون في مجال الربط الجوي.

شارك في المؤتمر وفد مكوَّن من 10 كيانات وطنية، بقيادة برنامج الربط الجوي، بهدف تعزيز الشراكات، وفتح مسارات جديدة إلى المملكة.

شهد المؤتمر أكثر من 60 اجتماعًا، بين ممثلي منظومة الربط الجوي، ونظرائهم من جميع أنحاء العالم.

إسطنبول، تركيا: اختتم برنامج الربط الجوي مشاركته في "المؤتمر العالمي لتطوير المسارات" 2023، والذي عُقد في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2023 في العاصمة التركية "إسطنبول"، بعدما جذب بمشاركته الانتباه العالمي إلى إمكانات الربط الجوي في المملكة، حيث حوَّل صناع القرار العالميون في مجال الطيران، تركيزهم إلى سوق السياحة والطيران المتنامي في المملكة، كما تضمَّنت المشاركة هذا العام، بقيادة برنامج الربط الجوي، أكثر من 60 اجتماعًا مع قادة الطيران العالميين لاستكشاف فرص التعاون والشراكات، تماشيًا مع مستهدفات البرنامج للإسهام في نمو السياحة عبر زيادة الربط الجوي بالمملكة.

وعقب المؤتمر، صرَّح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي علي رجب قائلًا: "سعدنا بالمشاركات الإيجابية والمؤثرة لوفد المملكة في "المؤتمر العالمي لتطوير المسارات 2023"، والتي تؤكد على أن المملكة تعمل على ترسيخ مكانتها بصفتها رائدة في مجاليّ السياحة والطيران، وذلك بفضل الجهود التعاونيّة لمنظومة الربط الجوي الوطنيّة"

وأضاف قائلًا: "إن برنامج الربط الجوي قد لعب دورًا رئيسيًا في هذه المساعي، وهو ما يظهر جليًّا في نجاح مشاركتنا هذا العام."

وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ علي رجب قد شارك ممثِّلا عن منظومة الربط الجوي في "المؤتمر العالمي لتطوير المسارات" 2023، في جلسة حوارية ضمّت قادة عالميين، حول التوجهات التي تشكِّل صناعة الطيران، حيث استعرض خلال جلسة حوارية بعنوان "السياحة المستدامة – السفر والتوجهات العالمية" رؤيته حول دور أنظمة وتشريعات صناعة الطيران، وسُبل التعاون التكاملي، في تعزيز مستقبل صناعة الطيران.

وأشار "رجب" إلى أنه في عالم يواجه توجهات سفر متطورة باستمرار، تعد القوانين والضوابط الموحَّدة والمُيسَّرَة، ضرورية في تحقيق استمرارية تطوير المسارات الجوية، وفقط عبر الجهود التعاونيّة بين جميع الشركاء، ووجود إطار تنظيمي قوي، يمكن لصناعة الطيران أن تتكيَّف بسلاسة مع أكبر المتغيرات، وأن تعزِّز النمو المستدام في شبكات خطوط الطيران.

هذا، وتعمل المملكة بشكل متزايد على إبرام صفقات وشراكات جديدة مع خطوط الطيران المحلية والدوليّة، وقد أدى ذلك إلى التوسع المستمر في الربط الجوي للمملكة، والذي يتجلَّى في إطلاق 16 مسارًا جديدًا من يونيو 2022 إلى يوليو 2023، وقد انعكس هذا التوسع بشكل ملحوظ في مؤشر الربط الجوي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، حيث انتقلت المملكة من المركز 27 في عام 2019 إلى المركز 13 في عام 2023.

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عن برنامج الربط الجوي

أُطلِق برنامج الربط الجوي عام 2021 للإسهام في نمو السياحة بالمملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.