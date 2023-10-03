بمشاركة واسعة لقادة القطاع العقاري

تطرقت مناقشات المختصين والخبراء إلى أفضل السبل للارتقاء بالقطاع العقاري وفرص النمو المتاحة واستكشاف الآفاق المستقبلية لتطور السوق العقاري في البلاد

القاهرة، مصر: اختتمت «بروبرتي فايندر»، المنصة العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم، فعاليات نسختها الأولى من ملتقى «بروبرتي فايندر كونيكت 2023» مصر، والذي أقامته للمرة الأولى في البلاد، عقب النجاح الكبير الذي حققته نسخ الملتقى في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين.

شهد الملتقى في نسخته المصرية، والذي اقتصرت المشاركة فيه على المختصين والخبراء وقادة القطاع الذين وجهت لهم الدعوة، إطلاق مناقشات وحوارات مهمة حول أفضل السبل لدعم القطاع العقاري المصري سريع التطور، واستكشاف فرص النمو المستقبلية المتاحة، حيث عُقدت مجموعة من حلقات النقاش تحت شعار «النهضة العقارية في مصر: استكشاف الفرص ومستقبل العقارات في مصر: الاتجاهات والتكنولوجيا العقارية»، تناول المشاركون خلالها الفرص والمواقع الاستثمارية الواعدة، وتطرقوا إلى الدور المهم المنوط بالوسطاء والمطورين، وبتأثير التكنولوجيا العقارية على تطور المشهد العقاري في البلاد. كما ركزت الحوارات أيضاً على ضرورة بناء الثقة والشفافية من أجل مستقبل أفضل للقطاع، واطلع ضيوف الملتقى على التطورات التي طرأت على نوعية طلبات الباحثين عن المنازل وخيارات التمويل المختلفة وآفاق التعاون عبر الحدود. وحظي موضوع تأثير التكنولوجيا، وخصوصاً التكنولوجيا العقارية، على المنظومة العقارية في مصر، بتركيز واهتمام كبير من الخبراء وقادة القطاع، الذين طرحوا أفكاراً واستراتيجيات بناءة لمستقبل واعد ومزدهر للقطاع.

استقطب الحدث العديد من الخبراء والمختصين ورجال الأعمال في مجال العقارات من جميع أنحاء مصر، إلى جانب مجموعة متنوعة من كبار المتحدثين الذين قدموا رؤى وأفكاراً مبتكرة، بمن فيهم أحمد هندي، المدير المالي لشركة "مافن للتطوير العقاري"، وأحمد الدسوقي، المدير العام لشركة "نيو أفينيو للاستشارات العقارية"، ومحمد الخطيب، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للعمليات لدى "سكون". ولضمان إجراء مناقشات مدعومة بالبيانات ووجهات نظر الباحثين عن المنازل، تولى إدارة جلسات الحوار، شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في بروبرتي فايندر، وفؤاد بكار، نائب رئيس البيانات والذكاء الاصطناعي ـــ بروبرتي فايندر، إلى جانب نيرفين مجدي، المدير العام لشركة بروبرتي فايندر مصر.

وفي هذا السياق، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات ــ مجموعة بروبرتي فايندر: "يزخر سوق العقارات في مصر حالياً بفرص كبيرة وآفاقاً مستقبلية واعدة، وسنحرص، في سوق يمتاز بتنافسية عالية، على منح عملائنا منصة رائدة تعتمد على البيانات وقائمة على الثقة والشفافية، مع التركيز على تزويدهم بكل ما يحتاجون إليه للبحث عن منزل أحلامهم. وفي غضون ذلك، سنمضي قدماً في تعزيز مكانتنا ونجاحاتنا والبقاء في طليعة شركات التكنولوجيا العقارية التي تقدم أرقى الخدمات وأحدثها للباحثين عن منازل. ونتطلع لرؤية ثمار المحادثات والحوارات المهمة التي أجريناها، ونحن على يقين بأنها ستسهم في إحداث تأثير إيجابي خلال السنوات القليلة القادمة. ونؤكد التزامنا بتمكين القطاع من استخدام أفضل أدوات التكنولوجيا العقارية، والمصممة بعناية لتذليل الصعاب ومساعدة الباحثين عن المنازل لعيش الحياة التي يتطلعون إليها."

#بياناتشركات

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نبذة عن بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر، وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

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ويبر شاندويك

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