القاهرة: حصل بنك البركة على جائزة "البنك الإسلامي الأسرع نمواً" لعام 2023 من مجلة إنترناشيونال فاينانس الأسبوع الماضي خلال حفل توزيع الجوائز في مدينة دبي. وقد حضر الأستاذ/ عبدالعزيز سمير، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع والشمول المالي والأستاذ/ رضاالله عبد العزيز، رئيس الإدارة العامة للتحول الرقمي وتسلم الجائزة نيابة عن البنك الأستاذ/ عبد العزيز سمير.

وتمثل هذه الجائزة شهادة على جهود البنك المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات والحلول المالية التي يقدمها إلى عملائه والمساهمة في تحقيق نمو وازدهار القطاع المصرفي في مصر.



وقد كان عام 2023 مليء بالانجازات والجوائز التي حصدها بنك البركة ومن بينها جائزة أفضل صفقة تمويل منظم من مجلة جلوبال براندز البريطانية، كما حصل على جائزتين من EMEA Finance Awards، حيث كانت الجائزة الأولى كأفضل هيكلة والثانية كأفضل تمويل بالعملة المحلية لمشاركته في التمويل المشترك الممنوح لشركة ايفرجرو للأسمدة. كما جاء ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 50 شركة في مصر، وحصد البنك جائزة أفضل بنك إسلامي في مصر من اتحاد المصرفيين العرب، إضافة إلى جائزة البنك الإسلامي الأسرع نمواً من قبل مجلة إنترناشيونال بيزنس الدولية.



ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق تعكس ثقة عملاءه، كما تعكس التزام البنك المستمر بتطوير وتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المميزة





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