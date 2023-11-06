حصل دوحة فستيفال سيتي على جائزتي "أفضل مول في قطر 2023" و"أفضل وجهة تسوق تركز على العملاء في قطر 2023"

الدوحة، قطر: فاز دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الأولى للتسوق والمطاعم والترفيه في قطر، بجائزتين مرموقتين، وهما جائزتا "أفضل مول في قطر 2023" و"أفضل وجهة تسوق تركز على العملاء في قطر 2023"، مما يعكس التزامه بالتميز ورضا العملاء.

حصل دوحة فستيفال سيتي على جائزة "أفضل مول في قطر 2023" من مجلة براندز ريفيو، لتقديمه تجربة شاملة تجمع بين التسوق الفاخر والمطاعم المتنوعة وأحدث وسائل الترفيه. ويعد المول، الذي يضم أكثر من 470 متجرًا، موطنًا لعلامات تجارية عالمية ومغامرات فريدة مثل أول عالم أنجري بيردز في الشرق الأوسط. وبفضل إطلاقه لأول مول افتراضي في المنطقة، حقق المول مكانة رائدة في مجال الابتكار الرقمي، ليمنح المستهلكين فرصة الاستمتاع بتجربة رقمية ثلاثية الأبعاد. كما يلتزم المول بتوفير تجربة سلسة وفريدة للعملاء.

كما حظي المول بجائزة "أفضل وجهة تسوق تركز على العملاء في قطر 2023" من مجلة جلوبال براندز، تكريمًا لسعيه الدؤوب للحصول على رضا العملاء، وهو ما يتجلى في آرائهم الإيجابية الرائعة ومستوى رضاهم. كما يلتزم المول بمبادئ الاستدامة، وقد حصل على شهادة جي ساس للتصميم والبناء من فئة 3 نجوم. وعلاوة على ذلك، يشارك المول في المبادرات المختلفة لخدمة المجتمع، للتأكيد على نهجه الذي يركز على العملاء.

وقال روبرت هال، المدير العام لدوحة فستيفال سيتي: "يعكس حصولنا على جائزتين مهمتين في نفس العام التزامنا الراسخ بالتميز. ونود أن نشكر مجلتي جلوبال براندز وبراندز ريفيو على هذه الجوائز، لأنها تلهمنا لمواصلة رسالتنا في الابتكار وتقديم الخدمة المتميزة، كما نستمر في وضع عملائنا على رأس أولوياتنا دائمًا".

ويواصل دوحة فستيفال سيتي تقديم تجارب مميزة ومبادرات رائدة، حيث يتميز بعلامته التجارية الفريدة والتزامه بالابتكار والجودة والمشاركة المجتمعية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وكما تشيد هذه الجوائز بإنجازات المول في الماضي ، فإنها تعكس أيضًا القوة التي تتمتع بها علامته التجارية وقدرته على مواصلة النجاح.

لمزيد من التفاصيل حول دوحة فستيفال سيتي، يرجى الاتصال بالرقم 4444 4035 أو زيارة https://www.dohafestivalcity.com/home/.

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