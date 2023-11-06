القاهرة: شاركت مجموعة كونتكت المالية، الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، في قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2023، التي تعد واحدة من أبرز المبادرات لاستعراض إمكانيات تحول الطاقة في المنطقة وقدرتها على التقدم. اجتمع في هذه القمة قادة دوليون في مجال الاستدامة والتكنولوجيا والتمويل والسياسة تحت مظلة واحدة في أبو ظبي خلال أيام 2 و3 نوفمبر 2023، ورأس القمة وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي. حملت القمة عنوانًا مميزًا: "تسريع النمو الاقتصادي من أجل عالم أكثر خضرة". كما تم تكريم كونتكت خلال هذه القمة باعتبارها واحدة من قادة الاستدامة في الشرق الأوسط، وذلك تقديرًا لدورها البارز والملموس في تعزيز قيم الاستدامة والبيئة في المنطقة وخارجها.

وخلال كلمته في القمة، أكد السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على التزام كونتكت بتعزيز الشمول المالي ورفع جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. وأكد أيضاً على التوجه الثابت لتوفير منتجات وخدمات مالية تعزز الاستدامة البيئية والاقتصادية. وأشار إلى أهمية تطبيق مبادئ الاستدامة كأساس لحماية كوكب الأرض وضمان استمرار حياة الأجيال القادمة.

مضيفاً: "إن كونتكت تروج لأهمية التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في تحقيق الاستدامة، وتؤكد أن هذه العناصر يمكن أن تكونا جزءًا أساسيًا من التطور الاقتصادي. تعتقد المجموعة بأن الابتكار التكنولوجي واستخدام مصادر الطاقة النظيفة يمكن أن يساهمان في تحسين البيئة وتحقيق الاستدامة بشكل متزامن". وصرَح زعتر أن كونتكت المالية أصبحت واحدة من القادة البارزين في مجال الاستدامة في الشرق الأوسط بفضل التزامها الدائم بمبادئ الاستدامة وتعزيزها للبيئة والتنمية المستدامة.

ختم السيد سعيد زعتر كلمته بالتأكيد على أن الاستدامة والتنمية الاقتصادية يمكن أن تتلازما، وأنها تمثل رؤية شاملة تجمع بين جوانب التنمية والازدهار. أكد على أهمية التعاون من أجل بناء عالم أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية، واستنهض راية الاستدامة كأسلوب حياة واستراتيجية أساسية للنجاح. وقد تم تكريم المجموعة خلال هذه القمة كاعتراف بدورها البارز والملموس في تعزيز قيم الاستدامة والبيئة في المنطقة وخارجها

تهدف قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة إلى جمع أفكار قادة الأعمال والشركات والحكومات والمؤسسات الأكاديمية لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالاستدامة في المنطقة، وتبادل الأفكار والتجارب الناجحة. وقد شملت القمة برنامجًا شاملًا مليئًا بالفعاليات، من كلمات رئيسية وحلقات نقاشية وتفاعلات، وفرصًا للتواصل وبناء العلاقات. ومشاركة كونتكت في هذه القمة تعكس التزامها الراسخ بالتنمية المستدامة، ودور كونتكت كشركة رائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. إنها من أوائل المجموعات التي اعتمدت مفهوم الاستدامة منذ البداية، مع إيمانها القوي بأن الاستدامة تمثل عنصرًا أساسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

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