اختتام فعاليات برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل 2023"بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق الاتصالات وتقنية المعلومات

طلاب من أوزبكستان يحصدون المركز الأول في مسابقة Tech4Good ضمن برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل 2023" الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

سبعة فرق من دولة الإمارات وقطر والأردن وأوزبكستان ومنغوليا وكازاخستان وأذربيجان شاركت في المرحلة الثانية من برنامج "بذور من أجل المستقبل" ومسابقة Tech4Good في دبي، والتي تم استضافتها بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وصندوق الاتصالات وتقنية المعلومات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق الاتصالات وتقنية المعلومات، اختتمت فعاليات برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل 2023" ومسابقة Tech4Good التي تمت استضافة المرحلة الثانية منها في دبي، وذلك خلال حفل ختامي أقيم في فندق والدورف أستوريا دبي - مركز دبي المالي العالمي مؤخراً. وتسلم طلاب من دولة الإمارات جوائز "اختيار الجمهور" من الدكتور هاشم حسين، رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" للاستثمار والتكنولوجيا في مملكة البحرين.

ويهدف هذا الحدث الإقليمي، الذي تنافس فيه 175 طالباً من النخبة يمثلون جامعات مرموقة في 15 دولة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى تمكين المواهب المحلية وتبادل المعرفة وزيادة الوعي بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وبناء مجتمع رقمي من المواهب الشابة في هذا القطاع. وخلال حفل توزيع الجوائز، حصد طلاب من أوزبكستان على المركز الأول؛ فيما حصل طلاب من قطر على جائزة "شعلة الابتكار" التي قدمها المهندس عمر المحمود، الرئيس التنفيذي لصندوق الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي كلمته خلال حفل توزيع الجوائز، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة: "ندرك في دولة الإمارات مدى أهمية اتباع منهجيات مبتكرة في الأعمال والتنمية بغية مواصلة مسار نمونا الاقتصادي الناجح. ويعكس برنامج ’بذور من أجل المستقبل‘ إدراكنا العميق للعلاقة الوثيقة بين ريادة الأعمال وتمكين الشباب. ويؤكد أداء الطلاب الاستثنائي في هذا البرنامج قناعتنا الراسخة بأن مستقبل الابتكار في منطقتنا والعالم يعتمد في جزء كبير منه على قدرة شبابنا على الابتكار، بغية تقديم معارف وتقنيات جديدة ومعالجة وتطبيق هذه الابتكارات".

من جانبه، قال جياوي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في دولة الإمارات العربية المتحدة: "التقينا في دبي ببعض من ألمع المواهب الشابة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ونهنّئ جميع الطلاب على جهودهم الاستثنائية. ونفخر بالدعم الكبير الذي تلقته هواوي من وزارة التسامح والتعايش في دولة الإمارات، ومن هيئة تنظيم الاتصالات والحوكمة الرقمية، وصندوق الاتصالات وتقنية المعلومات. ويساعدنا هذا التعاون المنفتح والمستمر في احتضان مواهب تقنية المعلومات والاتصالات لتحفيز نمو الاقتصادات الرقمية المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".

بدوره، قال المهندس عمر المحمود، الرئيس التنفيذي لصندوق الاتصالات وتقنية المعلومات: "يعدّ قطاع تقنية المعلومات والاتصالات عماد الاقتصاد الرقمي المستقبلي لدولة الإمارات، وتشكّل المواهب الشابة المحرك الرئيسي لطموحاتنا في هذا المجال. ونفخر بمواصلة الشراكة مع عملاق التكنولوجيا العالمي هواوي في برنامجهم المتميز ’بذور من أجل المستقبل‘. وتساعد مثل هذه البرامج على تحفيز المواهب الشابة وإلهامهم للاستكشاف والابتكار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وإعدادهم لتحقيق النجاح في مسيراتهم المهنية المستقبلية. ونتوجه بالتهنئة إلى جميع الفائزين على أدائهم المتميز في البرنامج".

وشاركت في المرحلة الثانية من برنامج "بذور من أجل المستقبل" ومسابقة Tech4Good في دبي سبعة فرق من دولة الإمارات وقطر والأردن وأوزبكستان ومنغوليا وكازاخستان وأذربيجان. وابتداءً من 10 سبتمبر، شارك الطلاب الجامعيون في ورش عمل تثقيفية حول موضوعات مهمة مثل القيادة في عالم ريادة الأعمال، ونماذج الأعمال التجارية، وسرد القصص، واستكشاف احتياجات العملاء، وبناء النماذج الأولية. وزار الطلاب مقرات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث شاركوا في جلسات عملٍ حصرية مع موجهين مختصين.

وبعد المرحلة الثانية من مسابقة Tech4Good الإقليمية في دبي، سيتأهل الفائزون الآن للمشاركة في المسابقة العالمية النهائية في الصين ضد فرق أخرى من جميع أنحاء العالم. وسوف يستكشف الطلاب الإمكانات الهائلة التي توفرها تقنية المعلومات والاتصالات لدفع عجلة التنمية المستدامة. وسيتم دعوة الفائزين في المسابقة العالمية إلى برنامج "Tech4Good Startup Sprint" في الصين، حيث سيزورون شنجن وبكين ومدن أخرى لاختبار بيئات ريادة الأعمال على أرض الواقع والتنافس على تمويل لدعم الشركات الناشئة بقيمة 100,000 دولار.

ويندرج برنامج هواوي "بذور من أجل المستقبل" في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، ويهدف إلى تنمية مواهب تقنية المعلومات الاتصالات حول العالم. وفي ضوء التركيز المتنامي على الابتكار والتقدم التكنولوجي، تزود هذه المسابقة العقول الشابة بمنصة مميزة لتبادل الأفكار والتواصل مع أقرانهم حول العالم، واكتساب رؤى قيّمة حول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرسم مستقبلهم وحفز مشاركتهم في المجتمع الرقمي. وشارك في البرنامج، منذ إطلاقه عام 2008، ما يزيد على 15,000 طالب من 139 دولة حول العالم بدعم من أكثر من 450 من كبار المسؤولين وقادة الدول.

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