الدوحة، قطر: أسدل الستار على منافسات بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 التي يستضيفها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، والتي أقيمت في حلبة لوسيل الدولية في الفترة من 14 ديسمبر وحتى 16 ديسمبر بمشاركة 165 سائقاً من 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهدت منافسات هذه النسخة استعراضاً متميزاً للموهبة والمهارة، وسط أجواء احتفالية كبيرة. وتعليقاً على نجاح البطولة، صرّح السيد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: "حققت النسخة الرابعة من بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نجاحاً كبيراً. نبارك للملكة المغربية الفوز بكأس الأمم ونبارك لكافة الفائزين في السباقات وللمشاركين من كافة دول المنطقة. من الرائع أن نشهد التطور المتواصل لهذه البطولة، والتي قمنا بإنشائها سنة 2020. إنّ أحداثاً رياضية من هذا النوع تتماشى مع الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الدولي للسيارات، حيث أنها جوهرية لتحقيق هدفنا المتمثل في مضاعفة المشاركة في رياضة السيارات عالمياً؛ وعلينا هنا أن نتقدم بجزيل الشكر للسادة في الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، والسيد عبدالرحمن بن عبداللطيف المناعي، رئيس الاتحاد، إلى جانب السيد عمرو الحمد، الرئيس التنفيذي لحلبة لوسيل الدولية، لدعمهم الكبير وجهودهم لإنجاح هذا الحدث، وأتطلع لحضور هذه المناسبة مرة أخرى في العام المقبل".

وتم تتويج الفائزين بالألقاب في مختلف الفئات بمراسم احتفالية كبيرة، حيث قام بتوزيع الجوائز كل من السيد عبدالرحمن بن عبداللطيف المناعي، رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية ورئيس حلبة لوسيل الدولية، والسيد عمرو الحمد، الرئيس التنفيذي للاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية والرئيس التنفيذي لحلبة لوسيل الدولية، إلى جانب السيد فاليريو لاتشيزي، الأمين العام للرياضة في الاتحاد الدولي للسيارات.

وبدوره، عبّر السيد المناعي عن فخره باستضافة هذا العدد الكبير من المواهب الواعدة من المنطقة على مضمار الكارتينج في حلبة لوسيل الدولية، مضيفاً: "تمثل بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصةً هامّة لإلهام السائقين الواعدين في المنطقة ودعمهم من خلال توفير المنصة المناسبة لهم لإبراز مهاراتهم ومواهبهم الكبيرة؛ أقدم التحية لكافة الدول المشاركة والسائقين الموهوبين وأشجعهم على مواصلة مشوارهم إلى الأمام في رياضات السيارات. كما أودّ توجيه الشكر والتقدير للسيد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، لجهوده الكبيرة لتمكين الشباب ودعمهم لتطوير مواهبهم وإمكاناتهم من خلال هذه البطولة."

وتمكنت ثلاث فرق من الفوز بالجوائز الأولى في كأس الأمم، تتويجاً لأدائها الاستثنائي ومهارات سائقيها الكبيرة على امتداد فئات البطولة، حيث حازت المغرب على المركز الأول، في حين تمكنت الإمارات العربية المتحدة وقطر من الفوز بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وتمكن فريق قطر من ترك بصمته بتحقيق انتصارات في مختلف الفئات التنافسية، كان إحداها في سباق النخبة RD1 السبرينت، والذي هيمن عليه الفريق القطري بشكل كامل بتحقيق خالد المراغي المركز الأول، في حين حل كل من أحمد فخرو وعمر أصوات في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وشهد اليوم الأخير من البطولة إقامة جولة قبل النهائي وجولة النهائي لكافة فئات السباقات، وأقيمت على الترتيب سباقات فئة مايكرو ماكس (للمتسابقين من سن 8 إلى 11 عامًا)، تلتها فئة ميني ماكس (للمتسابقين من سن 10 إلى 13 عامًا)، وفئة جونيور ماكس (للمتسابقين من سن 12 إلى 15 عامًا)، وفئة سينيور ماكس (أكبر من 14 عاماً)، وفئة DD2 (أكبر من 15 عاماً)، لتختتم المنافسات مع فئة DD2 ماسترز (أكبر من 31 عاماً).

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-انتهى-

وجاءت النتائج كما يلي:

فئة مايكرو ماكس: بعد أداء متميز في الجولات التأهيلية وجولات تحديد مراكز الانطلاق، حققت نهيل القهودي من المغرب المركز الأول في السباق النهائي، تبعتها المتسابقة عتيقة عاصف من الإمارات في المركز الثاني، والتي كانت قد حققت أسرع لفة في السباق بتسجيلها 52.814 ثانية؛ في حين تمكن تميم مصطفى من فلسطين من تحقيق المركز الثالث.

فئة ميني ماكس: وهيمن متسابقو الإمارات العربية المتحدة على هذه الفئة، حيث حقق فارس هارون وديريك ريفيرا المركزين الأول والثاني على الترتيب، يتبعهما في المركز الثالث كامل بن شكرون من المغرب.

فئة جونيور ماكس: سجّل زين الحمصاني من مصر اللفة الأسرع عن هذه الفئة بتحقيق 47.962 ثانية وتمكن من تحقيق المركز الأول، تبعه المتسابق سند الحموي من الأردن في المركز الثاني. واستطاع تميم حسيبا من فريق قطر تقديم أداء متوازن على امتداد فترات السباق، ليفوز باستحقاق بالمركز الثالث في البطولة.

فئة سينيور ماكس: فاز القطري بدر السليطي بالمركز الثالث عن هذه الفئة بتقديمه أداءً مثيراً للإعجاب، وشاركه منصة التتويج كل من جورج نصار من الإمارات كميل رحالي من الجزائر بفوزهما بالمركزين الأول والثاني على الترتيب.

فئة DD2: واستمراراً لأدائهم الاستثنائي في كافة الجولات التأهيلية، تمكن كلّ من ماتيوس نجيم وكريستوفر نجيم من لبنان وعبدالله الرواحي من عمان من تأمين المراكز الثالث الأولى على الترتيب، في حين سجلت اللفة الأسرع عن هذه الفئة باسم عمر بنهيون من المغرب بواقع 47.380 ثانية.

فئة DD2 ماسترز: وحقق القطري فيصل اليافعي نتائج ممتازة عن هذه الفئة، وذلك بحصوله على المركز الثالث، في حين تمكن نادر كباج من المغرب من الفوز بالمركز الأول، في حين حصل روجيه فغالي من لبنان على المركز الثاني.

وكان هذا العام تاريخياً بالنسبة لحلبة لوسيل الدولية ودولة قطر، حيث تمكنت من استضافة عددٍ من كبرى بطولات رياضات السيارات والدراجات النارية على أعلى المستويات إقليمياً ودولياً، لتثبت من جديد التزامها الكبير تجاه مجتمع الرياضات الميكانيكية في العالم.