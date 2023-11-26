أبوظبي: برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق غدًا فعاليات الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية (أديف)، وذلك بحضور الآلاف من القادة في القطاع والعارضين والزوار.

تنظّم مجموعة "أدنيك" الدورة الثانية من المعرض بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتُشارك في فعاليات المعرض مؤسسات من مختلف القطاعات الحكومية، والصناعية، والزراعية والإعلامية، حيث يتضمّن الحدث برنامجاً مكثفاً من الفعاليات المتنوعة والجلسات النقاشية حول القضايا والنواحي الرئيسية التي تؤثّر في التنمية المستقبلية للقطاع الغذائي.

سيمتد المعرض على مساحة تصل إلى 28 ألف و465 مترًا مربعًا، وسيتضمّن مجموعة من الفعاليات البارزة أهمها: معرض الذواقة العالمي الذي يقدّم أشهر الطهاة الحائزين على نجوم ميشلان، ومسابقات البيتزا ، الذي يجمع كبار الطهاة من كل أنحاء العالم ويتيح للحاضرين فرصة مشاهدة هذه المسابقة التنافسية والمشاركة فيها، إضافةً إلى مسابقة القهوة الوطنية التي تركّز على فن تحضير القهوة المفلترة.

ومن المنتظر أن يشهد "أديف" الإعلان عن العديد من العقود والصفقات واتفاقيات الشراكة التي أبرمتها المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والمشترين والبائعين في سلاسل التوريد المختلفة.

وسيُقام المعرض بالتزامن مع معرض أبوظبي التاسع للتمور، والذي تنظّمه مجموعة "أدنيك" بشراكة استراتيجية مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. ويشكّل معرض التمور الذي سيشهد مشاركة قرابة 80 علامة تجارية من 20 دولة، منصة للزوار وقطاعات الأعمال المعنية لاستكشاف الفرص الواعدة في قطاع إنتاج التمور وتجارتها.

سيشمل اليوم الأول من مؤتمر أديف جلسة بشأن "بناء شبكات غذائية مستدامة: مخطط دولة الإمارات لتحقيق أنظمة مرنة" والتي تعالج مسائل بالغة الأهمية على غرار الأنظمة الغذائية المستدامة والمرنة، والتعاون بين أصحاب المصلحة والشراكات بين القطاعَين العام والخاص. أما اليوم الثاني، فسيتضمن جلسة نقاشية حول "الشراكة بين القطاعَين العام والخاص في مجال تعزيز القدرة التنافسية والشؤون التنظيمية" والتي سيتمّ خلالها تقييم المواضيع المرتبطة بإدارة قطاع الأغذية، والأعمال التجارية والاستثمارية في مجال الأغذية.

ويشهد اليوم الأخير جلسة بعنوان "فرص التمويل والاستثمار في قطاع الأغذية الزراعية"، والتي ستُعرض خلالها نتائج الدراسة التي أجرتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حول معدل الاستهلاك الغذائي في إمارة أبوظبي.

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