أبوظبي: اختتمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مشاركتها في مهرجان ومزاد ليوا للتمور بدروته الثانية والذي انطلق في 21 سبتمبر 2023 في مدينة ليوا تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة .

تأتي مشاركة الهيئة للمرة الثانية على التوالي دعما للمهرجان وذلك انطلاقاً من حرصها في تعزيز الفعاليات الزراعية و التراثية والثقافية والأنشطة التي تروج للإمارة بشكل عام ومنطقة الظفرة بشكل خاص سياحياً واقتصادياً و إبراز التراث الاماراتي ودعم كافة المنتجات المحلية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي للدولة ، كما أن المهرجان يعد منصة متخصصة في تسويق وبيع التمور المحلية والدولية ومنتجاتها، الى جانب تبادل الخبرات بين المزارعين من كافة دول العالم حول أساليب الزراعة الحديثة، وكيفية العناية بشجرة النخيل

وتمثلت المشاركة التعريف بدور الهيئة من خلال البرامج والمشاريع والأنشطة والخدمات التي تقدمها للمتعاملين وكافة فئات المجتمع ونشر الوعي بأهمية قطاع الزراعة وتثقيف المجتمع بأهمية أشجار النخيل والعناية بها ، فضلا عن التعريف والترويج لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي 2023 بالإضافة إلى التعريف ببرنامج الفقد والهدر للجمهور الزائر للمهرجان

كما هدفت الهيئة من هذه المشاركة إلى بناء قدرات المزارعين والتوعية بأفضل الممارسات المتبعة في إدارة خدمات النخيل، و تعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ، كما تقوم الهيئة بتقديم الدعم الفني للمهرجان من خلال المشاركة في لجنة تقييم المزاينة .

وفي ختام المهرجان كرمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على مشاركتها الفعالة والداعمة لفعاليات المهرجان .



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