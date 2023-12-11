برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة

برعاية وحضور معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة تنطلق غدًا الثلاثاء فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي بنسخته الثانية، الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، على مدى يومي 12 و 13 ديسمبر بفندق فورسيزون الرياض، تحت شعار "نحو تحقيق القيمة لأصحاب العلاقة"، وبمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمختصين، لبحث سبل تعزيز معارف ومنهجيات التميز التشغيلي في القطاعات الحكومية والخاصة، واستعراض أبرز التجارب وقصص النجاح، لدعم العمل المشترك والمنافع المتبادلة، وتحقيق مستويات متقدمة من التميّز التشغيلي.

يناقش المؤتمر 10 محاور رئيسية بمشاركة أكثر من 120 متحدث محلي وعالمي، ويتضمن 20 جلسة حوارية و25 ورشة عمل و12 قصة نجاح، ويبحث تسريع تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي، كونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما يستهدف إبراز فرص الإبداع والابتكار والاستثمار فيها، بجانب مشاركة المعلومات والمعارف والخبرات، التي تُمكن من بلوغ الآفاق الواعدة وتلبي أهداف وتطلعات القطاعات الخدمية والصناعية، وتُمكنها من تنمية الموارد والقدرات، بالقدر الذي يعزز مساهمتها في تحقيق المستهدفات الوطنية.

وكانت الأكاديمية السعودية للمياه الذراع التدريبي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، قد نفذت ضمن الأعمال التحضيرية لمؤتمر التميز التشغيلي دورة تدريبية متخصصة لتطوير الموظفين القياديين، ضمن البرنامج المشترك مع كلية لندن للأعمال، الذي يستهدف تفعيل قدرات الموظفين القياديين، لإدارة العمليات وأنظمة العمل بشكل استراتيجي، واكسابهم المهارات والكفاءات الأساسية، وتمليكهم المعارف اللازمة لتحسين فعالية وكفاءة العمليات، وتملك التفكير الاستراتيجي المبتكر لإدارة وتطوير الأعمال.

#بياناتحكومية

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