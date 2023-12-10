الرياض: حصلت سدكو القابضة على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2023 عن مسار تفعيل العمل التطوعي، وسلّم الجائزة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك خلال فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي الذي تنظمه الإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمشاركة نخبةٍ من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين بالوزارة وعددٍ من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والعاملين والمهتمين بالعمل التطوعي. كما حصلت مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية للعام الثاني على التوالي على المركز الأول عن مسار الدعم المالي.

استلم الجائزة الأستاذ عبدالرحمن الترجمان، نائب الرئيس للتواصل المؤسسي والاستدامة بشركة سدكو القابضة، وقدم شكره وتقديره لمعالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على رعايته لجائزة العمل التطوعي، معرباً عن اعتزازه بالفوز بهذه الجائزة، والتي تعد أداة فاعلة لتحفيز وإلهام المتطوعين فــي المملكة بالقطاعات المجتمعية المختلفة.

وتعليقاً على هذا التكريم قال المهندس ريان نقادي، الرئيس التنفيذي لسدكو القابضة:" بفضل الله تعالى حصلنا على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي للعام الثاني على التوالي، ونشكر معالي المهندس أحمد الراجحي على اهتمامه ودعمه لقطاع العمل التطوعي، ونؤكد حرص الشركة على مواصلة العمل للمساهمة في إثراء قطاع التطوع، ودعم طموحات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالوصول إلى مليون متطوع بحلول العام 2030م". وأضاف: "يأتي هذا الفوز تتويجاً لجهود سدكو القابضة التي ظلت ومنذ تأسيسها على يد الشيخ سالم بن محفوظ تنظر إلى التطوع باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ووسيلة رئيسية لإحداث التغيير الإيجابي بإحراز نتائج إيجابية مستدامة على مستوى فريق العمل والمجتمع والوطن."

جدير بالذكر أن برنامج "بادر" للعمل التطوعي في سدكو يُعنى بتمكين المشاركة المجتمعية وتعزيزها لدى فئات الشباب من خلال إشراكهم في أعمال تطوعية عامة واحترافية، وتبنّي مشاريع الريادة الاجتماعية، وقد نجح مؤخراً في تجاوز الأهداف المتوقعة بنسبة 162٪، واستطاع الوصول إلى حوالي 140 ألف مستفيد ومستفيدةٍ على مستوى المملكة، حيث تجاوز عطاء منسوبي سدكو القابضة 1,1 مليون ريال خلال السنوات الثلاث الماضية.

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