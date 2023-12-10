الكويت : نظمت مؤخرًا كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا – الشريك الاستراتيجي لمجموعة الملا وإحدى الجامعات الرائدة في الكويت منذ عام 2015 ، حفل تخرج مميز للاحتفال بطلابها وطالباتها الخريجين دفعة 2023 أقيم في فندق والدورف أستوريا – مجمع الأفنيوز في الكويت.

وتم تنظيم حفل التخرج الرابع لكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لتخريج 308 طالبًا وطالبة لهذا العام تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د./ عادل المانع. وقد حضر الحفل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة في الكويت السيد/ عادل أحمد البدر ورئيس مجلس أمناء كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا سعادة السفيرة/ نبيلة الملا ونائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الملا السيد/ أنور الملا ونائب رئيس مجلس أمناء الجامعات والرئيس الاستراتيجي لمجموعة الملا السيدة/ دانة أنور الملا وعدد من أعضاء مجلس أمناء الكلية و عدد من السفراء لدى دولة الكويت ولفيف من المدراء التنفيذيين في مجموعة الملا. كما وحضر الحفل رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفسور/ خالد البقاعين وكبار أعضاء هيئة التدريس والفريق الإداري والموظفين في الجامعة الذين حضروا الحدث الهام للاحتفال بإنجازات ونجاح طلبتنا الخريجين لعام 2023.

وتعليقًا على الحدث، قالت نائب رئيس مجلس الأمناء في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا والرئيس الاستراتيجي في مجموعة الملا السيدة / دانة الملا: " يسعدنا أن نحتفل بتخرج مهندسي ومهندسات كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا دفعة عام 2023 ونشاركهم وأولياء أمورهم هذه اللحظات السعيدة التي لا تنسى. نحن فخورين بإرادة وعزيمة وإصرار طلبتنا للوصول إلى أهدافهم التعليمية وتحقيق النتائج المرجوة التي ستمكنهم من تحقيق أحلامهم وبناء مستقبل أفضل لهم ولوطنهم." وأضافت: "في مجموعة الملا، لدينا التزام ثابت بدعم المسيرات التعليمية والمهنية لكلية الكويت من خلال شراكتنا مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا التي تعززها شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الرائدة في الكويت بهدف دعم مساعينا في تطوير مواهب وقدرات الشباب الكويتي الطموح نحو مستقبل مشرق. واختتمت قائلة: "ونتقدم بالتهنئة لجميع خريجينا دفعة 2023 وأولياء أمورهم ونتمنى لهم التوفيق ودوام النجاح والازدهار في رحلتهم المهنية المستقبلية."

وتابع رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفسور خالد البقاعين في تعليقٍ له على المناسبة: " يوم التخرج هو اليوم الأكثر انتظاراً وسعادة للخريجين وللجامعة أيضاً. هذا هو يوم الحصاد لعمل الطلبة الشاق وتفاني أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين في الجامعة. ونحن نفتخر اليوم بتخريخ كوكبة من ثلاثمئة وثمانية مهندس و مهندسة ليلتحقوا بزملائهم ممن استطاعوا تحقيق آمالهم و طموحهم و بدأوا بخدمة وطنهم الكويت في العديد من المواقع الحيوية و أهمها الأمن السيبراني."

نبذة عن مجموعة الملا:

مجموعة الملا هي مجموعة أعمال رائدة ومتنوعة الاختصاصات تعمل في القطاع الخاص، مقرها في دولة الكويت ويعمل لديها أكثر من 15,000 موظف ضمن مايزيد عن 40 شركة ، وتمتلك حقوق امتياز مع أكثر من 200 علامة تجارية عالمية.

تنقسم الأنشطة التشغيلية للمجموعة إلى ثمانية قطاعات: السيارات والهندسة والخدمات المالية والتجارة والتصنيع والإجارة والتأجير والرعاية الصحية والتعليم والمشاريع العقارية. بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الموزعين في المنطقة لعلامات السيارات العالمية مثل مرسيدس-بنز ومتسوبيشي ودودج وجيب وفيات وأكيورا حافظت مجموعة الملا على مدى 85 عامًا الماضية على نشاط تشغيلي ناجح يشمل أكبر شركة هندسية متعددة الاختصاصات وشركة صرافة وشركة تمويل غير مصرفية في الكويت.

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نبذة عن كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا:

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا (KCST) هي جامعة خاصة بدأت عملها في عام 2015. وهي مرخصة من وزارة التعليم العالي في الكويت. مع أكثر من 2000 طالب وأكثر من 500 نتيجة بحثية، تعد KCST اليوم الجامعة الرائدة للتكنولوجيا في الكويت، والمعروفة بالابتكار والأبحاث عالية التركيز وجودة التدريس، وتقدم برامج البكالوريوس في التكنولوجيا العالية. وهي معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في الكويت، وحاصلة على اعتماد ABET لجميع برامجها الأكاديمية. KCST هي واحدة من 3 جامعات فقط في الكويت مدرجة في تصنيف تايمز للتعليم العالي.

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للمزيد من المعلومات عن كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، الرجاء زيارة موقعهم الإلكتروني:www.kcst.edu.kw ومتابعة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: @kcstkwt وانستغرام: @kcstkwt ولينكدإن: @kcstkwt وتويتر: @kcstkwt