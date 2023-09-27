أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت شركة إمكان العقارية اليوم بنجاح مشاركتها الفاعلة في «قمة مستقبل الضيافة 2023»، التي استضافتها أبوظبي خلال الفترة من 25 - 27 سبتمبر الجاري، بمشاركة المئات من الخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال وأصحاب الفكر من قطاع السياحة والسفر والضيافة، والذين عكفوا على مناقشة آخر مستجدات القطاع، واستكشاف أفضل السبل لرسم ملامح مستقبل قطاع الضيافة المتطور في العالم.

واستعرضت شركة إمكان العقارية خلال مشاركتها في القمة استراتيجياتها ونهجها المبتكر في تطوير قطاع الضيافة، مسلطة الضوء على التزامها الثابت بتقديم تجارب مميزة ومستدامة للضيوف، حيث شاركت الإدارة للشركة بمناقشات وجلسات عمل القمة، لتبادل الأفكار والرؤى حول مشاريع التطوير الفندقية الناجحة في عالم اليوم، وأهمية التخطيط الشامل للمشاريع السكنية التي تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة.

وخلال مشاركته البناءة في الحدث، شدد المهندس سويدان الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العقارية، على أهمية المشاركة في «قمة مستقبل الضيافة 2023» واغتنام مثل هذه الفرص للتواصل مع خبراء القطاع وقادته، وتعزيز العمل المشترك للإسهام في بناء مستقبل واعد لقطاع الضيافة بشكل جماعي، وأضاف: "نحن على ثقة بأن الأفكار والخبرات والمعارف التي تم تبادلها في الحدث ستساعدنا على إطلاق المزيد من المشاريع المبتكرة والمستدامة، والتي تلبي الاحتياجات دائمة التطور لعملائنا. وهنا تكمن أهمية دور المطورين لبناء وجهات عصرية ومتطورة لا تقتصر أهميتها على بناء هياكل وتصاميم فريدة، بل تشمل تقديم رؤية واضحة والتزاماً راسخاً بالاستدامة وبناء مجتمعات معاصرة."

كما أكد الظاهري ضرورة الاستثمار في قطاع الضيافة والارتقاء الدائم بخدماته، مشيراً إلى أبوظبي كوجهة مثالية وفريدة لإنشاء مجتمعات عصرية جديدة، نظراً لما تمتاز به الإمارة من بنية تحتية متطورة وإمكانيات كبيرة للنمو واستقرار كبير والالتزام بالسلامة، حيث رسخت العاصمة مكانتها بقوة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه والسكن المميز.

لمزيد من المعلومات عن مشاريع "إمكان العقارية"، يرجى زيارة: www.imkan.ae

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نبذة عن شركة إمكان العقارية

"إمكان" هي شركة تطوير عقاري يقع مقرها في أبوظبي، وتحظى بشهرة واسعة في القطاع العقاري، إذ تمتلك محفظة عقارية غنية تضم 26 مشروعاً موزعة على قارتين. وتسعى "إمكان" إلى تحقيق رؤيتها الاستراتيجية في ابتكار مشاريع ومواقع تثري حياة الناس وترتقي بتجاربهم.

تعتمد مشاريع شركة "إمكان"، المملوكة بالكامل لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب، على منصة أبحاث فريدة من نوعها تركز على تحقيق تطلعات وطموحات شريحة مميزة من العملاء، بدءً من أفراد جيل الشباب وحتى أصحاب الثروات الكبيرة. ومن أهم مشاريعها الرئيسية، "ميكرز ديستركت"، وهي وجهة سكنية متعددة الاستخدامات على الواجهة البحرية، تمتد على مساحة 18.6 هكتار، ويبلغ طولها كيلومتر واحد في جزيرة الريم في أبوظبي. يوفر المشروع بيئة حضرية نابضة بالحياة، تثري حياة القاطنين فيه وتعزز التواصل والتفاعل الاجتماعي فيما بينهم، فضلاً عن استقطابها لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الرائدة، وقادة الفكر، والفنانين، والحرفيين، والمبتكرين. تضم محفظة الشركة مشروعين مميزين ضمن "ميكرز ديستركت" وهما "بيكسل"، أول وجهة سكنية متعددة الاستخدامات، تتألف من 7 أبراج سكنية، و"ذا آرتري"، وهو مبنى متعدد الاستخدامات يجمع في تصميمه موقف واسع للسيارات شُيّد بمساحات إبداعية. وتتضمن المشاريع الأخرى في محفظة "إمكان" مشروع "ندرة" في جزيرة السعديات، وهو مجمّع يضم 32 فيلا شاطئية فخمة وخمس من قطع الأراضي الشاطئية؛ و"حديقة الشيخة فاطمة"، أول حديقة حضرية في العاصمة، تهدف إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي، وكذلك المخطط الرئيسي للجرف، وهو مشروع متعدد الاستخدامات تبلغ مساحته 3.8 مليون متر مربع على ساحل الإمارات، ويمتد على طول 1.6 كيلومتر، بالإضافة إلى قناة مائية بطول 9 كيلومترات، تقع ضمن محمية طبيعية بين مدينتي أبوظبي ودبي. ويُعد منتجع "شا الإمارات" الصحي في الجرف الإضافة الأحدث للمشروع، حيث سيصبح عند افتتاحه في عام 2025، المركز الثالث من نوعه ضمن شبكة "مراكز شا" العالمية بعد "مركز شا" في إسبانيا الحائز على عدة جوائز عالمية.

تزخر محفظة "إمكان" العالمية، عبر مكاتبها في جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، بالعديد من المشاريع المتطورة والمتعددة الاستخدامات، والتي تقع في أهم المواقع والمدن الاستراتيجية، بما في ذلك مشروع "البروج" التابع لشركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري، ويمتد على مساحة 500 هكتار، ويعد من أكبر مشاريع الشركة في مصر، ومركز "لو كاروسيل التجاري" الذي يُعد أول مركز تسوق مفتوح في الهواء الطلق في المغرب، إضافة إلى فندق "ستوري"، وهو مشروع بوتيك فندقي في المملكة.