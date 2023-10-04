نالت علامة فورست اسينشيالز على لقب " سوبربراندز " خلال حفل سوبربراندز 2023

خلال حفل مميز لأفضل العلامات التجارية العالمية، حصلت علامة فورست اسينشيالز، أشهر علامات الايورفيدا الفاخرة التابعة لمجموعة أباريل، على لقب " سوبربراندز " المرموق بجانب 9 علامات تابعة لمجموعة أباريل. تم تكريم العلامة في الحفل الذي أقيم بتاريخ 28 سبتمبر، في فندق انتركونتينينتال في دبي فيستيفال سيتي.

منظمة سوبربراندز، هي منظمة مستقلة محكمة عالمياً لتقييم أفضل العلامات التجارية، تتعهد بتكريم أفضل العلامات وتعزيز روح النظام بين العلامات التجارية. وتعكس هذه الجائزة مدى الاهتمام بالجودة والابتكار ورضا المستهلكين لدى كل علامة تجارية.

وقال السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل " الحصول على هذه الجائزة المرموقة يؤكد على التزامنا بالتميز والابتكار. كما يؤكد سعينا الدؤوب لتقديم الجودة العالية والخدمات القيمة والذي يعكس مدى تفوق ونجاح علاماتنا التجارية. إنني فخور جداً بمجهود فريق العمل في علامة فورست اسينشيالز على هذه الجهود الكبيرة لاستمرار نجاح العلامة التجارية. هذا النجاح يساهم بشكل كبير في التمركز الاستراتيجي الذي يساهم في استمرار نمو ونجاح العلامة التجارية في هذا المجال."

تجسد هذه الجائزة قدرة علامة فورست اسينشيالز في التفوق والنمو في هذا السوق التنافسي الكبير مما يعزز مكانتها كعلامة رائدة في مجالات الأزياء والموضة. وتدلل الجائزة على العلاقة الوثيقة بين علامة فورست اسينشيالز والمتسوقين من خلال الخدمات والمنتجات الاستثنائية التي تميزها عن غيرها من العلامات التجارية.

ويؤكد هذا التكريم على نجاعة مجموعة أباريل في قيادة وتنمية العلامات التجارية في هذا السوق التنافسي الكبير ويرسخ من مكانتها العالمية.

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لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,025 متجراً وأكثر من 80 علامة تجارية وبتعيين 20,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا والباكستان ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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لمحة عن فورست اسينشيالز

علامة تجارية مرموقة وعريقة في مجال العناية بالبشرة، تأسست وفق نهج علم الايروفيدا القديم. تعتبر فورست اسينشيالز رائدة في فئة الايروفيدا الفاخرة. واسم فورست اسينشيالز مستوحى من كون جميع المكونات المستخدمة في المنتجات مستخلصة من النباتات والأشجار والأعشاب التي تنمو بشكل طبيعي في غابات الهيمالايا. وتعتمد العلامة التجارية على الحرفية اليدوية والأساليب تقليدية في صناعة كل منتج من منتجاتها كما تلتزم بأعلى معايير الجودة والنقاء والأصالة، لتوفرة تجربة جديدة كليّاً مع الايروفيدا الفاخرة والعريقة تدمج بشكل مثالي بين التكنولوجيا الحديثة والوصفات القديمة التقليدية.

تتبع العلامة التجارية نهجاً رائداً وفكراً مستداماً منذ انطلاقتها، وتتبنى الممارسات التي تُعنى بالبيئة والمجتمع بكل ما للكلمة من معنى. ومنذ تأسسها في عام 2001 وحتى اليوم، تقدم فورست اسينشيالز منتجاتها عبر أكثر من 100 متجرٍ تابع لها في جميع أنحاء الهند، إلى جانب متجرها الالكتروني عبر الانترنت الذي يصدر منتجات العلامة التجارية إلى أكثر من 120 دولة في جميع أنحاء العالم. كما أنها تحظى بمكانة مرموقة بشعبيتها البارزة بين المشاهير والسياسين، كما تلعب دوراً رئيسياً في الخدمات الفندقية الراقية إذ تتوفر منتجاتها لتخديم أكثر من 540 فندقاً ومنتجعاً من بينها مجموعة فنادق ومنتجعات تاج وأوبروي وفورسيزونز وريتز كارلتون، إذ تتوفر منتجاتها كمستحضرات للعناية والعلاج الفريد للنزلاء في الغرف الفندقية.

وفي نوفمبر 2022 شهدت فورست اسينشيالز افتتاح أول متجر فرعي مستقل في المنطقة الرئيسية لكوفنت غاردن في لندن، لتكون بذلك العلامة التجارية المرموقة المصنوعة في الهند والوحيدة التي تفتتح متجراً فاخراً للبيع للتجزئة في المملكة المتحدة”.