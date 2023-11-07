سيتم عرض المنتجات والتقنيات التايوانية الحائزة على جوائز

دبي: أعلنت "تايوان اكسلنس"، الشركة الرائدة التي تقف وراء أبرز المنتجات التايوانية المبتكرة، عن مشاركتها الرائعة في معرض المياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة (ويتيكس) 2023، الذي يُقام في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي. وخلال هذا المعرض المميز، ستعرض تايوان اكسلنس 18 منتجًا وحلول استدامة مبتكرة تم اختيارها بعناية من بين 10 علامات تجارية تايوانية رائدة، وذلك في القاعة 2، الجناح 2D-12.

تمثل هذه المشاركة الأولى لشركة تايوان اكسلنس في معرض ويتيكس، وتأتي كجزء من التزامها بدعم معالجة المياه وإدارة الطاقة وتحسين جودة الهواء في منطقة الشرق الأوسط. يتميز جناح تايوان اكسلنس بمجموعة رائعة من 10 عارضين، يتخصص كل منهم في تقديم حلول استدامة استثنائيًا. وتضم هذه العلامات FENRI، وROCKER، وHCP PUMP، وFine-Tek، وCTCI، وACUO، وPlainLiv، وLOF SOLAR، وICP DAS، وSauber.

من خلال مشاركتها الفعّالة في معرض ويتيكس، تسعى تايوان اكسلنس إلى تقديم منتجات تايوانية عالية الجودة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري بين هاتين المنطقتين.

تتنوع المنتجات المعروضة في جناح تايوان اكسلنس لتشمل حلول إدارة المياه المبتكرة (IoT)، وأنظمة ترشيح المياه المستخدمة في المختبرات، ومضخات مياه الصرف الصحي، ومقاييس التدفق الكهرومغناطيسية، وحلول معالجة مياه الصرف الصحي، ومرشحات مياه الشرب، والألواح الشمسية وأجهزة إدارة الطاقة، بالإضافة إلى أنظمة الكشف عن الطقس والهواء، وأجهزة تنقية الهواء.

وخلال اليوم الأول من المعرض، ستنظم تايوان اكسلنس فعالية خاصة تحت عنوان "بناء مستقبل مستدام" في جناحها، حيث ستكشف خمس شركات بارزة - FENRI، وROCKER، وCTCI، وICP DAS، وSauber - عن أحدث ابتكاراتها في مجال إدارة المياه وزيادة كفاءة الطاقة ومراقبة جودة الهواء. تتيح هذه الفعالية الفريدة للحضور الفرصة لرؤية أحدث التقنيات البيئية والتعرف على حلول مناسبة لتحديات البيئة في الوقت الحالي.

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حول تايوان اكسلنس:

تعد جوائز تايوان للتميز "تايوان اكسلنس" هي أعلى وسام يُمنح للمنتجات التي تجسد التطور. تم إطلاق جوائز تايوان للتميز في عام 1993. لا تمثل المنتجات الحائزة على وسام تايوان للتميز المنتجات الأكثر ثورية والأعلى جودة وأعلى قيمة مضافة التي تصنعها تايوان فحسب، بل يجسدون أيضًا عبقرية تايوان الفريدة في استخدام الابتكار لخلق قيمة مضافة في تصميم وتصنيع منتجات رائدة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.taiwanexcellence.org/en