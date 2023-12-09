166 متطوعاً من أنحاء دولة الإمارات تنافسوا على مدى ثلاثة أسابيع، وسلّطوا الضوء على الدور الفاعل لبرنامج ساند للاستجابة في حالات الطوارئ

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت "مؤسسة الإمارات" بنجاح "بطولة ساند 2023" التي نظمتها في إطار برنامج "ساند" البرنامج التطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ثلاثة أسابيع من التحديات المتنوعة التي تُظهر مهارات الاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك في جامعة خليفة بإمارة أبوظبي.

وقد تضمنت المرحلة النهائية سلسلة من تحديات الاستجابة لحالات الطوارئ، وشاركت فيها تسعة فرق تطوعية تأهلت من المرحلة الأولى لتتنافس أمام لجنة مكونة من 26 حكماً مميزاً قاموا باختيار ثلاثة فرق فائزة بالمراكز الأولى والثانية والثالثة. وتم تكريم الفرق الفائزة خلال الحفل الخاص بختام هذه البطولة بحضور سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وسعادة سيف ارحمه الشامسي، نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة، حيث توزع 166 متطوعاً من 22 جنسية مختلفة من جميع أنحاء دولة الإمارات، على عدد من الفرق في سلسلة من التحديات التي غطت مجالات متنوعة وشملت الإسعافات الأولية كالتعامل مع النزف والحروق والكسور، بالإضافة إلى رفع المصابين، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، وإطفاء الحرائق ومكافحتها.

وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد طالب الشامسي: "أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقديري الكبير لجهود المتطوعين والشركاء في "بطولة ساند" المميزة لهذا العام، مع تهانينا للفرق الفائزة. لقد أظهرت هذه البطولة مدى قوة واستعداد وتفاني أفراد المجتمع للاستجابة في حالات الطوارئ، ومدى رغبتهم والتزامهم بالحفاظ على سلامة أفراده. ونفتخر بهؤلاء المتطوعين الشغوفين الذين يتدربون ويثابرون من أجمل حماية مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف الشامسي: "نعبر عن سعادتنا البالغة بنجاح "بطولة ساند 2023" التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المتطوعين من مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى تمكينهم والارتقاء بمهاراتهم اللازمة للحفاظ على سلامة مجتمعاتهم في حالات الطوارئ، وذلك في إطار رؤية "برنامج ساند" لبناء فرق متخصصة بالاستجابة للحالات الطارئة من المتطوعين القادرين على مساعدة السلطات المحلية والوطنية في حالات الأزمات".

ومن جانبه، علق سعادة سيف ارحمه الشامسي على أهمية بطولة ساند، قائلاً: "سعداء بتعاوننا مع مؤسسة الإمارات في "بطولة ساند 2023"، التي تُعدُّ مبادرة مميزة ومُلهمة لأفراد المجتمع لتعزيز استعدادهم لحالات الطوارئ في الدولة، كما أنها تُعبّر عن أهمية العمل التطوعي ودوره الإيجابي في مواجهة التحديات والأزمات".

وتجدر الإشارة إلى أن "بطولة ساند 2023" نظمت بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"، واستضاف منافساتها كل من الشركاء جامعة خليفة، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، ومركز عجمان الإبداعي، كما ساهم في نجاحها شركاء برنامج "ساند" الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني في رأس الخيمة، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ونادي الوحدة لكرة القدم، بالإضافة إلى شركاء "مؤسسة الإمارات" دولفين للطاقة، وأكسيدنتال، وتوتال للطاقة، وبورياليس.

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نبذة عن "مؤسسة الإمارات"

تأسست مؤسسة الإمارات في 12 أبريل 2005، كمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويرأس مجلس إداراتها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة.

مؤسسة الإمارات هي مؤسسة وطنية تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث وتلبي احتياجات الدولة نحو تنمية مجتمعية مستدامة.

تعمل المؤسسة على تحديد وفهم التحديات التي تواجه مجتمع دولة الإمارات وإيجاد الفرص الملائمة لتنمية الكفاءات الوطنية وتفعيل دورهم في المجتمع وذلك من خلال منصات برامج ذكية، كما تعمل على نشر التوعية الإبداعية عبر التسويق والاتصالات ووضع نموذج لريادة الأعمال يتسم بالفعالية والقيم العالية وجودة الأداء.

نبذة عن "برنامج ساند للاستجابة في حالات الطوارئ"

برنامج "ساند" هو برنامج تطوعي فريد من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة تم إطلاقه في العام 2009 لتعزيز جاهزية أفراد المجتمع للاستجابة في حالات الطوارئ. وتم تطوير نموذج تدريب برنامج ساند وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية (رابطة الدفاع المدني السويدي، برنامج فريق إدارة الطوارئ المجتمعي الأميركي CERT) بما يتلاءم مع احتياجات وظروف وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة.