تحت شعار "الاتصال الدبلوماسي.. تجارب عابرة للحدود"

لبحث دور الاتصال الدبلوماسي في سن سياسات التنمية المستدامة

تنظم "دائرة العلاقات الحكومية" 4 جلسات حوارية خلال فعاليات الدورة الـ12 من "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي"، التي ينظمها "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" في مركز إكسبو الشارقة" يومي 13 و14 سبتمبر تحت شعار ""موارد اليوم.. ثروات الغد"، حيث تجمع الدائرة نخبة من الدبلوماسيين وخبراء العلاقات الدولية لمناقشة دور الاتصال الدبلوماسي في سن سياسات وتشريعات تعزز الوصول لأهداف التنمية المستدامة والتغلب على تحديات تحقيقها.

وتقام جلسات الدائرة في قاعة "ربط الأمم.. بناء العلاقات" تحت شعار "الاتصال الدبلوماسي.. تجارب عابرة للحدود"، وتجسد رؤية "دائرة العلاقات الحكومية" في تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع كافة دول العالم، وترسيخ الروابط المشتركة مع الأمم والشعوب والثقافات، والتعرف على التجارب التنموية الدولية التي ينقلها سفراء الدول لدعم آليات التعاون وبناء الشراكات الدولية وتبني أفضل الممارسات التنموية العالمية الناجحة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة: " إن تعزيز العلاقات الدولية بين الإمارة ومدن وبلدان العالم، مهمة متكاملة، نتولى مسؤوليتها الرئيسية، لكننا نعمل بتكامل شامل مع مختلف مؤسسات الإمارة الحكومية وشبه الحكومية، لهذا نرى في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي واحداً من الفعاليات المهمة التي تعزيز حضور الشارقة على خارطة مدن العالم السباقة، وتعبر عن هويتها التنموية والحضارية، فنحرص خاصة في هذه الدورة من المنتدى على استضافة خبراء ودبلوماسيين لتفعيل دور الاتصال في خيارات الدبلوماسية الدولية وتبادل التجارب والخبرات بين مدن وبلدان العالم".

وأضاف: "قدمت الشارقة خلال خمسين عاماً من مسيرتها التنموية نموذجاً نوّعياً وسباقاً في الكثير من القطاع الحيوية، وكان لعلاقاتها مع بلدان العالم أثر ملموس على نجاح هذا النموذج، لذلك نحن نؤمن بقوة وفاعلية اللقاءات والمناقشات الدولية في تحويل النجاحات إلى دروس يمكن الاستفادة منها، ويمكن الانطلاق منها لبناء شراكات جديدة، خاصة ونحن نفتح هذه الحوارات بحضور ومشاركة خبراء ودبلوماسيين لهم تاريخهم وخبرتهم الاستثنائية من كل أنحاء العالم".

تجربة كوستاريكا في مجال الأمن الغذائي المستدام: العمليات والممارسات المبتكرة التي تحدث فرقاً

تستضيف أولى الجلسات الخمس في اليوم الأول من المنتدى سعادة فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، سفير جمهورية كوستاريكا لدى دولة الإمارات، وتديرها سارة فورستر، محررة أخبار الإمارات بصحيفة "ذا ناشيونال"، وتسلط الضوء على تجارب الشارقة ودولة كوستاريكا في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

الشارقة وكوريا الجنوبية: بناء مستقبل الدبلوماسية الثقافية

وتضم قائمة المتحدثين في الجلسة الثانية تحت عنوان "الشارقة وكوريا الجنوبية: بناء مستقبل الدبلوماسية الثقافية" ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى كلاً من سعادة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، وسعادة يو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات، وتديرها قصواء الخلالي، رئيس تحرير برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، وتتناول العلاقات الدبلوماسية والثقافية والتجارية الوثيقة بين الشارقة وكوريا الجنوبية ومستقبل هذه العلاقات على المدى الطويل.

الإمارات العربية المتحدة واليابان: التعليم متعدد الثقافات في زمن العولمة

ويشهد اليوم الثاني من المنتدى جلسة يشارك فيها كلٌّ من سعادة أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ورئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، وتديرها ميشا جاويش، مذيعة أخبار في ”قناة سكاي نيوز عربية“، وتناقش دور الدبلوماسية الدولية في تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال التعليم بهدف تنشئة أجيال قادرة على بناء مستقبل دولها.

شح وسط الفائض.. فهم وحل مفارقة الأمن المائي

تستضيف هذه الجلسة سعادة آرثر ماتلي، سفير سويسرا لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين، وتديرها ميشيلا حداد، مذيعة أخبار في ”قناة سكاي نيوز عربية“، وتتناول سبل تحقيق الأمن المائي المستدام على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ودور الاتصال الحكومي في صناعة التغيير الإيجابي لتحقيق الأمن المائي على أرض الواقع، مسلطة الضوء على تجربة سويسرا.

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