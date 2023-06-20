دبي، الإمارات العربية المتحدة : افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، "أسبوع الرشاقة المؤسسية" الذي تنظمه الهيئة ضمن جهودها المستمرة لترسيخ مفهوم الرشاقة المؤسسية بين الموظفين. وألقى معالي الطاير الكلمة الافتتاحية للأسبوع بحضور النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس وسفراء الرشاقة المؤسسية وعدد كبير من موظفي الهيئة من مختلف القطاعات.

يتضمن "أسبوع الرشاقة المؤسسية"، الذي يستمر لخمسة أيام في عدد من مباني الهيئة، محاضرات وورش عمل وجلسات نقاشية بمشاركة متخصصين وخبراء من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية مثل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومؤسسة دبي للمستقبل، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة أمازون، وعدد من الشركات الاستشارية العالمية.

ويأتي "أسبوع الرشاقة المؤسسية" كجزء من برنامج متكامل يتضمن العديد من ورش العمل، والمحاضرات الحضورية والافتراضية، والمبادرات، والمشاريع لتعزيز ثقافة الرشاقة المؤسسية وسرعة التكيف والاستجابة للمتغيرات ومواءمة مختلف العمليات والخدمات مع إطار هيئة كهرباء ومياه دبي للرشاقة المؤسسية. ويُختتم الأسبوع بمعرض لمشاريع الرشاقة المؤسسية التي تنفذها قطاعات الهيئة.

في كلمته الافتتاحية خلال "أسبوع الرشاقة المؤسسية"، قال معالي سعيد محمد الطاير: "تنظم الهيئة "أسبوع الرشاقة المؤسسية 2023" ضمن سعينا المستمر لتحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يريد أن تكون الحكومة أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات. وفي ظل التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، أصبح لزاماً على المؤسسات أن تتسم بالرشاقة لتكون قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتحويل التحديات إلى فرص واعدة. لذا، فإن مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بحاجة إلى اكتساب مستويات أعلى من المرونة والرشاقة وأن تطور باستمرار من قدراتها على الإدارة الاستباقية للمخاطر لتتمكن من مواصلة النمو والازدهار.

وأشار معالي الطاير إلى أن "الرشاقة المؤسسية وإدارة التغيير" تعد المحور الأول الذي يعتمده مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل ضمن خمسة محاور رئيسية. ومن أبرز مرتكزات هذا المحور: استشعار المتغيرات الخارجية والداخلية وسرعة الاستجابة للتحديات واغتنام الفرص؛ وإدارة المخاطر بأنواعها وضمان استمرار أعمال الجهة في جميع الأوقات؛ وتبني أنظمة ونماذج عمل ومنصات رقمية رشيقة يمكن تحديثها وتعديلها بسهولة وسرعة؛ والتواصل الفعال مع الفئات المعنية، خاصة في حالات الطوارئ والأزمات؛ والإدارة الفعالة لمشاريع التطوير وضمان تحقيق مستهدفاتها.

وأضاف معاليه: "في هيئة كهرباء ومياه دبي، نعتمد أفضل ممارسات الرشاقة المؤسسية في إطار منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل تشمل جميع الأنشطة والعمليات بما يعزز من مستويات الكفاءة والإنتاجية ويشجع على الإبداع والابتكار. ولدينا إدارة خاصة بالرشاقة المؤسسية تدعم قطاعات الهيئة في تطوير ممارسات الرشاقة المؤسسية وتسهم في نشر ثقافة وممارسات الرشاقة المؤسسية بين الموظفين، بما يدعم استراتيجية الهيئة في أن تكون مؤسسة خدماتية رشيقة بالكامل. واستثمرنا بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة مثل الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، واعتمدنا تقنية الشبكة الذكية لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف، وأنشأنا مركزاً للابتكار ومركزاً للبحوث والتطوير لتطوير الأفكار والتقنيات الجديدة التي تساعدنا على البقاء في صدارة المنافسة. ومن خلال تعزيز ثقافة الابتكار، تمكنت الهيئة من تحسين منتجاتها وخدماتها باستمرار، والبقاء في الطليعة. كما أظهرت الهيئة رشاقة من خلال تركيزها على خدمة المتعاملين، حيث نفذنا عدداً من المبادرات الرائدة مثل اعتماد تقنية "تشات جي بي تي" لتحسين تجربة المتعاملين وتقديم خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، وذلك ضمن سعينا المتواصل للاستفادة من التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لتسريع عجلة التحول الرقمي وتوفير خدمات رقمية متطورة ذات قيمة مضافة تثري تجربة المتعاملين وتعزز سعادتهم."

وأوضح معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي كانت سباقة في تطوير عدد من المعايير الرائدة على مستوى العالم، بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير، أبرزها مفهوم وإطار عمل رشاقة الأعمال (PAS 1000:2019)، الدليل الأول من نوعه في العالم لرشاقة الأعمال، ومعيار (PAS 60518) الأول من نوعه على مستوى العالم لإدارة المخاطر والمرونة في قطاع المؤسسات الخدماتية ويشكل مرجعاً للمؤسسات الخدماتية ومُمَّكناً أساسياً للارتقاء بإدارة المخاطر والمرونة وضمان استمرارية الأعمال والتعامل مع حالات الطوارئ بأعلى قدر ممكن من المهنية والكفاءة. وضمن جهودها لتطبيق آليات الرشاقة المؤسسية وتعزيز قدرات الموظفين في مختلف القطاعات، تنظم الهيئة العديد من البرامج التدريبية المعتمدة للموظفين، حيث حصل أكثر من 80 موظفاً في الفئة القيادية على شهادة "القيادة الرشيقة" المعتمدة عالمياً، كما حصل أكثر من 150 من سفراء الرشاقة المؤسسية على شهادات في الرشاقة المؤسسية المعتمدة من قبل "سكروم ألايانس" (Scrum Alliance) و"سكيلد آجايل(Scaled Agile) " العالميين. وكان لرشاقة الهيئة ومرونتها دور بارز في نجاحها وتميزها من خلال تحديد الفرص وتحليل البيئة الداخلية والخارجية ومعرفة احتياجات المعنيين وتحويلها إلى مبادرات استراتيجية، حتى أصبحت الممارسات التي تطبقها الهيئة مرجعاً للعديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية. وإنني على ثقة أن أسبوع الرشاقة المؤسسية سيشكل إضافة قيمة لجهودنا المستمرة في الاستعداد لمواكبة المتغيرات بكفاءة واقتدار لضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة.

وفي ختام كلمته، تقدم معالي الطاير بالشكر للمتحدثين وأثنى على جهودهم وتعاونهم مع الهيئة، كما دعا الموظفين لمواصلة التميز والالتزام بأعلى معايير الرشاقة المؤسسية ليسهموا في تحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ودعم رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم.

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