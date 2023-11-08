الإمارات العربية المتحدة، دبي: زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، معرض جلفود للتصنيع 2023، في ثاني أيام الحدث التجاري العالمي الرائد في مركز دبي التجاري العالمي.

وشهدت الفعاليات التي تستمر حتى التاسع من نوفمبر، والتي تشمل كلاً من معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، وجلفود للتصنيع، ومهرجان المأكولات المتخصصة، ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط عرضاً لأحدث الابتكارات، وأفضل الممارسات في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي في اليوم الثاني.

فيما تناولت قمة تكنولوجيا الغذاء في جلفود للتصنيع 2023 موضوعات ناقشت الابتكارات الجديدة، وأفضل الممارسات في سلاسل التوريد، والخدمات اللوجستية، وتطور سلامة الأغذية ومراقبة الجودة، وكيف يمكن لصناعة الأغذية أن تعمل معاً لتحقيق تأثير مستدام. وقال بوبي كريشنا، أخصائي أول سلامة الأغذية في بلدية دبي، في جلسة خلال القمة تناول فيها كيفية استفادة دبي من الرقمنة لتحسين سلامة الأغذية: "لقد كنا محظوظين بدخول العصر الرقمي منذ بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، حث استفدنا من كمية هائلة من المعلومات على شكل بيانات رقمية نستخدمها حالياً لاتخاذ قراراتنا، وتساعد هذه البيانات على التنبؤ بالمشكلات وتفاديها".

وأعلن معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، الحدث الأكبر في هذا المجال عن الفائزين في إطار مسابقته عن المنتجات الجديدة، وحصلت شركة زد أو أو على جائزة أفضل منتج مخبوزات عن رقاقاتها العضوية مع زبدة الفول السوداني، فيما فازت شركة

ماجيكال فليفرز آند فود إندستري بجائزة أفضل حلوى صلبة وناعمة عن رقائق بطاطس مارشزون مارشملو فرايز، وحصدت جيا سيمنج (زوباي) فوود تيكنولوجي كو ليمتد على جائزة أفضل منتج شوكولا عن منتجها الشوكولاتة المجففة بالتجميد، وفازت شركة ماتيس برو اس آ بجائزة أفضل منتج للوجبات الخفيفة عن رقائق الأرز مع الطحينة.

وشهد اليوم الثاني من معرض جلفود للتصنيع ورش عمل قدمتها عدد من العلامات التجارية المشاركة في فعالية غورميه بوتيك، والتي يقدمها عدد من أبرز الذواقة، وخبراء العلامات التجارية، ويعد المنصة المثالية التي يمكن من خلالها اكتشاف العلامات التجارية والمنتجات المتخصصة التي تجذب انتباه صناعة الضيافة وتجار التجزئة في المنطقة، ويمكن للزوار المشاركة في ورش العمل والعروض التقديمية، وجلسات التذوق عندما تطلق هذه العلامات التجارية منتجاتها الفريدة.

وقال رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة إفكو: "إن مجموعة إفكو فخورة بمشاركتها المستمرة في المعرض منذ انطلاقته، حيث يمثل المعرض منصة صناعية عالمية تعزز التعليم والتعاون وتتيح فرصةً استثنائيةً لعرض أبرز المنتجات المبتكرة. كما يعد هذا الحدث ملتقىً محورياً لقادة الصناعة والمبتكرين، حيث يوفر فرصاً فريدة للتعاون والمساهمة في تقدم قطاع تصنيع الأغذية المتجدد باستمرار".

الحضور مجاني، ويتيح التسجيل للزوار حضور الفعاليات الأربعة بتصريح واحد. لمزيدٍ من المعلومات والتسجيل، يُرجى زيارة معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة ، وجلفود للتصنيع ومهرجان المأكولات المتخصصة ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط.

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