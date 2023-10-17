دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلط "فينتك سيرج 2023"، الفعالية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية والتي تستمر حتى 18 أكتوبر 2023 في دبي هاربر، في اليوم الثاني والثالث على أبرز عوامل التحفيز المالي، وذلك في الفعالية التي تجمع أبرز الشركات من مختلف أنحاء قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم، بما فيها المصارف والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية والشركات الناشئة والحكومات والمستثمرين.

وتناولت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق لدى ماستركارد في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في جلسة خلال فعاليات اليوم الثاني عن مستقبل التكنولوجيا المالية: "يعكس تطور التجارة سعي البشرية لتحقيق الراحة. إن اتجاه "اشتر الآن، وادفع لاحقًا"، الذي ولد من فترة الكساد الكبير، يحتل مركز الصدارة في التمويل الحديث. وإن تأخر اعتماد الذكاء الاصطناعي، مدفوعًا بالتقدم العالي المستوى للكومبيوتر يحول التركيز إلى التعلم غير الخاضع للرقابة، وتمتد الأمثلة من التنبؤ بالعمر البيولوجي إلى الزراعة الدقيقة. ولا بد من إحداث تحول في العقلية وإعادة الاعتبار لعملية التعلم المستمر باعتباره العمود الفقري للتكنولوجيا المالية في المستقبل".

بدوره قال أحمد العوضي، الرئيس التنفيذي لشركة Fintx في جلسة حملت عنوان "تحفيز التحول المالي: بناء مشهد متعدد الأوجه للتكنولوجيا المالية للمستقبل: "إن الشركات التي يُنظر إليها على أنها تتمركز على مناجم ذهب لم يتم استخدامها بعد تصارع مع العمليات اليومية والأهداف المالية، وتكمن قوة الشركات في العلاقات الواضحة وقاعدة العملاء الواسعة. إذ يتطلب تحويل التحديات إلى ابتكار تغيير آليات عمل الشركات بالكامل، حيث يجب على الشركات الناشئة الذكية والمبتكرة، أن تتماشى مع ثقافة الشركة ولغتها، وأن تعمل على تطبيق نماذج التعاون من الشراء إلى المشاريع المشتركة، والتي تدل على العمل التعاوني. ويكشف هذا التعاون ودمج آليات الشركات مع ديناميكية الشركات الناشئة عن نمو ونجاح لافت".

وخلال جلسات اليوم الثالث كان "التمويل المضمن" هو الموضوع الرئيسي، وتناول المتحدثون تكامل حلول التكنولوجيا المالية في المواقع الإلكترونية والتطبيقات والعمليات التجارية الأخرى الخاصة بالمؤسسات المالية، وشاركت مديحة ستار نائب الرئيس لقطاع التحول في شركة كريم، إلى جانب ارتيك تانيجا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المدفوعات في بنك المشرق، ومحمد نانا، نائب الرئيس لشؤون الشراكات والتقنيات المالية لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، في جلسة نقاشية ناقشت قوة التطبيقات الفائقة والفرص التي توفرها ولماذا تقود منطقة الشرق الأوسط هذا الاتجاه، وناقشوا "تحول المدفوعات في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سريع النمو: مرحلة جديدة من تجارب العملاء المريحة والشخصية والبديهية وضمان الولاء".

وقال محمد نانا، نائب الرئيس لشؤون الشراكات والتقنيات المالية لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا،: "هناك الكثير من المساهمين في النظام البيئي المالي، إذ نشهد في وقتنا الحالي اليوم وجود شركات وأعمال تجارية متعددة القطاعات تركز على الاتصالات والتكنولوجيا المالية، وتجار التجزئة، والحكومات، وبدورنا نحاول العمل معهم على تعزيز قدراتهم خلال رحلتهم المالية، وذلك عبر تقنية واجهة برمجة التطبيقات(API) ، والتي تعد الأولى من نوعها والتي تتيح للتطبيقات التواصل مع بعضها البعض برمجياً ما يسهل نقل البيانات"، وأضاف: "نعمل من خلال هذه التقنيات المتطورة بما فيها " ChatGPT" على إنشاء قاعدة بيانات GPT للمعاملات، مما يسهم في خلق تجارب مبتكرة، لاسيما وأننا سنحرص على توظيف خوارزميات معينة باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان توفير الخدمات بشكل مبتكر ومتطور".

وساعد فينتك سيرج في تسليط الضوء على الإمكانات التحويلية للتكنولوجيا المالية لتمويل الشركات الصغيرة، في الوقت الذي لا تزال فيه إمكانية الحصول على تمويل محدودة، ومحو الأمية المالية الرقمية يمثلان تحدياً كبيراً، وعن الاستراتيجية والحوكمة العالمية، حيث ناقش أكثر من متحدث يمثلون عدداً من الشركات الرائدة مثل KMPG – UAE, Paymob, Monz, Mastercard and Emirates NBD في جلسة عن "الشراكة بين التكنولوجيا المالية والبنوك لتعزيز نمو ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة"، حيث أشار روهيت جارج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن "التمويل لا يزال يشكل تحدياً رئيسياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء كان ذلك في مرحلة البداية أو النمو أو التوسع. هناك حاجة ملحة لتعزيز الوصول إلى الخدمات المصرفية للشركات الناشئة - وهذا يجب أن يتجاوز مجرد فتح حساب مصرفي. في حين أن الرقمنة يمكن أن تفتح المجال أمام الوصول إلى الخدمات، فإن الشركات ستجني أكبر فائدة من نظام يتضمن أيضًا استشارات على مستوى عال".

وفي إطار المشاركة في فعاليات فينتك سيرج وقعت "مزن" الرائدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، شراكة تاريخية مع "أسترا تك" (Astra Tech)، شركة التكنولوجيا الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتعزيز قدراتها على تحقيق هدف الأمان المالي والامتثال من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز مشهد الامتثال العام، والمزيد من السلامة والشفافية في العمليات المالية.

ومع حضور أكثر من ألف مستثمر، وأكثر من 100 جهة عارضة، و160 متحدثاً، يعد فينتك سيرج المنصة الرائدة التي تجمع تسلط الضوء على أبرز الابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تجمع رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين والمنظمين في مجال التكنولوجيا المالية.

وتستمر الفعالية المنعقدة في دبي هاربر أكبر مرفأ يخوت في الشرق الأوسط حتى يوم غد الأربعاء، وتعقد بالتزامن مع فعاليات قمة مستقبل البلوك تشين وExpand North Star وMarketing Mania، وفي إطار فعاليات نسخة هذا العام من "جيتكس جلوبال". وللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني: https://www.fintechsurge.com/

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