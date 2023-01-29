كشفت شركة إن زد إم بي، العلامة التجارية العالمية لمشتقات الحليب من فونتيرا، وأنكور فود بروفيشنالز، شركة الخدمات الغذائية التابعة لشركة فونتيرا، عن مشاركتها الشهر القادم في معرض الخليج للأغذية (جلفود 2023) بدبي، بهدف تعزيز نمو القطاع في المنطقة وتسليط الضوء على منتجاتها وحلولها المبتكرة والتواصل مع مجموعة واسعة من العملاء. وتعود ملكية شركة فونتيرا إلى أكثر من تسعة آلاف عائلة تعمل في مجال الزراعة، وتنتج حوالي 30% من صادرات الألبان في العالم.

وتستعرض شركة إن زد إم بي، خلال مشاركتها في الفعالية التي تُقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 20 و24 فبراير المقبل، منتجاتها المبتكرة وحلولها الرائدة في مجالي الاستدامة وإدارة مخاطر الأسعار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سيمون بنفولد، مدير مبيعات خدمات المكونات والأغذية في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى الشركة: "يتشرف فريقنا من الخبراء الدوليين بالعودة إلى دبي لحضور معرض جلفود 2023 بعد انقطاعنا عنه في السنوات القليلة الماضية. ونتطلع قدماً للتواصل مع العملاء وتزويدهم بمجموعة من الفرص القادرة على توسيع أعمالهم، لذا نشعر بحماسٍ كبير لاستقبال العملاء في جناحنا لتعريفهم بقصة علامتنا ومنتجاتنا التي تميزنا عن غيرنا. كما نعتزم تسليط الضوء على أساليب الابتكار الجديدة التي نعتمدها، إلى جانب الاستفادة من إمكاناتنا في مجال الاستدامة وتزويد العملاء بعروض مميزة ومتقدمة باستمرار".

وأضاف: "نعتمد في مزارعنا الموجودة في نيوزيلندا على الأساليب الصحيحة والطبيعية لتوفير منتجات صحية، حيث ترعى الأبقار العشب الأخضر على مدار العالم، ما يعزز مكانتنا باعتبارنا من أقل الشركات من حيث البصمة الكربونية على مستوى المزارع في العالم. كما يمكن للزوار التعرف على كيفية استخدام منتجاتنا من أجل تعزيز جهودهم في مجال الاستدامة، إضافةً إلى استكشاف حلولنا الرائدة والمتقدمة في مجال الاستدامة وميزات مزارعنا في نيوزيلندا التي تعتمد على العشب الطبيعي".

وأشار: "نحرص على توفير منتجات الألبان الغنية بالعناصر الغذائية وبطرق مستدامة تركز على سلامة المستهلك والحيوانات والبيئة، ما يساعدنا على توفير أفضل قيمة للمجتمعات وكسب ثقة عالمية بمنتجاتنا التي تُباع في أكثر من 130 دولة في العالم، وتتوفر في بعض أشهر العلامات التجارية في مجال الأطعمة والأغذية".

وتعتزم شركة إن زد إم بي استعراض مجموعة من أفضل المنتجات والحلول المبتكرة، أبرزها منتجات مشتقات الألبان مثل حليب نيوتريوايت المجفف، من مجموعة مساحيق الحليب المحضرة في الشركة بمساعدة خبير نيوزيلندي. وتسعى الشركة ضمن أنشطتها لهذا العام، إلى إعادة التركيز على منتجات البروتين، وإدخال مفاهيم مختلفة لاستعراض قدراتها التقنية في مجال مكونات الألبان ومنتجات البروتين المختلفة. كما تسلط العلامة الضوء على عينات من مشروبات الحليب عالية البروتين. ويضمّ جناح الشركة عينات من الزبادي الغني بالبروتين والذي يمكن شربه أو تناوله بالملعقة والمدعم بالبروتين. كما يحظى ضيوف الجناح الراغبين في معرفة المزيد عن خبرات الشركة في مجال الجبن المطبوخ، بفرصة لقاء خبير الجبن النيوزيلندي الذي يستعرض أنواع الجبن التي تنتجها الشركة.

كما يتم تخصيص جناح لاستعراض حلول الاستدامة التي تقدمها فونتيرا ومشاركة المزيد حول مراعي المواشي التابعة للشركة في نيوزيلندا. وأردف سيمون بنفولد: "نسعى إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية التي ننتجها على امتداد سلسلة القيمة، كما نهدف للوصول إلى الحياد الكربوني بالكامل بحلول عام 2050. ويمكن للعملاء شراء منتجاتنا ليحظوا بفرصة خفض الانبعاثات في سلاسل التوريد وتأكيد التزامهم تجاه الجهات المعنية، لا سيما وأن قطاع المزارع يسفر عن ثلث المتوسط العالمي من الانبعاثات".

ويضم جناح علامة إن زد إم بي مجموعةً من حلولها المبتكرة لإدارة مخاطر الأسعار، ما يمكّن عملاءها وعملاء شركة أنكور فود بروفيشنالز من التعامل مع تقلبات أسعار السوق. كما يقدم فريق من الخبراء جلسات عامة لتزويد الزوار بفرصة مذهلة للتعرف على هذه الأدوات القيّمة. ويمكن للزوار التعرف على علامة نوتياني التابعة لفونتيرا والمعنية بالسلامة والغذاء والحلول الصحية، كجزء من مجموعة الحلول الخاصة بالشركة، إلى جانب ماي إن زد إم بي، المنصة الرقمية الخاصة بها، مما يسهل على العملاء تخطيط وشراء وإدارة الطلبات من الشركة عبر الإنترنت.

ويشهد الجناح مشاركة أنكور فود بروفيشنالز، شركة الخدمات الغذائية التابعة لشركة فونتيرا، حيث يمكن للزوار التعرف على حلول المخابز ومحفظة خدمات الطعام الخاصة بالشركة. ويحرص الشيف الموجود في الجناح على توفير تشكيلة تذوق مميزة من منتجات الشركة، بما في ذلك زبدة شركة أنكور فود؛ وكريمة الخفق الكلاسيكية من أنكور شيف؛ والجبنة الكريمية الناعمة. كما يقدم الشيف عروضاً حية يومية لإعداد أشهى الأطباق حتى يتمكن الزوار من الاطلاع على المزيد من مجموعة منتجات شركة أنكور فود بروفيشنالز.

وتشهد المنطقة تغيراً مستمراً في قطاع الأغذية بعد أزمة كوفيد-19 بالتزامن مع انتشار الوعي حول عادات تناول الطعام، حيث يرغب 51% من المستهلكين المقيمين في دولة الإمارات في الاطلاع على قائمة المكونات الغذائية الموجودة على علبة المنتج قبل شرائه. ووصلت قيمة سوق منتجات الألبان في دولة الإمارات إلى 1.66 مليار دولار أمريكي عام 2020، ومن المتوقع أن يصل في عام 2026 إلى 2.47 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.89%. وتشكل منتجاتنا الجديدة القادمة من مزارع نيوزيلندا الخيار الأمثل لمواكبة هذه التغيرات، حيث توفر منتجات نوبل تشيز النكهة الحقيقية لجبنة الشيدر مع دهون أقل بنسبة 30% وبروتين أعلى".

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لمحة عن إن زد إم بي:

تُعد إن زد إم بي العلامة التجارية العالمية لمشتقات الحليب من فونتيرا. وكونها تتمتع بالثقة عالمياً، فإن مكونات "إن زد إم بي" تباع في أكثر من 130 دولة وتتوفر في بعض أشهر العلامات التجارية للأطعمة والأغذية في العالم. وتتمتع "إن زد إم بي" بواحدة من أوسع مجموعات المكونات في قطاع مشتقات الحليب، مقدمةً مئات الحلول لتلبية المتطلبات اليومية لعملائها.

واستناداً إلى إرث وخبرات فونتيرا في مجال مزارع الأبقار التي تتغذى على الأعشاب في نيوزيلندا والمعالجة عالمية المستوى ومعايير الجودة الرائدة، تقدم مكونات "إن زد إم بي" ميزة تنافسية في السوق، وتحظى بالثقة نظراً لأدائها العالي وجودتها الاستثنائية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.nzmp.com

لمحة حول فونتيرا:

تُعد فونتيرا شركةً نيوزيلنديةً لصناعة منتجات الألبان، مملوكةً بشكل تعاوني من قبل مجموعة من قبل مجموعة من العائلات العاملة في مجال الزراعة، والتي تلتزم بالعمل بطريقة تضمن تجدُّد مزارعنا وبيئتنا. ونحافظ في نيوزيلندا على الأساليب الزراعية الطبيعية ونفتخر بإنتاج مزارعنا لواحدة من أصغر البصمات الكربونية على مستوى المزارع في مختلف أنحاء العالم. كما نصنع ألذ منتجات الألبان ونشاركها مع أكثر من 140 دولة مختلفة من خلال الحلول الاستهلاكية المبتكرة وخدمات الطعام والمكونات المميزة، ونعمل على توظيف خبرتنا وإبداعنا في مجال تحضير مشتقات الألبان لتوفير منتجات استثنائية تساعد على تحسين حياة الآخرين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.fonterra.com