الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: يشهد مهرجان الشيخ زايد خلال شهر فبراير 2023، فعاليات ثقافية وترفيهية مميزة، إذ ينظم عدداً من العروض الشيقة والمسابقات والسحوبات والحفلات الغنائية.

وتستمر خلال شهر فبراير الحالي سحوبات جوائز مهرجان الشيخ زايد، وسحوبات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واللتين تمكنا الزوار من فرص الفوز بعدد كبير من السيارات والكثير من الجوائز القيمة، إضافة إلى المسابقات المصاحبة لجائزة سمو الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي والتي تستهدف دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، عدا عن مسابقات الأكلات الشعبية التي تقيمها القرية التراثية.

كما تتوالى الفعاليات خلال الشهر نفسه، حيث تستمر عروض "إكستريم ويك أندز" التي انطلقت 25 يناير وتستمر حتى 25 فبراير 2023، في جذب الزوار، وتحتوي على أجمل عروض "الفري ستايل موتوكروس" و عروض "سيارات الدريفت"، وتقام لمدة شهر كامل في أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، والسبت من كل أسبوع.

كما تقدم فعاليات "الوثبة كاستم شو" لعشاق السيارات مغامرات حافلة بالإثارة والتشويق، وفرصة التعرف على أفضل الطرق لإعادة بناء السيارات الكلاسيكية، وسيارات الدفع الرباعي وتجديدها وتزويد محركاتها.

ويواصل المهرجان تقديم العديد من الفعاليات المُمُيزة في مختلف أجنحة الحضارات العالمية إضافة إلى الأنشطة الثقافية والترفيهية المتنوعة سواء في "جناح ذاكرة الوطن" أو حديقة الأضواء والزهور، وجناح دائرة الثقافة والسياحة والواحة الزراعية ومنتجع الفرسان الرياضي ومدينة الألعاب الترفيهية إلى جانب مسيرة الحضارات العالمية بمشاركة العديد من الدول والتي تجوب ساحات المهرجان وتعرف زواره بثقافات هذه الدول، مع الكثير من فعاليات الألعاب النارية الكبرى التي تضيء سماء الوثبة.

ويستمتع زوار المهرجان بمئات العروض الرئيسة اليومية والأسبوعية، من أبرزها عروض "نافورة الإمارات والليزر" حيث تم تطوير النافورة بالكثير من الإضافات الحديثة والعروض الفنية الشيقة الممتعة، لما تحظى به من اهتمام وحضور كبيرين من قبل الزوار.

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وائل سري الدين

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