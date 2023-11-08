دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسلط الجناح الإيطالي، الذي تنظمه وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، خلال مشاركته بمعرض داون تاون ديزاين 2023، المنصة الرائدة في عالم الابتكار والتصميم، والتي انطلقت فعالياته اليوم 7 نوفمبر 2023، علي الابداع والاستدامة في التصميم، حيث تشتهر إيطاليا بتصاميمها الاستثنائية المبتكرة المتزامنة مع حرص واضح للحفاظ على جمال الطبيعة.

ويضم الجناح الإيطالي 37 جهة عارضة، ليكون بمثابة رمز حقيقي لريادة إيطاليا في عالم التصاميم المميزة، مع تسليط الضوء على تفانيها المتجدد لضمان مستقبل مستدام. حيث يستعرض الجناح مجموعة متنوعة من قطع الأثاث والإكسسوارات المنزلية الاستثنائية حيوية الثورة الإيطالية الحديثة في مجال التصميم المستدام، حيث يربط المصممون عناصر التأثير الثقافي بالتراث الغني في نسيج المساحات الوظيفية، لتشكيل هوية فريدة ومميزة.

من جابنه، قال سعادة لورنزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الإمارات: "تسعدني مشاركة أكثر من 50 عارضاً إيطالياً في معرض داون تاون ديزاين 2023. ويتم تسليط الضوء في فعاليات الحدث لهذا العام على المواد الطبيعية والممارسات المستدامة، ما يجعله مثالياً لاستعراض تراث التصميم الإيطالي الغني، الذي يرتبط بالفخامة والجمال والحرفية، بالإضافة إلى المستويات العالية من الجودة، فضلاً عن الاستدامة. ويدرك رواد قطاع التصميم الإيطالي الأهمية الجمالية للتصاميم المبتكرة، مع الوعي التام بدوره في الارتقاء بمستويات الرفاهية دون التأثير على البيئة الطبيعية.

وأشار سعادته إلى أن التصاميم الإيطالية تعتبر مثالية للسوق الإماراتي، بفضل رؤيتها المستدامة، التي تدفع نحو ارتفاع الطلب على المنتجات فائقة الجودة والمتميزة باستدامتها على نحو فريد. ما يعزز مكانة إيطاليا كدولة رائدة في عالم التصميم والابتكار".

وأكد أميديو سكاربا، المفوض التجاري للسفارة الإيطالية في الإمارات ازدهار العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، إذ تتنامى سوق المنتجات المستدامة على نحو غير مسبوق، وقال في إطار تعليقه على فعاليات الحدث: "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة سوقاً أساسياً للمنتجات المصنوعة في إيطاليا. وشهد العام الماضي صادرات قياسية للدولة بلغت قيمتها 283 مليون يورو، واحتفلنا باختتام الربع الأول من عام 2023 بزيادة إضافية قدرها 5٪ (139 مليون يورو) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".

وأضاف المفوض التجاري الإيطالي، أن مرونة المنتجات الإيطالية المستدامة والتي تركز على تلبية الاحتياجات المتنامية لسوق دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على المنتجات المتكاملة والفريدة، تعتبر من العوامل الأساسية المساهمة في تحقيق هذا النجاح الاستثنائي. وبالتالي نشارك في معرض داون تاون ديزاين 2023 تحت شعار "إيطاليا المستدامة.

يذكر أن إيطاليا تحتل المرتبة الأولى في أوروبا من حيث حجم المبيعات في قطاع التصميم، إذ تصل قيمته إلى 4.15 مليار يورو (19.9٪ من إجمالي سوق الاتحاد الأوروبي)، تليها ألمانيا (3.96 مليار يورو) وفرنسا (2.22 مليار يورو)، وتعد الجمهورية على رأس أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الشركات البالغ عددها 36،131 شركة (16.2٪)، مؤسِسة بنية تحتية متكاملة لمنتجات "صنع في إيطاليا".

ويشكل الإيطاليون 1 من كل 5 عمال في قطاع التصميم على مستوى أوروبا (54,284 عامل، بما يعادل 19.1٪ من إجمالي عمال التصميم في الاتحاد الأوروبي). ويعد Salone del Mobile في ميلانو-إيطاليا، أكبر حدث عالمي مخصص للتصميم، حيث تتألق في نسخته الـ61 لهذا العام، معالم التصميم والجمال التي تعزز تميز منتجات "صنع في إيطاليا".

من ناحية أخرى، تعتبر صناعة الديكور الداخلي للخشب الإيطالي، الأولى على مستوى أوروبا والثالثة على مستوى العالم في مجال الاقتصاد الدائري، إذ يتم إطلاق انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بكمية تقل على نحو ملحوظ مقارنة برواد قطاع التصميم في الاتحاد الأوروبي: 26 كلغ لكل ألف يورو من الإنتاج، مقارنة بمتوسط 93 كلغ من قبل أكبر 4 دول منتجة على مستوى القطاع في أوروبا.

وفيما يتعلق بعمليات الإنتاج، تبنت 64٪ من الشركات تدابير الكفاءة للحد من إنتاج المخلفات، فيما تقوم نسبة تزيد عن النصف بإعادة استخدام المخلفات التي يتم إنتاجها على الصعيد الداخلي أو الخارجي. وشهدت السنوات الثلاث الماضية، توجه 44٪ من هذه الشركات لتفعيل آليات مخصصة للحد من استهلاك المياه، بما في ذلك إعادة استخدام المياه المعالجة. وتتعامل 60٪ من هذه الشركات مع جهات تعتمد مصادر الطاقة المتجددة، بينما نجحت 40٪ منها بتغطية ما لا يقل عن نصف احتياجاتها باعتماد الطاقة المتجددة.

وتشارك إيطاليا في معرض داون تاون ديزاين من خلال وكالة التجارة الإيطالية ITA بالتعاون مع وزارة الخارجية و Confartigianato Imprese (الرابطة الإيطالية التي تمثل مصالح الحرفيين والمؤسسات الصغيرة) و CNA (الاتحاد الوطني لقطاع الحرف اليدوية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا).

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