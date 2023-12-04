دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقد مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات" اجتماعه الثالث للعام 2023، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس: سعادة فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونائب رئيس المجلس، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية في وزارة الخارجية، وسعادة الدكتور أحمد على مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس، قطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، والسيد محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، والسيد حميد الحمادي، أمين سر المجلس بالوكالة.

وناقش الاجتماع مستجدات المشاريع التي أطلقتها "سقيا الإمارات" لتأمين المياه الصالحة للشرب لأولئك المحتاجين إليها في عدد من دول العالم، مثل حفر آبار ارتوازية وآبار مزودة بمضخات يدوية، وتمديد شبكات توزيع المياه. كما ركز الاجتماع على الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتشرف مؤسسة "سقيا الإمارات" تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، والتي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي. وتهدف الجائزة إلى تشجيع المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، لإيجاد تقنيات جديدة ومبتكرة لإنتاج وتوزيع وتخزين ومراقبة وتنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة. وتتضمن الجائزة أربع فئات رئيسة: "جائزة المشاريع المبتكرة" و"جائزة الابتكار في البحث والتطوير"، و"جائزة الابتكارات الشابة"، و"جائزة الحلول المبتكرة للأزمات".

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "سقيا الإمارات: "تعلّمنا من مدرسة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، صناعة الأمل، ونمضي قدماً لترسيخ دور دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء حياة أفضل لملايين البشر وتعزيز مكانة الدولة الإنسانية. ونحرص من خلال جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، على ترجمة الأهمية التي توليها دبي لتحفيز الابتكار من أجل إيجاد حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية، لتبقى دولة الإمارات منصة محفزة للابتكار ووجهة للمبتكرين وحاضنة للإبداع والمبدعين من جميع أنحاء العالم."

وسلط مجلس الأمناء أيضاً الضوء على إمكانية إضافة قنوات إلكترونية جديدة لحث أفراد المجتمع على التبرع من أجل توفير مياه الشرب النظيفة للمحتاجين. كما سلط الاجتماع الضوء على مشاريع "سقيا الإمارات" الإنسانية خلال العام الجاري. وقد نجحت "سقيا الإمارات" منذ إطلاقها وحتى اليوم من التأثير إيجاباً على حياة أكثر من 13.6 مليون شخص في 37 دولة حول العالم.

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