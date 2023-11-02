ضمن جدول أعماله لليوم الأخير

سيتم تنظيم الدورة القادمة للمؤتمر عام 2024 في هيئة ميناء هامبورغ

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن اختتام فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ – أبوظبي 2023، والذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) تحت شعار "إعادة تصور الموانئ".

وخلال اليوم الثالث والأخير من المؤتمر، جرى تنظيم جلسات حوارية تفاعلية وملهمة استكمالاً للمواضيع المتنوعة التي جرى طرحها في اليوم الأول والثاني، بمشاركة نخبة من القادة العالميين لقطاع الموانئ وأبرز خبرائه وواضعي السياسات.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي بجلسة حوارية حول الابتكار في قطاع الموانئ، حيث سلط الخبراء من شركة آي بي إم الضوء على أمثلة واقعية حول مراكز أمن السيبراني الخاصة بالموانئ ومناقشتها بدءاً من المنظور التحليلي والأكاديمي والتخصصي، ووصولاً إلى مراعاة العوامل الجيوسياسية، وتوجهات التوريد، واللوائح التنظيمية للانبعاثات، وتفكك تحالفات الشحن. كما استمع المشاركون إلى كبير خبراء اقتصاد النقل في البنك الدولي حول التحديثات التي يجريها البنك على مجموعة أدوات إصلاح الموانئ الخاصة به، والتي تستخدمها الكثير من الدول والموانئ كنموذج مشترك بين القطاعين العام والخاص للموانئ.

وبالتزامن مع احتفال دولة الإمارات بعام الاستدامة، اختتم اليوم الأخير أعماله بجلسة حوارية شهدت مشاركة سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف "COP 28"، ورئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، حيث تناولت الجلسة النتائج الملموسة التي يُمكن لأنشطة الشحن والموانئ الإسهام بها في مساعي إزالة الكربون، وذلك لطرحها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) الذي تقام فعالياته خلال الشهر الجاري في إمارة دبي.

وفي كلمته الختامية للمؤتمر، قال عثمان الخوري، المدير التنفيذي لإدارة التشريعات في مجموعة موانئ أبوظبي: "تسعى مجموعة موانئ أبوظبي لتحقيق التحول الرقمي والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وذلك باعتبارها فرصة مثالية لتطوير وتعزيز نمو أعمالها، إذ تأتي استضافة المجموعة للمؤتمر في إطار التزامها بمواصلة جهودها لجمع مشغلي الموانئ العالميين وشركائهم، بما يسهم في تبادل المعارف وتعزيز التعاون، فضلاً عن تعزيز الابتكار والاستثمار. وأود أن أتوجه بالشكر لجميع من أسهموا في إنجاح هذا الحدث العالمي، وأتمنى التوفيق للرئاسة المقبلة للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ".

جدير بالذكر أن مؤتمر الموانئ العالمي هو منصة عالمية لاستعراض الدور الرئيسي والفاعل الذي تلعبه الموانئ البحرية في رفد قطاع التجارة العالمية، وتكمن أهمية الدورة الحالية باعتبارها المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فعاليات هذا الحدث العالمي المرموق على مستوى القطاع البحري.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.worldportsconference.com/index.html

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 30+ ميناء ومحطة، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".