بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين، وبالشراكة مع جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين SEG

العين: اختتمت يوم أمس، أعمال "المؤتمر العالمي السابع للجيوفيزياء الهندسية 2023"، الذي نظمته جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل – بلدية مدينة العين، وبالشراكة مع جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG)الأمريكية، والذي عقد خلال الفترة من 16-19 أكتوبر الجاري.

وفي ختام أعمال المؤتمر أوضح الدكتور أحمد مراد – رئيس اللجنة العليا للمؤتمر ، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات" أن توصيات المؤتمر الدولي للجيوفيزياء الهندسية 2023 عكست مدى التنوع والابتكار في إيجاد الحلول العلمية عبر البحث العلمي والتعاون الدولي بين الباحثين والمتخصصين في مختلف مجالات الجيوفيزياء الهندسية التطبيقية والتي تنعكس بالإيجاب على إيجاد تطبيقات وحلول مستدامة تساهم في مواجهة التحديات التي تواجه هذا الكوكب وخاصة تحدي تغير المناخ ، والذي سيعقد له مؤتمر خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة "مؤتمر تغير المناخ COP 28" وبمشاركة دولية واسعة تجمع العالم لإيجاد حلول مستدامة واستراتيجية تحافظ على البيئة وسلامة الكوكب للحياة، ومن هذا المنطلق فقد أكدنا على ضرورة استمرار "جائزة الابتكار في الجيوفيزياء الهندسية" خلال هذا المؤتمر لتعزيز الابتكار داخل مجتمع الجيوفيزياء وتوفير بيئة للباحثين والعلماء والخبراء حول العالم لابتكار حلول وتطبيقات علمية وبحثية تعزز من جهود الدول في تطوير علوم الجيوفيزياء الهندسية ومجالاتها من جهة، ومن جهة أخرى نؤكد على استمرار منح الجوائز للطلاب في مجال الجيوفيزياء الهندسية، دعم الابتكارات والتقدم في مجال الجيوفيزياء الهندسية لاستخدامها في مجالات: التعدين، والطاقة الجيوحرارية، وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون (CCUS)، والجيوفيزياء الفضائية، والهيدروجيوفيزياء.

وأشار إلى " ضرورة تشجيع التعاون متعدد التخصصات بين الخبراء من مجالات وقطاعات مختلفة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع وجود حلول مبتكرة، والعمل على تشجيع وتسهيل الشراكات والتعاون بين علماء الجيوفيزياء والباحثين وجمعيات الجيوفيزياء والمتخصصين في هذا المجال من مختلف البلدان والمناطق الجغرافية في العالم، لتعزيز التبادل العالمي للأفكار والخبرات في مجال الجيوفيزياء الهندسية، والاستمرار في إقامة جلسات تعليمية، وورش عمل، وبرامج تدريبية، ضمن فعاليات المؤتمر، لزيادة المعرفة والمهارات للمتخصصين وفئة الشباب من الباحثين وطلبة الدراسات العليا ليكون المؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية منصة علمية مستدامة للأجيال القادمة، ويكون الجيل القادم من علماء الجيوفيزياء مجهز بشكل جيد لمواجهة التحديات المتغيرة والمتسارعة في مجالات الجيوفيزياء الهندسية.

وركز المؤتمر العالمي السابع للجيوفيزياء الهندسية(ICEG)2023، هذا العام على الابتكار والإبداع ، وتقديم التطورات والأساليب الجديدة في مجال الجيوفيزياء الهندسية والبيئية، والمجالات ذات الصلة التي لها تأثير عالمي، كما سلط الضوء على عدد من المحاور العلمية والمتمثلة في دور الجيوفيزياء الهندسية في تحول الطاقة والاستجابة لتغير المناخ، وكذلك التقدم التكنولوجي في هذا المجال عبر التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في الجيوفيزياء الهندسية، ودور الجيوفيزياء في هندسة الزلازل ، ودراسات حالة عن الجيوفيزياء الهندسية، وكذلك كيفية تخفيف المخاطر الجيولوجية، واستعراض المعايير والتشريعات المنظمة للطرق الجيوفيزيائية الهندسية، والاطلاع على الدور الأوسع للجيوفيزياء الهندسية مثل جيوفيزياء الكواكب والقمر ، وأحدث المعايير والتشريعات المنظمة للطرق الجيوفيزيائية الهندسية.

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