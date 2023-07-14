بهدف رفع وعي الأفراد حول ثقافة إعادة التدوير

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) عن مشاركتها كراعي رسمي لفعاليات مهرجان ليوا للرطب لعام 2023، أحد أبرز الفعاليات التراثية في أبوظبي والذي يقام في الفترة ما بين 17 إلى 30 يوليو الجاري. وسيستعرض المهرجان أفضل الممارسات المتبعة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام زواره لتبادل المعرفة والخبرات حول إنتاج التمور ذات الجودة العالية.

وتهدف "تدوير" من خلال مشاركتها في الحدث إلى رفع الوعي العام لدى الأفراد حول أهمية تبني ثقافة إعادة التدوير والحد من الهدر للمساهمة في الحفاظ على التراث البيئي للدولة، إلى جانب تثقيف طلبة المدارس بأهمية اتباع الممارسات البيئية السليمة للحفاظ على المشهد الجمالي والحضاري لإمارة أبوظبي.

وفي هذا الصدد، قال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): " تندرج مشاركتنا في مهرجان ليوا للرطب، في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية اتباع أفضل الممارسات الخاصة بفرز النفايات لبناء مستقبل أكثر استدامة. كما نلتزم بدعم المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على تراث وثقافة وبيئة دولة الإمارات، وذلك بما ينسجم مع مستهدفاتنا الرامية إلى تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري وتعزيز مكانة الدولة الرائدة في مجال الاستدامة ".

وأضاف: "ونتطلع إلى المشاركة في هذا الحدث المميز والترحيب بمختلف شرائح المجتمع، حيث ستحرص فرق عملنا المتواجدة في المهرجان على تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات اللازمة حول الخدمات التي توفرها الشركة، ورفع الوعي لديهم حول أهمية تبني ثقافة إعادة التدوير والحد من الهدر."

ويُعد مهرجان ليوا للرطب، أحد الفعاليات الرئيسية التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، ويضم مجموعة واسعة من الأنشطة التي تسلط الضوء على التراث الإماراتي، ودور التمور وأثرها على تراث وثقافة واقتصاد الدولة.

وتتضمن أجندة الحدث العديد من الفعاليات أبرزها مسابقات "أفضل أنواع التمور"، كما ستتيح الفعالية للمزارع المحلية على فرصة التنافس على لقب "أفضل زارع للتمور"، بالإضافة إلى مزاد التمور حيث يصل سعر كيلو التمور إلى أكثر من 6,000 درهم ما يعادل (1,650 دولار أمريكي). كما ستوفر الفعالية العديد من الأنشطة من بينها محاضرات حول كيفية زراعة التمور، وأمسيات الشعر، فضلاً عن توفير مساحات لعرض معدات الزراعة ومنتجات التمور.

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نبذة عن شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير":

شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، هي الجهة المسؤولة عن كافة الأنشطة المتعلقة بخدمات إدارة النفايات من الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن منها بطريقة فعالة واقتصادية في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي. كما أن الشركة لا تألو جهداً لرفع مستوى الوعي البيئي لدى سكان الإمارة بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيعهم على ممارسة وتبني السلوك البيئي السليم، الذي من شأنه دفع عجلة التنمية المستدامة. يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.Tadweer.gov.ae