النسخة 21 من المنتدى تستقطب كبار المسؤولين والتنفيذيين والمفكرين من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا العالقة

الدوحة: استضاف مركز مناظرات قطر جولة جديدة من النقاشات المعمقة على هامش النسخة 21 من منتدى الدوحة، حيث جمع كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم للحوار تحت شعار "بناء مستقبل مشترك".

ويناقش المشاركون في المنتدى، الذي انطلق اليوم في مركز اجتماعات شيراتون الدوحة، وتستمر أعماله على مدى يومين، التحديات التي تواجه العلاقات الدولية والأمن، والسياسة الاقتصادية والتنمية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والاستدامة.

من جانبه، نظم مركز مناظرات قطر سلسلة من الجلسات النقاشية على هامش منتدى الدوحة، حيث استضاف في اليوم الأول من المنتدى جلسة حول السياسة الاقتصادية، وأخرى حول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي شارك فيهما متحدثون من قطر والبرازيل والكاميرون، حيث تبادلوا وجهات النظر ورؤاهم حول القضايا الأكثر إلحاحًا.

وألقى عمر الشغري، متحدث عام سوري ومدافع عن حقوق الإنسان، كلمة افتتح بها الجلسة الأولى، التي ناقش خلالها المتحدثون دور السياسة الاقتصادية في الحفاظ على التماسك الاجتماعي، والحد من الانقسام الطبقي، والحفاظ على السلام. وشملت الجلسة التي أدارتها ريم الكبيسي المتحدثون أحمد النعيمي من قطر، إلى جانب إيدي أحمد من الكاميرون، وجيس بيكسوتو من البرازيل.

وناقشت المتحدثة القطرية وضحة الحميدي في الجلسة الثانية التي أدارتها أماندا تشان، التحديات المعقدة التي يفرضها تطوّر الذكاء الاصطناعي وانتشاره، لا سيما فيما يتعلق بأمن البيانات والخصوصية.

وعلّقت الدكتورة حياة معرفي، المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر، قائلة: "يسعدنا المشاركة في منتدى الدوحة وعرض كيف تُمكن مهارات الحوار والنقاش والمناظرة الشباب وصانعي السياسات من خلال منحهم منصة للنقاش الهادف مع قادة العالم حول القضايا التي تهم الجيل القادم. وأظهرت الجلسات التي ننظمها على هامش منتدى الدوحة، كيف أن تطبيق تقنيات الاتصال البناءة يمكن أن يسهل عملية الفهم وصنع سياسات مستنيرة على نطاق أوسع."

وفي معرض حديثها عن الكيفية التي يمكن بها لقادة المستقبل الشباب استخدام الحوار الفعال للتأثير بشكل إيجابي على القرارات التي يتخذها القادة العالميون، أضافت: "يوفر مركز مناظرات قطر للشباب منصة لطرح أسئلة عميقة والمشاركة في مناقشات موجهة نحو الحلول واقتراح سياسات مستدامة تؤثر على المجالات موضوع النقاش."

وستلقي ريم علي، وهي ناشطة سودانية أمريكية، كلمة افتتاح جلستي اليوم الثاني، التي ستعقد يوم الاثنين 11 ديسمبر، وسيناقش المشاركون فيهما موضوعي العلاقات الدولية والاستدامة. إذ سيدير مبرات واسي الجلسة الأولى، وتشارك فيها ريم علي والريم العقيلي من قطر، حيث سيناقشون دور العلاقات الدولية في إرساء الأمن العالمي.

على صعيد آخر، ستدير سارة المعاضيد، وهي متحدثة ومناظرة قطرية بارزة في فريق قطر، الجلسة الثانية بمشاركة دانا زياني من قطر، وجاستون أوكامبو من الأرجنتين لمناقشة أهمية تبني حلول مستدامة من أجل تعزيز الأهداف المناخية وأيضًا لتحقيق التنمية البشرية.

جديرٌ بالذكر أنه في أعقاب اختتام منتدى الدوحة: النسخة الشبابية مؤخرًا، توفّر مشاركة مركز مناظرات قطر في منتدى الدوحة منبرًا لطرح الأفكار ووجهات النظر من أجل بناء عالمٍ أفضل بمشاركة قادة عالميون.

وشهد منتدى الدوحة: النسخة الشبابية الذي عقد الشهر الماضي مشاركة أكثر من 100 من العقول الشابة وصانعي التغيير وقادة المستقبل من أكثر من 75 دولة لاستكشاف أفكارٍ مبتكرة والمشاركة في مناقشات محفّزة للفكر حول القضايا المحلية والعالمية التي تؤثر على جيل اليوم.

#بياناتحكومية

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عن مركز مناظرات قطر:

مركز مناظرات قطر - من إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع - هو المنظمة الوطنية الوحيدة للمناظرات في دولة قطر، وقد تأسس في عام 2008 بهدف نشر ثقافة المناظرة في دولة قطر والوطن العربي وعلى مستوى العالم، إضافة لتطوير ودعم معايير الحوار والمناقشات المفتوحة والمناظرات في دولة قطر والعالم والارتقاء بها، من خلال تحقيق رؤية منسجمة مع شعار المركز: "إثراء الحوار، تمكين العقول".

جهود مركز مناظرات قطر في نشر ثقافة المناظرة والحوار المفتوح تشهد توسعاً وانتشاراً من خلال بناء جسور التعاون مع مؤسسات عديدة لدعم ونشر فن المناظرات والحوار في عدة دول مثل الكويت وسلطنة عمان والسودان والأردن ودول المغرب العربي وشرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدّة الأمريكية، وفي هذا الإطار أطلق المركز برامج فريدة تهدف بشكل رئيسي إلى نشر رسالة المركز في جميع أنحاء العالم مثل برنامج السفراء وبرنامج أكاديمية النخبة والتي تضم نخبة من الشباب حول العالم يحملون رسالة المركز.

ويقوم المركز محليّاً أيضاً بتدريب ورعاية الفريق الوطني للمناظرات باللغة العربية واللغة الإنجليزية – الفريق الممثل لدولة قطر في المحافل الدولية للمناظرات - بمشاركات في بطولات دولية منذ 2008، إضافة إلى تنظيم ورعاية العديد من الفعاليات والبطولات التي تشارك فيها غالبية المدارس والجامعات في دولة قطر، وأنجز المركز تطوير منهج دراسي للمناظرة باللغة العربية يتم تدريسه في عدد من الجامعات.