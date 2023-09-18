ناقش تمكين المؤسسات والشركات من تنفيذ استراتيجيات رقمية مبتكرة

فازت بوبا العربية بجائزتين في حفل جوائز معرض التجربة الرقمية 2023

محمد الميساوي: مستمرون في دعم الابتكار، وتقديم أفضل الحلول الرقمية؛ لتحسين تجربة العميل

دور ريادي لبوبا العربية في رقمنة قطاع التأمين السعودي، ووصول عدد مستخدمي التطبيق إلى 2.8 مليونين وثمانمائة ألف مستخدم

الرياض: شاركت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في معرض التجربة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 "Digital Experience Show MEA 2023"، والذي عُقد مؤخرا، بفندق راديسون بلو في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ بمشاركة مجموعة من الرؤساء، وكبار التنفيذيين من المؤسسات التكنولوجية، والمالية، وشركات التأمين في الشرق الأوسط.

وناقش المشاركون بالمعرض تمكين المؤسسات من إعداد استراتيجيات رقمية مبتكرة تمكّنها من المحافظة على مكانتها في عالم رقمي سريع الخطى، وتحقّق لها الريادة في الأعمال الرقمية، وتحسّن كفاءتها التشغيلية، وترفع إيراداتها، وتعزّز من تجربة عملائها وولائهم؛ من خلال وضع العملاء في جوهر اهتماماتها، وأعمالها.

دعم الابتكار

وشارك محمد الميساوي -الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني- في جلسة نقاشية بعنوان:" تعزيز استراتيجية إدارة التجربة الرقمية للعميل من خلال بناء القدرات"، وناقشت الجلسة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دعم التجربة الرقمية للعميل، وأبرز المشكلات التي تواجه إدارة الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، والشركات.

وقال الميساوي: "إن مشاركة بوبا العربية في معرض التجربة الرقمية في الشرق الأوسط 2023 تأتي استمرارًا لجهودها لدعم الابتكار والاستثمار في تقديم أفضل الحلول الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية؛ من أجل رفع جودة الخدمات الصحية وكفاءتها، بما يتماشى مع مستهدفات التحوّل في القطاع الصحي، ورؤية المملكة 2030، وتسهيل وصول تلك الخدمات للعملاء، وتحسين تجربتهم".

ترشيحات بوبا العربية

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من معرض التجربة الرقمية في الشرق الأوسط 2023 إقامة حفل لتوزيع الجوائز، وتكريم أفضل العلامات التجارية الرائدة والمتميزة في التجربة الرقمية للعميل.

وفازت شركة بوبا العربية بجائزتين من جوائز المعرض، وهي: جائزة أفضل حملة رقمية، وجائزة التميّز في الرعاية الصحيّة في المنطقة.

وأعرب الميساوي عن سعادته بفوز بوبا العربية بهذه الجوائز، والتي تأتي نتيجة استراتيجيتها التقنية المبتكرة لإثراء تجربة العملاء، وقدرتها على التكيّف السريع مع المتغيرات الرقمية المتسارعة في الأسواق.

ولفت إلى دور بوبا العربية الريادي في رقمنة قطاع التأمين السعودي، وتسريع وتيرة التحول الرقميّ، حيث أسّست قسمًا كاملًا للتحول الرقمي منذ عام 2018م؛ بهدف تطوير الخدمات والحلول الرقمية، حيث أطلقت منصة تطبيب افتراضية؛ لتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، إلى جانب تطبيق بوبا العربية الذي وصل عدد مرات تحميله إلى نحو 2.8 مليون تحميل، إضافةً إلى عدد من الوسائل الرقمية المتقدمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ والتي تهدف كلها إلى تعزيز تجربة العملاء، ورفع مستوى رضاهم، وتحسين تجربتهم الصحيّة الرقميّة.

وتستكمل خدمة "التطبيب عن بُعد" نظام "بوبا العربية" للصحة الشاملة، وتشمل أيضاً برنامج "طبتم" من بوبا العربية، والذي يعدّ أحد تجاربها المتميزة، ويتيح لأعضائها إمكانية إعادة صرف الأدوية، واستلامها، وإجراء الفحوصات المنزلية، واستلام النتائج، وتحديد مواعيد التطعيم، بالإضافة إلى خدمات "رعاية الأمراض المزمنة"، و"رعاية الحمل والأمومة"، والخدمات الصحية الدولية" و"الصحة واللياقة"، وإجراء الجلسات الافتراضية المباشرة مع أطباء البرنامج، بالإضافة إلى إتاحة الوصول إلى السجلات الصحية الإلكترونية، وتحميل وصفات الأدوية، وإدارة جميع المستندات الطبية افتراضياً، وتتوفر كل هذه الخصائص بأفضل أنواع التقنيات؛ لتقديم المعلومات والخدمات في منصة واحدة.

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نبذة عن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني:

تأسست بوبا العربية في المملكة العربية السعودية عام 1997 بصفتها شركة ائتلاف بين بوبا و بين شركة ناظر لتصبح بعدها في 2008 شركة مساهمة عامة بأنجح عملية طرح اكتتاب في قطاع التأمين، وتعد بوبا العربية شركة سعودية جزء من شبكة بوبا العالمية، وتقدم خدمات رعاية صحية بمستويات عالمية للأفراد والأسر وأكبر الشركات والمنشآت في المملكة، وتمتاز بتوفير أكبر شبكة مستشفيات دولية تضم 1.2 مليون جهة في 190 بلدًا حول العالم.

وتقدم بوبا العربية أكثر من مجرد تأمين صحي اعتيادية حيث تقوم بتقديم أفضل خدمات صحية نوعية لعملائها عبر برنامج "طبتم"، و تحرص على توفير تجربة فريدة لعملائها في المستشفيات عبر برنامج "راحتكم".

وتتميّز بوبا العربية ببيئة عمل محفزة للإبداع وزيادة الإنتاجية، مما أهلها للفوز بالعديد من الجوائز المرموقة في هذا المجال. وتٌعتبر من الشركات الرائدة في تعزيز مكانة المرأة، واستقطاب الشباب السعودي حتى نجحت في تحقيق زيادة كبيرة في (السعودة) بنسبة أكثر من 70%. و لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الرابط التالي: www.bupa.com.sa

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عبدالله عنايت

مدير العلاقات الإعلامية

W7Worldwide للاستشارات الإستراتيجية والإعلامية

a.inayat@w7worldwide.com