دبي، الإمارات العربية المتحدة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يسعدني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى أبناء وبنات الإمارات والمقيمين على هذه الأرض المعطاءة، بمناسبة "يوم العَلَم" الذي يشكّل ملحمة وطنية للتعبير عن قوة ومتانة أركان الاتحاد، وعمق ولائنا والتفافنا حول رمز عزتنا وسيادتنا وتلاحمنا، في ظل القيادة السديدة التي لا تألوا جهداً لتعزيز الإنجازات والمكتسبات الوطنية التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، والارتقاء بسعادة ورفاهية أبناء الوطن والمقيمين، وصون رفعة دولة الإمارات العربية المتحدة وازدهارها، وترسيخ مكانتها المرموقة بين أكبر دول العالم، بوصفها شريكاً دولياً مؤثراً وموثوقاً يسهم في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال الحالية والقادمة."

وأضاف معالي الطاير: "يفيض "يوم العلم" بمشاعر الفخر والشموخ والإصرار على مواصلة السير بخطى ثابتة وواثقة، والوقوف صفاً واحداً، لتبقى راية الاتحاد عالية خفاقة، تعانق عنان السماء والفضاء، وترفرف في المحافل الدولية، وتظل عنواناً للإباء، والسيادة الوطنية، والخير، والسلام."

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