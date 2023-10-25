تزامناً مع مرور عشرين عاماً على انطلاق مسيرتها،

ستستعرض الجامعة تقدمها على سلم التصنيف العالمي وبلوغها مؤخراً المرتبة الـ 13 عالمياً ضمن قائمة أفضل الجامعات الصغيرة في العالم والمرتبة 58 عالمياً للجامعات التي يقل عمرها عن 50 عاماً وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2023

ستقدم جامعة أبوظبي فرصة قيّمة للطلبة للقاء أعضاء هيئة التدريس والإداريين في الجامعة لمعرفة المزيد عن البرامج الأكاديمية والمنح الدراسية الجديدة والمتنوعة المتاحة

سيقدم الدكتور حاتم أبو شمالة جلسة خلال المعرض حول "الاستدامة والتعليم"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جامعة أبوظبي مشاركتها في الدورة الـ 17 لـ "معرض نجاح أبوظبي 2023"، أكبر تظاهرة تعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار رؤية الجامعة الاستراتيجية لتعزيز روح القيادة والابتكار والطموح لدى الطلبة، حيث ستستعرض الجامعة، خلال الفترة من 29 - 31 أكتوبر، برامجها الأكاديمية المتنوعة ومنحها الدراسية ومجموعة من أبرز مبادراتها.

كما ستسلط الجامعة، خلال مشاركتها في الحدث، الضوء على أهم الاعتمادات التي نالتها والإنجازات التي حققتها في قطاع التعليم الأكاديمي، بما في ذلك ارتقاءها سلم التصنيفات العالمية، وبلوغها المرتبة الـ 13 عالمياً ضمن قائمة أفضل الجامعات الصغيرة في العالم، والمرتبة الـ 58 عالمياً للجامعات الحديثة التي يقل عمرها عن 50 عاماً، وذلك وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2023.

وسيتواجد أعضاء هيئة التدريس والإداريين في المكان للإجابة على كافة الاستفسارات وإطلاع الطلبة والمهتمين على البرامج الأكاديمية المتنوعة التي توفرها جامعة أبوظبي لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، بما في ذلك درجات البكالوريوس الخمس الجديدة التي تقدمها كلية إدارة الأعمال، والمصممة خصيصاً لتمكين الطلبة من التطور والنجاح والاستعداد التام لممارسة مهنهم المستقبلية، وكذلك البرامج المعتمدة مثل بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة والمالية والتكنولوجيا المالية والمحاسبة وإدارة الموارد البشرية واتصالات التسويق الإلكتروني. وتركز هذه البرامج على التكنولوجيا وإدارة البيانات والاستدامة، بالإضافة إلى التفكير النقدي وحل المشكلات والذكاء العاطفي وريادة الأعمال.

وسيقدم الدكتور حاتم أبو شمالة الأستاذ المساعد في الصحة والسلامة البيئية في كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي جلسة خلال المعرض حول "الاستدامة والتعليم" حيث تتركز أبحاثه العلمية على الاستدامة والبيئة وإدارة النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "نجحت جامعة أبوظبي منذ انطلاق مسيرتها قبل 20 عاماً في ترسيخ ثقافة البحث والابتكار بين طلبتها وأعضاء هيئة التدريس، وحرصت على إعداد وتخريج قادة المستقبل عبر تقديم تجارب أكاديمية شاملة تساعد الطلبة على تحقيق النمو والنجاح والاستعداد التام لمهنهم المستقبلية. ويسعدنا أن نكون جزءاً من "معرض نجاح أبوظبي 2023"، وأن تتاح لنا الفرصة لعرض أحدث ما تقدمه جامعتنا لطلبتها المحتملين، إلى جانب التواصل مع المؤسسات الأكاديمية الإقليمية والدولية لتبادل المعارف والخبرات، مؤكدين في جامعة أبوظبي التزامنا وحرصنا الدائم على تطوير وتحديث برامجنا الأكاديمية والارتقاء بها بما يضمن مواكبتها لمتطلبات سوق العمل وطموحات قيادتنا الرشيدة للخمسين المقبلة."

ستتاح الفرصة لطلبة جامعة أبوظبي لعرض ابتكاراتهم وإبداعاتهم في الحدث، وتقديم العديد من المشاريع والحلول المميزة التي طوروها كجزء من المنهج الدراسي، بينما سيطّلع الطلبة المحتملين على أبرز الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال العام.

وسيسلط ممثلو جامعة أبوظبي، خلال الحدث، الضوء على مرافق الجامعة المميزة والمجهزة بأحدث التقنيات، بما في ذلك الصالات الرياضية الحديثة والمرافق الترفيهية والأكاديمية المتقدمة مثل «مركز النجاح الأكاديمي» و«مركز الابتكار». ويشكل الحدث مناسبة مهمة للتعريف بما توجت به جامعة أبوظبي مسيرتها من اعتمادات إقليمية ودولية عديدة، بما في ذلك حصولها على أعلى الاعتمادات الدولية مثل الاعتماد التام لمدة 10 سنوات دون تحفظ من " هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية"، وهي جمعية اعتماد ذات شهرة عالمية واسعة، وإحدى مؤسسات الاعتماد الإقليمية الست في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتدعو جامعة أبوظبي أفراد المجتمع لزيارة جناحها الذي يحمل الرقم B03 الكائن في القاعة 5 في "مركز أبوظبي الوطني للمعارض" للتعرف على المزيد من برامجها الأكاديمية المميزة.

للمزيد من المعلومات عن جامعة أبوظبي، يرجى زيارة: https://www.adu.ac.ae/

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نبذة عن جامعة أبوظبي

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، وتُعد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، ومن بين أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق «تصنيف التايمز للجامعات العالمية»، وتنسجم استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في تقديم برامج أكاديمية وفرص بحث علمي مميزة ومعتمدة عالمياً.

يبلغ إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة ما يزيد على 7,500 طالب وطالبة، من نحو 100 جنسية مختلفة، يتوزعون على مقراتها في أبوظبي ودبي والعين والظفرة، وتضم العديد من الكليات، بما فيها: كلية الآداب والعلوم وكلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وتتميز جامعة أبوظبي ببرامجها الأكاديمية المتطورة والمعتمدة دولياً، وبنسب التوظيف المرتفعة بين خريجيها الذين يعمل كثير منهم في وظائف مميزة، وآخرين يتابعون دراساتهم العليا في الجامعة أو في مؤسسات أكاديمية أخرى مرموقة. ويقدم هذا الصرح الأكاديمي العريق لأعضاء هيئة التدريس والطلبة موارد ومرافق وفرص تعليمية رفيعة المستوى؛ تعزز الابتكار وتساعد الباحثين على إنتاج المعارف، وإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات.

نجحت جامعة أبوظبي في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة، وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا، وبتصنيف عالمي ضمن أفضل 301-350 جامعة في العالم وفق «تصنيف التايمز للجامعات العالمية» 2023، وحصلت على 5 نجوم ضمن تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية. وتعد الجامعة من بين أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث حصولها على اعتمادات مرموقة على مستوى المؤسسات أو الكليات أو المواد الدراسية.