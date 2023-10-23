تتصدر المشهد العالمي في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض

يعكس مشاركة الإمارة في أكبر معرض لفعاليات الأعمال العالمية بأمريكا الشمالية مكانتها الرائدة كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الكبرى

فازت دبي بجائزة ”الوجهة الرائدة للاجتماعات والمؤتمرات في الشرق الأوسط لعام 2023" من جوائز السفر العالمية".

تمكّنت دبي من الفوز باستضافة مؤتمرات واجتماعات للعديد من الجمعيات والمنظمات الدولية، فضلاً عن اجتماعات الحوافز الرئيسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجلت دبي حضورا لافتا في معرض «آيمكس أمريكا 2023»IMEX America في أمريكا الشمالية من خلال مشاركة فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في الإمارة، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، و 18 من الشركاء والعارضين الذين يمثلون العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومن القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي الرائدة عالمياً في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، لا سيما أن هذا الحدث يكتسب أهمية بالغة كونه من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وشارك إلى جانب مكتب "فعاليات دبي للأعمال" كل من طيران الإمارات، ومدينة إكسبو دبي، ومجموعة من الفنادق والوجهات، وشركات طيران، وشركات إدارة الوجهات، والتي تمثل أبرز مكونات منظومة فعاليات الأعمال في المدينة، حيث حرص ممثلوها على إطلاع الشركاء الدوليين والخبراء ومنظمي الفعاليات على المقومات التي تتمتع بها دبي والعروض التي تقدمها لاستقطاب فعاليات الأعمال إلى المدينة. وقد أثمرت الجهود المشتركة في زيادة الوعي العالمي بدبي وتقدير مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الكبرى. وعلى هامش المعرض الذي انعقد في لاس فيجاس من 17-19 أكتوبر، شارك المكتب مع شركائه في مجموعة من الأنشطة، كما استضاف حفل استقبال بحضور مجموعة من المشترين المدعوين.

ونجح مكتب "فعاليات دبي للأعمال"، ومن خلال الجهود المشتركة مع شركائه بالمدينة في مواصلة جذب أبرز الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض إلى الإمارة؛ وهو ما أسهم بتحقيق نمو في قطاع السياحة وكذلك تعزيز محركات النمو الاقتصادي لترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية لفعاليات الأعمال. وقد تكللت الجهود بفوز دبي الأسبوع الماضي بلقب ”الوجهة الرائدة للاجتماعات والمؤتمرات في الشرق الأوسط لعام 2023" من قبل جوائز السفر العالمية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "إن مشاركتنا في معرض "آيمكس أمريكا 2023" مكنتنا من التواصل والالتقاء مع صناع القرار والشركاء الدوليين ومنظمي الفعاليات لاطلاعهم على المقومات الهائلة التي تتمتع بها دبي، وكذلك ما تتميز به من بنية تحتية متطورة، إلى جانب الخبرات التي اكتسبتها في مختلف القطاعات الرئيسية، والاقتصاد المعرفي المتنامي لديها. وقد حققت هذه المشاركة نجاحا نتيجة الجهود المشتركة لشركائنا في هذا القطاع، والتي نؤكد أهميتها لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. فيما نواصل العمل من أجل زيادة مساهمة قطاع فعاليات الأعمال لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وتطوير المعرفة، وزيادة أعداد الزوار، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرامية لجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية".

وأسهم مشاركة دبي في المعرض في تمكين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من الاستفادة من الزخم الذي حققته عبر الفوز بعطاءات استضافة فعاليات أعمال مهمة خلال الأشهر الماضية، وكذلك الإشادة الدولية على إمكانات المدينة وقدراتها التنظيمية.

ومن بين الفعاليات والمؤتمرات التي نجحت دبي في الفوز بها: المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لجمعيات الجراحة التجميلية 2024 Aesthetic Society International Meeting، والمؤتمر والمعرض والجوائز الدولي للقطر والإنقاذ 2024 International Tug & Salvage، والمؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية 2027 World Congress on Medical Informatics، والمؤتمر العالمي لأولمبياد ISAPS 2027. وعلى صعيد سياحة الحوافز؛ ساهم فوز دبي بعطاءات استضافة رحلات حوافز هيريالايف كوريا Herbalife Korea Incentive ، ومؤتمر تيمينوس آند توكن 2049 Temenos Conference and Token– والتي سيتم تنظيمها العام المقبل، بالإضافة إلى آرواي ايسان Amway ESAN 2025؛ في ترسيخ مكانة الإمارة على خارطة هذا القطاع عالمياً.

والجدير بالذكر أن التطور الهائل والتقدم الكبير في القطاعات والصناعات الرئيسية في دبي يسهم في ازدهار ونمو قطاع فعاليات الأعمال؛ وهو ما يوفر العديد من فرص النمو للجمعيات والمنظمات الدولية للتخطيط لاجتماعاتها في المدينة. هذا وقد حققت دبي نجاحاً استثنائياً في تعزيز مكانتها العالمية كوجهة مفضلة لفعاليات الأعمال، وذلك بفوزها خلال النصف الأول من العام الجاري باستضافة مجموعة واسعة من الفعاليات والمؤتمرات والملتقيات والاجتماعات الإقليمية والدولية وبرامج السفر التحفيزية، وهو ما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 ويدعم مساهمتها في النمو الاقتصادي للإمارة. حيث فازت بـ143 عطاء استضافة لفعاليات ستُقام على مدار الأعوام القليلة المقبلة، وبنسبة نمو بلغت 44% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن تستقطب الفعاليات الجديدة ما يزيد على94 ألف مشارك وزائر من داخل الدولة وخارجها خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك علماء وخبراء متخصصون في شتى المجالات.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

نبذة عن فعاليات دبي للأعمال

يهدف "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة متميّزة لفعاليّات الأعمال، وزيادة حصتها السوقية من مشهد الفعاليات العالمية بما يساهم في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الخبرات في الإمارة. ويسعى المكتب التابع لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات "دبي للاقتصاد والسياحة"، إلى تعزيز سمعة دبي في هذا المجال عبر مساعدة منظمي الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية وسياحة الحوافز، لعقد تلك الأحداث وفق أعلى المعايير الدولية. وباعتباره عضواً في تحالف أفضل المدن العالمية "BestCities Global Alliance"، يهدف مكتب فعاليات دبي للأعمال إلى تقديم أفضل الخدمات على المستوى العالمي لقطاع الاجتماعات.