الإمارات العربية المتحدة، دبي: انطلقت مؤخراً فعاليات معرض ”ديفليكس 2023“ للأحذية والمنتجات الجلدية والذي أقيم في دبي فيستيفال سيتي دبي وذلك بعد ارتفاع الطلب على سوق الأحذية في الشرق الأوسط ، حيث صرح مصدرو الأحذية والجلود بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توفر فرصة نمو قوية للتجارة مع قوة شرائية تجزئة يُقدر أنها سترتفع بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 6 و 8% في جميع أنحاء المنطقة، مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على رأس هذا الاتجاه.

وخلال مؤتمر صحفي في افتتاح معرض "ديفليكس 2023"، أكبر معرض للأحذية والجلود في المنطقة، أجمع مسؤولون كبار يمثلون بعض مراكز الجلود العالمية في مصر والهند وتركيا على إن إمكانات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتضاعف في ضوء بيانات Statista التي تشير إلى أن مبيعات التجزئة غير الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها من المتوقع أن تتجاوز 150 مليار دولار بحلول عام 2026.

وقال سانجاي ليكا رئيس مجلس صادرات الجلود، وهي هيئة تجارية حكومية هندية تابعة لوزارة التجارة: "توفر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصاً كبيرة لمنتجي ومصنعي الجلود خاصةً مع وجود عدد سكان تصل نسبتهم إلى 55%، تقل أعمارهم عن 30 عاماً مما يوفر عائداً ديموغرافياً كبيراً لكل من الشركات المحلية والمصدرة. يضاف إلى ذلك زيادة الإنفاق على التجارة الإلكترونية وحلول التكنولوجيا المالية الجديدة مثل "اشتر الآن وادفع لاحقاً" التي تعيد تشكيل سلوك المستهلك وتسهل الاستهلاك والوصول إلى السلع أكثر من ذي قبل".

تعد الهند ثاني أكبر مصدر للملابس الجلدية والرابع عالمياً في مجال الجلود، حيث حققت 5.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2022-23، ويشارك أكثر من 60 شركة من كبار مصنعي الأحذية والجلود الهنود في ”ديفليكس 2023”.

تأثير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)

الإمارات العربية المتحدة هي قوة رئيسية في تعزيز التجارة مع تداعيات عبر المنطقة حيث وقعت الدولة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) مع دول مختلفة مما يسمح بدخول البضائع بدون رسوم جمركية بما في ذلك الأحذية والجلود. وبهذا الصدد قال ليكا: "نظراً لكونها مركز رئيسي للتجارة وإعادة التصدير في المنطقة، فإن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تحفز التجارة بشكل عام وتؤثر على سلسلة القيمة الموازية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يعد الأفضل لمنتجي الجلود لأنه يعني سهولة الدخول إلى أكبر الأسواق، خاصةً في أعقاب الاتجاه المتصاعد للحواجز التجارية غير الجمركية في وجهات التصدير الغربية".

كما وتجري الهند مفاوضات مع الولايات المتحدة، أكبر دولة مستوردة للأحذية والجلود الهندية، لإعادة تفعيل برنامج نظام الأفضليات المعمم (GSP) الذي انتهى في ديسمبر 2020. فقد أثر انتهاء برنامج تفضيل التجارة على الصادرات الهندية بحوالي 450 مليون دولار أمريكي سنوياً وكانت الهند أول دولة تبرم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات العربية المتحدة، تلتها إسرائيل وإندونيسيا وتركيا، إضافةً إلى المزيد من الدول قيد الإعداد.

كما بلغت التجارة الثنائية غير النفطية بين الهند والإمارات العربية المتحدة بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة 50.5 مليار دولار أمريكي حتى أبريل 2023 مع هدف الوصول إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تصل التجارة الثنائية غير النفطية مع إسرائيل بموجب نظام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى 10 مليار دولار أمريكي في غضون خمس سنوات بينما مع إندونيسيا وتركيا 10 مليار دولار أمريكي و40 مليار دولار أمريكي على التوالي.

أما عن تعزيز إمكانات السوق، قال المهندس محمود صرغ، رئيس مجلس تصدير الجلود في مصر، وزارة التجارة والصناعة، :”إن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يتسارع في عام 2024 وفقاً لصندوق النقد الدولي، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التجارة بشكل عام”.

وقال جين جوشوا، المدير الإداري لشركة :”Verifair "يعد معرض ”ديفليكس 2023“ نقطة انطلاق فريدة للنمو لمصدري الأحذية والجلود، كونه يُعقد في سياق النمو الإقليمي، فهو فرصة لتعزيز الشراكات وصياغة استراتيجيات جديدة لدخول السوق إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع ارتفاع التجارة الإلكترونية وإنفاق المستهلكين“

جديراً بالذكر، يشارك في هذا الحدث الفريد من نوعه أكثر من 250 شركة ومؤسسة من كبار منتجي الأحذية والجلود والإكسسوارات الجلدية من جميع أنحاء العالم، ويعرضون أكثر 10,000خط إنتاج. ينتمي المصنعون والمنتجون إلى مراكز إنتاج الأحذية والجلود الرائدة في تركيا ومصر والهند وسيريلانكا والصين والإمارات العربية المتحدة. وستقام جناحات رسمية للتركيا والهند ومصر في المعرض.

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