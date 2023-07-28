[دبي، الإمارات العربية المتحدة] تفخر شركة دبي الوطنية للتأمين، إحدى شركات التأمين الرائدة في دولة الإمارات، بالإعلان عن حصولها على جائزة أفضل علامة تجارية في آسيا. وقد تم منحها الجائزة في النسخة العشرين للمنتدى الآسيوي الأفريقي للشركات التجارية والاجتماعية.

وتعتز الشركة بتلقي جائزة أفضل علامة تجارية في آسيا لعام 2023 كما تفخر بكونها علامة تجارية شعارها التميز والنزاهة وخدمة العملاء في قطاع التأمين. ويعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة ثقة وضعها العملاء نظراً للجهود الدؤوبة التي بذلها فريق العمل. وتلتزم شركة دبي الوطنية للتأمين بتوفير حلول تأمين مبتكرة وشاملة لتلبية احتياجات العملاء من خلال إطلاق المبادرات الاستراتيجية وجهود الرقمنة. وقد حفّز هذا التكريم الشركة لمواصلة سعيها نحو توفير أفضل حلول التأمين لعملائها الكرام من خلال رفع مستوى الخدمات ووضع آفاق وطموحات جديدة في قطاع التأمين.

ويهدف المنتدى الآسيوي الأفريقي للشركات التجارية والاجتماعية في نسخته العشرين إلى تسليط الضوء على إنجازات الشركات التجارية المرموقة التي تساهم في إنشاء مجتمع أكثرعدلاً واستدامة مع التأكيد على أهمية الجهود التعاونية بين القادة السياسيين والاجتماعيين ورواد الأعمال.

كما تؤكد الجائزة على التزام شركة دبي الوطنية للتأمين بأهدافها نحو التميز والابتكار والأداء المثالي في قطاع التأمين. حيث تسلط الضوء على مساهمة الشركة الرائعة في النمو الاقتصادي والتنمية المنطقة. ويمثل هذا التقدير دفعة كبيرة لتحسين مكانة المؤسسة ضمن شركات التأمين الرائدة في الدولة ومنطقة الخليج ككل.

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نبذة عن دبي الوطنية للتأمين

شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين هي من شركات التأمين الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل في دبي منذ عام 1991، مع فرع في أبو ظبي. إنها شركة تأمين متعددة الخدمات تُقدّم منتجات متنوعة تشمل التأمين على السيارات، والتأمين الطبي، والتأمين على السفر والمنزل والدراجات، والعديد من بواليص التأمين الأخرى للشركات مثل التأمين الطبي للمجموعات، والتأمين على الحياة للمجموعات، والتأمين الهندسي والبحري والعقاري وتأمين المسؤولية. يقدّم فريقها التخصصي المؤلَّف من مهنيين في مجال التأمين وإعادة التأمين، أفضل سياسات التأمين بأسعار تنافسية مقارنةً بالشركات الأخرى في القطاع. وتساهم الخدمات الميسّرة للمطالبة بتحصيل قيمة التأمين في تعزيز العلاقات المتبادلة مع العملاء.