أيمن عاشور يؤكد أهمية تطبيق استراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي وجامعات الجيل الرابع

شريف كشك: استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التحول الرقمي تقوم على استخدام التقنيات الحديثة لتطوير مؤسسات التعليم العالي والتوجه نحو جامعات ذكية مُستدامة

شيرين عبد القادر: توقيع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لإنشاء أكاديمية لدعم الباحثين ورواد الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الرئيس التنفيذي لهواوي مصر: ملتزمون بالمساهمة في تطوير منظومة التعليم العالي لتصبح مصر مركزًا للتميز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في إطار تأكيدات د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تطبيق مبادئ وأهداف استراتيجية الوزارة نحو التحول الرقمي وجامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية، وفي إطار التعاون المُثمر والمستمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة هواوي للتكنولوجيا مصر، أقيمت فعاليات قمة هواوي للتعليم العالي "Huawei Egypt Higher Education Summit 2023 "، تحت شعار "تسريع عجلة التحول الرقمي للتعليم العالي"، بحضور د. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود. شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والسيد/ جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، والمهندس/ عمرو زايد رئيس العلاقات الحكومية للتعاون في مجال بناء القدرات بشركة هواوي مصر، والدكتور فاهم النعيمي الرئيس التنفيذي لشبكة عنكبوت الإمارات العربية المتحدة، ولفيف من ممثلي الوزارات، والهيئات البحثية، وخبراء التعليم.

وفي بداية كلمته، نقل د. شريف كشك تحيات د. أيمن عاشور، مستعرضًا استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية لكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتطوير مؤسسات التعليم العالي والتوجه نحو جامعات ذكية مُستدامة، والتي تتكامل مع المبادئ السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي (التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)، وذلك من خلال ثلاث محاور رئيسية الأول بناء وتطوير أساس رقمي مركزي للتعليم العالي، والمحور الثاني مهارات خريج المستقبل 2050، بينما يتضمن المحور الثالث مؤسسات تعليم عالي ذكية وفعالة.

وفي كلمتها، استعرضت د. شيرين عبدالقادر، البنية التحتية التكنولوجية لمعهد بحوث الإلكترونيات، وتخصصاته التقنية المختلفة، فضلًا عن المحاور الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي داخل المعهد، مشيرة إلى جهود المعهد ليصبح أول معهد بحثي مُتخصص في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ذكي وصديق للبيئة، بالإضافة لجهود المعهد لدعم رواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، والشركات الناشئة، من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، لافتة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة هواوي؛ للتعاون في مجال بناء القدرات، من خلال إنشاء أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتERI-Huawei ICT Tech Academy؛ بهدف دعم وتنمية قدرات الشباب عن طريق نقل المعرفة التكنولوجية، وتدريب مدربي معهد بحوث الإلكترونيات من قبل خبراء دوليين رفيعي المستوى من هواوي على أحدث مجالات التكنولوجيا مثل (الحوسبة، والبيانات الضخمة، و5G وغيرها.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، السيد /جيم ليو عن سعادته لانطلاق فعاليات قمة التعليم العالي، مؤكدًا أهمية هذا الحدث الذي يؤكد التزام شركة هواوي بتطوير التعليم العالي والشراكة مع الحكومة المصرية، وذلك من خلال تطوير المواهب الشابة، وإنشاء منظومة مُستدامة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، مما يجعل مصر مركزًا للتميز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بناء القدرات والعمل معًا؛ لتمكين الشباب وإعداد جيل جديد من قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أكد السيد جيم ليو ان استراتيجية هواوي تسعى للمساهمة في خلق بيئة تعليمية أكثر تفاعلية، وتعزيز الابتكار ورقمنة العملية التعليمية بمراحلها المختلفة بما فيها المرحلة الجامعية، مما يساهم في تحسين عملية التعليم بأكملها، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير التعليم وفقًا لروية مصر 2030.

وفي كلمته، أشار د. فاهم النعيمي الرئيس التنفيذي لشبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث (عنكبوت)، إلى أن التحول الرقمي في مجال التعليم العالي في كافة دول العالم يواجه العديد من التحديات والفرص، لافتًا إلى أن قمة هواوي للتعليم العالي "Huawei Egypt Higher Education Summit 2023"، ركزت على استعراض خُطة التحول الرقمي لوزارة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية، كما ناقشت عدة محاور استراتيجية وتقنية، فضلًا عن استعراض دور هواوي في تطوير الكوادر الوطنية المصرية القادرة على قيادة هذه المرحلة من التحول الرقمي، أو التقنيات المستخدمة في هذا المجال من هواوي مثل الجامعات الذكية، والصفوف الذكية، مضيفًا أن القمة تطرقت إلى الدور الفعال للشبكات السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات الهامة لتطوير منظومة التحول الرقمي للتعليم العالي.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي وشركة هواوي؛ وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجال تدريب موظفي قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IT) في مختلف الجامعات المصرية؛ بهدف بناء كوادر مؤهلة لتشغيل مراكز البيانات بالجامعات، وكذلك دعمهم بأحدث التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقع مذكرة التفاهم، الدكتور شريف كشك ممثلًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس/ عمرو زايد ممثلًا عن شركة هواوي.

جدير بالذكر، أن فاعليات المؤتمر تضمنت عقد جلسات حوارية؛ لتبادل الأفكار المُبتكرة في مجال التعليم العالي وتشجيع ودعم البحث العلمي في مجال التحول الرقمي، كما تضمنت الفعاليات تكريم لعدد من المعيدين والمدرسين المتميزين بأكاديميات هواوي بالجامعات المصرية، لما لهم من أثر فعال في نقل الخبرات والمعرفة وتخريج جيل جديد من الطلاب ذوي القدرة على مواجهة تحديات سوق العمل.

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